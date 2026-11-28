Un escolta que iba en la camioneta de alta gama habría accionado su arma de dotación, según versiones de vecinos en el sector (@lozano_wiesner/X)

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Varios transeúntes y residentes entre los barrios Córdoba y Niza VIII, en la localidad de Suba, amanecieron con una escena escabrosa el sábado 28 de noviembre de 2026, luego de que unidades de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica de un cuerpo y su posterior levantamiento.

Sin embargo, como reveló un informe de La FM la madrugada del mismo sábado (y antes de que el reloj marcara las 2:00 a. m., según la versión de uno de los residentes) se reportó una balacera que interrumpió el descanso de los moradores en la zona, por cuenta de lo que se maneja de forma preliminar como un intento de hurto de una camioneta de alta gama que hace parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Sumado a lo anterior, y cuando aún no era las 7:00 a. m., desde la cuenta de X de Tránsito Bogotá se advirtió sobre el cierre de la vía “con afectación en la calzada oriente - occidente, por fallecido en vía; sobre la calle 127 con carrera 56A”.

No obstante, el caso no obedecía a un peatón arrollado sino a dos de los señalados delincuentes que fue abatido por uno de los ciudadanos que accionado un revólver y los neutralizó.

Pero el caso tiene otra hipótesis, debido a que otra de las declaraciones que se conocieron en la zona precisó que todo habría sido un presunto intento de secuestro, y que el sujeto que iba a bordo del volante, un escolta, que habría accionado su arma de fuego para darlos de baja.

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Mientras la zona seguía acordonada, la Policía Metropolitana de Bogotá informó en diálogo con Infobae Colombia confirmó que “se presentó un intento de hurto de una camioneta”.

“Los presuntos delincuentes habrían interceptado este vehículo y en la reacción de un escolta que se movilizaba en este automóvil, reacciona contra esta amenaza y tras un cruce de disparos dos de estos delincuentes fueron neutralizados y otros dos capturados, uno de ellos junto con el escolta herido fueron trasladados a centro médico”, confirmó

En medio del procedimiento las autoridades incautaron tres armas de fuego y un arma traumática.

También se confirmó que el esquema de seguridad está asignada a un exfuncionario público.

Por lo anterior, uno de los habitantes del sector, identificado como Tomás Lozano, se mostró preocupado por la situación, luego de toparse de frente con el acordonamiento por parte de las autoridades y escribió desde su cuenta de X: “Bogotá, 6 a. m. Salgo de mi casa y encuentro la 127 con Córdoba acordonada, criminalística y varios cuerpos en el suelo. Al parecer, un intento de robo terminó en un tiroteo. ¿Qué está pasando con la seguridad de Bogotá?”

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El caso se reportó justo en esta zona: