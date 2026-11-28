Investigan presunta suplantación de identidad en caso de colombiano capturado por Interpol (Policía Nacional)

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La familia de Gohan Jussef Miranda, un colombiano de 25 años detenido el 18 de noviembre de 2026 en Bogotá, asegura que el joven fue víctima de una suplantación de identidad que lo vinculó con un hurto violento ocurrido en septiembre en la ciudad argentina de Salta.

Miranda fue interceptado por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá en cercanías de Monserrate, en la localidad de Santa Fe. Durante la verificación de sus datos, los uniformados detectaron una circular roja de Interpol en su contra y lo pusieron a disposición de la Fiscalía.

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De acuerdo con Caracol Radio, la solicitud de captura internacional fue emitida por la fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos de Salta, María Eugenia Guzmán. El caso se refiere a un robo cometido el 24 de septiembre en un apartamento de un complejo habitacional situado en el norte de esa ciudad.

Según la acusación, dos hombres acordaron con las víctimas una supuesta operación de cambio de dólares. Una vez en el lugar, las habrían amenazado con armas de fuego, las ataron de pies y manos y se llevaron 40.000 dólares en efectivo.

Familia de colombiano capturado por Interpol asegura que nunca salió del país (Captura de video Citytv)

Edwuin Miranda, padre del detenido, sostuvo que su hijo no tiene relación con el caso y que nunca salió de Colombia. “Mi hijo es inocente. No quiero que lo extraditen”, afirmó.

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La familia revisó los documentos difundidos por la Fiscalía de Salta y asegura que detectó diferencias entre la fotografía y la firma de la cédula usada en Argentina y las del joven detenido. Según su versión, el presunto responsable utilizó el mismo nombre completo y número de documento de Gohan Jussef Miranda, pero reemplazó la imagen y la firma.

“Hace rato era para que hubieran hecho el cotejo morfológico y el cotejo dactiloscópico”, reclamó el padre. “La cédula no coincide ni en la fotografía ni en la firma con la foto de mi hijo”.

Edwuin Miranda también denunció que su hijo no ha tenido acceso a un medicamento que debe tomar a diario. La familia espera que un abogado de oficio de la Defensoría del Pueblo asuma el caso para pedir ante la Corte Suprema de Justicia una verificación de identidad antes de que avance un eventual proceso de extradición.

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Según la información conocida por los familiares, las autoridades argentinas habrían reconocido que el hombre detenido en Colombia no corresponde al buscado por el robo en Salta. Por ello, pidieron que se aclare su situación judicial y se ordene su liberación.

La familia revisó los documentos difundidos por la Fiscalía de Salta y asegura que detectó diferencias entre la fotografía y la firma de la cédula usada en Argentina y las del joven detenido (captura de video Citytv)

Casos de suplantación de identidad en Colombia durante 2026

Fraude bancario con cédulas falsas en Barranquilla. El 19 de noviembre, la Policía capturó a un hombre conocido como alias “Mil Caras”, señalado de intentar solicitar un crédito bancario con una cédula falsa en el barrio Country. La investigación apunta a que presuntamente usaba documentos falsificados e identidades de terceros para acceder a productos financieros.

Intento de venta de un lote con una cédula alterada y huellas de silicona. En Dosquebradas, Risaralda, una mujer fue capturada cuando presuntamente intentaba vender por 400 millones de pesos un lote ajeno. Según el reporte, presentó una cédula modificada y utilizó reproducciones de huellas dactilares de silicona para superar verificaciones biométricas.

Red señalada de desviar subsidios mediante manipulación biométrica. En mayo, las autoridades capturaron a 11 personas en Medellín, Barranquilla y Montería, investigadas por el presunto desvío de más de 3.000 millones de pesos de programas del Departamento para la Prosperidad Social. De acuerdo con la Policía, la estructura alteraba registros dactilares para cobrar subsidios a nombre de beneficiarios legítimos.

Un agente custodia a personas detenidas junto a pasaportes colombianos y un mapa con los países del espacio Schengen - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos falsos para salir de Colombia. En marzo, un hombre de 27 años y una mujer de 30 fueron capturados en el aeropuerto Palonegro, en Bucaramanga, cuando intentaban salir del país con documentos presuntamente falsificados. La verificación facial y dactilar estableció que las fotografías y huellas no coincidían con los registros oficiales.

Red de documentos colombianos para migrantes dominicanos. La Fiscalía informó en septiembre sobre la captura de 15 presuntos integrantes de una estructura que habría gestionado de forma irregular cédulas y pasaportes colombianos para ciudadanos de República Dominicana, con el objetivo de facilitar su ingreso a España. La investigación identificó 24 hechos que involucrarían a 40 personas.