El partido entre rojiblancos e hidalguenses terminó con una polémica expulsión que podría marcar el destino del próximo encuentro. (REUTERS/Luis Cortes)

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El triunfo de los Tuzos del Pachuca por 2-1 sobre las Chivas del Guadalajara en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 dejó mucho más que una ventaja en el marcador global.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el Estadio Hidalgo, el director técnico del conjunto hidalguense, Benjamín Mora, encendió la conversación futbolística al asegurar, entre líneas y con notable seguridad, que la tarjeta roja recibida por Oussama Idrissi le servirá al atacante marroquí para llegar descansado a las Semifinales.

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La noche en la Bella Airosa tuvo todos los ingredientes de una Liguilla de alta tensión. Luego de verse abajo en el marcador desde el minuto 6 por un autogol de Eduardo Bauermann, Pachuca encontró en Idrissi al hombre determinante para darle la vuelta al encuentro.

El extremo marcó un doblete —al minuto 48 y en tiempo de compensación al 90+2′— para sellar la remontada blanquiazul. Sin embargo, instantes después de firmar su segunda anotación, el futbolista fue expulsado por doble tarjeta amarilla tras realizar gestos dirigidos hacia la banca del conjunto tapatío, dejando a su escuadra sin su principal figura ofensiva para el compromiso de Vuelta en Guadalajara.

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La segunda amarilla que recibió el atacante tras celebrar su gol encendió las alarmas en Hidalgo, donde todavía existe una vía para intentar cambiar su situación.

Mora no ve desventaja en esta decisión arbitral

Lejos de mostrarse preocupado o alarmado por perder a su jugador más desequilibrante de cara a los segundos 90 minutos de la eliminatoria en el Estadio Akron, Benjamín Mora sorprendió a los medios de comunicación al respaldar totalmente al delantero y dar por hecho el avance de los Tuzos a la antesala de la Final.

Al ser cuestionado sobre si mantenía su respaldo hacia Idrissi pese a la indisciplina cometida en el cierre del encuentro, el estratega mexicano destacó la trayectoria y el peso específico del futbolista dentro de la institución hidalguense, rematando con una frase que rápidamente generó debate entre aficionados y analistas.

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“Él ha ayudado a este equipo eternamente desde que está aquí hace tres años, le ha dado muchas alegrías al equipo. Si estamos aquí, también tiene un gran porcentaje Oussama Idrissi y es responsable, y nos viene bien para que descanse y esté en las semifinales”, declaró el entrenador de los Tuzos.

Las palabras de Mora fueron interpretadas de inmediato como una muestra de plena confianza en el pase de Pachuca sobre el Club Deportivo Guadalajara, equipo dirigido por Gabriel Milito, pese a que todavía resta por disputarse la mitad de la serie en territorio jalisciense.

El futbolista marroquí fue la figura del partido para el equipo local. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Postura ante una posible apelación y la tensión en el campo

Otro de los puntos centrales en la comparecencia de Benjamín Mora fue la posibilidad de que la directiva del Club Pachuca acuda ante la Comisión Disciplinaria para apelar la segunda amonestación recibida por Idrissi, con el objetivo de habilitarlo para el duelo definitivo en Guadalajara.

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Sobre este tema, el director técnico marcó distancia y aclaró que las gestiones administrativas o reglamentarias no entran dentro de sus funciones como responsable del banquillo. Asimismo, contextualizó el incidente señalando que la fricción verbal fue una constante entre ambos equipos a lo largo de todo el compromiso en el Estadio Hidalgo.

“Es un tema donde no me quiero involucrar de más. Son situaciones que no me corresponde hacer. Sí, evidentemente vi que algo se dijo, pero también adentro del campo se dijeron muchas cosas durante el partido. El futbol es así, entre jugadores a veces se pican, el partido estaba ríspido, estaba un poco rudo y escuchamos no solo de Idrissi, de muchos más”, explicó Mora.

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El timonel enfatizó que su prioridad inmediata radica exclusivamente en el aspecto deportivo: recuperar físicamente a su plantel, analizar el funcionamiento colectivo y diseñar el planteamiento táctico adecuado para sostener o ampliar la ventaja obtenida en casa.

“Realmente no sabría dar una determinación al respecto y no me corresponde el tema de la apelación. Yo soy entrenador de futbol y voy a entrenar al equipo, recuperar el equipo y plantear un partido para la vuelta, que es mi trabajo”, añadió.

Aunque el técnico habló con el cuerpo arbitral, asegura que no tiene nada que ver con sus decisiones. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El reto de suplir a su figura en el Estadio Akron

Más allá de la seguridad proyectada al hablar de las Semifinales, Benjamín Mora reconoció que la ausencia de Oussama Idrissi representa una baja sensible en lo futbolístico para el encuentro de Vuelta. No obstante, subrayó que la fortaleza del Pachuca a lo largo del torneo Apertura 2026 ha sido el funcionamiento colectivo por encima de cualquier individualidad.

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El estratega aseguró que cuenta con variantes suficientes dentro de su plantilla para cubrir el costado izquierdo del ataque tuzo y realizar los ajustes necesarios para competir en un escenario complejo como el Estadio Akron, donde Chivas estará obligado a buscar el triunfo para revertir la eliminatoria.

Con la ventaja de 2-1 en el marcador global y el respaldo público de su entrenador hacia su máxima figura, Pachuca se prepara para cerrar la serie de Cuartos de Final en medio de un ambiente encendido dentro y fuera de la cancha, mientras que las declaraciones de Mora añaden un ingrediente extra de presión y rivalidad para el desenlace de la llave.

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