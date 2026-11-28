Pedraza presentó la documentación con la que sostiene los señalamientos en contra de Castillo Castillo, y le hizo un llamado al jefe de Estado (César Carrión/Presidencia de la República-@erikacastillocastillo/IG-@JenniferPedraz/X-Colprensa)

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Una nueva denuncia que hizo por medio de redes sociales la senadora Jennifer Pedraza la noche del viernes 27 de noviembre ha vuelto a poner en entredicho el circulo cercano de la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, que tuvo que salir a aclarar los cuestionamientos por el destino y los fondos que recibió en la Fundación Colombia Luz y Sonrisas (y que ella preside).

En esta ocasión, la congresista de Dignidad y Compromiso expuso por medio de un hilo que compartió en su cuenta de X, con documentos como pruebas, que una de las mejores amigas de Pineda, Erika Patricia Castillo Castillo, recibió “un millonario contrato en Presidencia a pesar de tener un conflicto de intereses”.

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Lo que más dudas ha provocado esta declaración es que la hoy señalada desempeña tareas relacionadas con atender la emergencia que provocó el sismo de magnitud de 7,4 que se presentó en Colombia el lunes 10 de agosto. Según Pedraza, la mujer sería “cofundadora de la fundación con que Pineda ha recaudado donaciones para la reconstrucción”.

En su mensaje de X, la senadora mencionó que la “Presidencia solo nos entregó sus contratos cuando la obligamos con una tutela”, y “ahora entendemos por qué los escondía”, añadió.

Pedraza compartió sus hallazgos en un hilo que compartió vía X la noche del viernes 27 de noviembre de 2026 (@JenniferPedraz/X)

El contrato de Erika Patricia Castillo Castillo: los detalles que encontró Pedraza

Pedraza detalló en su exposición que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) “contrató a dedo a una cofundadora de la fundación que creó Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación”.

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La congresista también apuntó al jefe de Estado Abelardo de la Espriella, y lo llamó a que salga y dé la cara, luego de asegurar que “el país merece una explicación”.

En concreto, Pedraza habló sobre el “Contrato 618-26: $48 millones, por contratación directa, a Erika Patricia Castillo Castillo, una de las mejores amigas de la Primera Dama, para hacer fotografía, video y redacción”.

Sus funciones, detalló la senadora, consistían en “cubrir la ayuda humanitaria por el terremoto de agosto”, algo que de inmediato la legisladora ató con “la misma emergencia para la que la fundación de la Primera Dama recogió donaciones”.

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Pedraza advirtió que el nombre Castillo ya había sido mencionado por parte de una investigación del portal Cuestión Pública “como miembro fundadora y encontramos que sus datos aparecen en el acta de constitución de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas”, puntualizó en la publicación de X.

Pedraza señaló que hubo un conflicto de intereses que no habría mencionado Castillo (@JenniferPedraz/X)

“En uno de los documentos Aparece en la lista de fundadoras, en las firmas y en el registro notarial. Además, le pagan más de lo que permite el propio tope de Presidencia: el valor mensual supera en 47% los $9,5 millones del estudio de mercado del @DapreCol”, argumentó la congresista santandereana.

El conflicto de intereses que denuncia Pedraza

En este punto, y teniendo en cuenta el anterior empleo de Castillo, Pedraza dijo que ella “salió del banco el 8 de septiembre y diez días después ya era contratista de Presidencia”.

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“Al firmar, declaró no tener conflicto de interés, aunque es cofundadora de la fundación que creó la Primera Dama, la misma que recibió donaciones para esta emergencia”, declaró la congresista, y añadió que “al final el criterio para contratar en el @DapreCol es que tan cercano se es a la familia presidencial”.

Por lo anterior, Pedraza volvió a dirigirse al presidente De la Espriella, y le reprochó que “la tragedia del terremoto no puede ser un botín para los cercanos al poder”.

Pedraza recalcó que Castillo no cuenta con experiencia laboral relacionada con las labores que debe desempeñar en el contrato que firmó con el Dapre (@JenniferPedraz/X)

“La cereza del pastel, ¿Experiencia en fotografía, video o periodismo? No aparece ninguna. Su hoja de vida muestra cargos administrativos en bancos, y las casillas de experiencia relacionada están vacías", agregó Pedraza, y recriminó que “aún así, el director del @DapreCol certificó que cumplía los requisitos para el contrato”, haciendo referencia a Carlos Andrés Ríos Puerta.

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Por el momento, ni Castillo ni Pineda se han pronunciado de manera oficial luego de la denuncia de Pedraza y el portal investigativo.