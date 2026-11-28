Se registran casos de influenza aviar AH5N1 en Aguascalientes (Foto: Secretaría de Agricultura)

Guardar

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) confirmó la detección de influenza aviar AH5N1 en 18 aves silvestres y residentes del Parque Rodolfo Landeros, ubicado en Aguascalientes, por lo que activó protocolos de vigilancia epidemiológica y control sanitario para contener la presencia del virus y evitar su propagación.

A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la dependencia federal informó que las detecciones fueron atendidas conforme a los procedimientos sanitarios internacionales. Asimismo, aseguró que los casos identificados no representan un riesgo para la avicultura nacional.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, personal veterinario de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), adscrita a la Dirección General de Salud Animal del Senasica, llevó a cabo los procedimientos correspondientes para determinar las condiciones sanitarias de los ejemplares afectados.

Entre las acciones realizadas se encuentran necropsias y la toma de muestras oficiales, las cuales fueron sometidas a análisis para confirmar la presencia del virus de influenza aviar AH5N1.

¿Qué medidas aplicaron tras detectar influenza aviar AH5N1?

(foto: Columba López/FB)

Como parte de la respuesta sanitaria, AGRICULTURA puso en marcha una serie de medidas preventivas en el Parque Rodolfo Landeros, con el propósito de reducir las posibilidades de transmisión entre las aves y mantener bajo vigilancia a los ejemplares que habitan en este espacio.

PUBLICIDAD

Las acciones contemplan las autoridades:

Resguardo preventivo de las aves que circulan libremente por el parque Desinfección diaria de las rutas de tránsito utilizadas por los animales y el personal Se estableció el aislamiento y manejo controlado de aquellos ejemplares que presenten signos clínicos compatibles con alguna enfermedad, a fin de evitar posibles contagios y facilitar su atención veterinaria.

La dependencia señaló que estas medidas forman parte de los mecanismos permanentes de vigilancia sanitaria que se desarrollan bajo el enfoque de “Una Salud”, estrategia que reconoce la relación entre la salud humana, animal y ambiental.

Para ello, existe coordinación con las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Salud, con el objetivo de proteger tanto a la población como a la fauna silvestre y las actividades productivas relacionadas con la avicultura.

Aves migratorias pueden transportar el virus durante otoño e invierno

Fotografía de archivo de grullas en su ruta migratoria. EFE/ Mariscal

La dependencia federal explicó que durante la temporada otoño-invierno aumenta el desplazamiento de aves migratorias hacia el sur del continente, situación que puede favorecer la dispersión del virus de influenza aviar entre distintas regiones.

PUBLICIDAD

Estos animales pueden ser portadores del AH5N1 y trasladarlo durante sus recorridos migratorios, por lo que los hallazgos de ejemplares infectados pueden presentarse en humedales, lagunas y otros cuerpos de agua que funcionan como sitios de descanso o alimentación.

Por esta razón, las autoridades sanitarias mantienen activa la vigilancia epidemiológica, particularmente en espacios donde conviven aves silvestres con ejemplares residentes y otras especies animales.

La presencia del virus en aves silvestres requiere medidas de prevención y seguimiento para reducir las posibilidades de que llegue a unidades de producción avícola o se extienda a otras poblaciones de animales.

Aunque la dependencia federal sostuvo que las detecciones en el Parque Rodolfo Landeros no representan un riesgo para la avicultura nacional, reiteró que es necesario mantener las medidas de bioseguridad y vigilancia en todo el territorio.

PUBLICIDAD

¿Dónde reportar casos sospechosos de influenza aviar?

Ya se inició un proceso de investigación para conocer qué fue lo que sucedió realmente. (SENASICA)

La Secretaría de Agricultura exhortó a las personas responsables de parques, zoológicos y otros espacios que albergan fauna a reforzar sus medidas de bioseguridad y reportar de inmediato cualquier signo clínico que pudiera estar relacionado con enfermedades infecciosas.

Entre las señales de alerta se encuentran manifestaciones respiratorias, digestivas o nerviosas en aves y mamíferos, por lo que recomendó evitar la manipulación de animales enfermos o muertos y notificar los hallazgos a las autoridades correspondientes.

Para atender reportes y posibles casos sospechosos, el Senasica puso a disposición los siguientes canales de comunicación:

Teléfono: 800 751 2100.

WhatsApp: 55 3996 4462.

Correo electrónico: gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.

La autoridad federal reiteró que la notificación oportuna permite activar los protocolos de atención, realizar las pruebas sanitarias necesarias y establecer medidas para proteger a los animales, la salud pública y la producción avícola del país.

PUBLICIDAD

La detección de influenza aviar AH5N1 en las 18 aves del Parque Rodolfo Landeros mantiene bajo vigilancia sanitaria este espacio de Aguascalientes, mientras las autoridades continúan con las acciones de control y prevención.