El General Ricardo Trevilla Trejo, el General Gregory M. Guillot y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante la reunión bilateral en Tucson, Arizona. Crédito: Defensa

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El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, sostuvieron una reunión con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos y del Comando de Defensa Aeroespacial (NORAD), en la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona, del 16 al 18 de noviembre.

Los titulares de las Fuerzas Armadas de México y de Estados Unidos evaluaron diversos temas de cooperación bilateral, entre ellos el incremento de las operaciones espejo en la frontera común.

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La visita a Arizona fue la contraparte recíproca de un acuerdo pactado en julio pasado en el Puerto de Veracruz, donde los mismos funcionarios sostuvieron una reunión de cuatro días con Guillot. Aquella cita, celebrada del 19 al 22 de julio, dejó como compromiso concreto la organización de este encuentro en territorio estadounidense.

En el encuentro bilateral se revisaron tres puntos centrales

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina informaron que la visita tuvo como propósito revisar tres ejes principales.

El primero fue el Plan Anual de Actividades 2027, que comprende el intercambio de capacitación técnica en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR).

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El segundo eje fue el incremento de las operaciones concurrentes, o espejo, en la frontera común, para atender la problemática que enfrentan ambas naciones.

El tercero fue el seguimiento a los marcos de colaboración en curso, entre ellos las iniciativas bilaterales de seguridad marítima y la preparación para asistencia humanitaria y respuesta ante desastres en ambos países.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el general Gregory M. Guillot y el general Ricardo Trevilla Trejo, durante la reunión bilateral en Tucson, Arizona. Crédito: Semar

Según la información revelada tras el encuentro, el general Trevilla Trejo señaló que, a través de estos encuentros, “se fortalece la coordinación bilateral mediante el desarrollo de programas de adiestramiento, cursos de capacitación, procedimientos y ejercicios de entrenamiento orientados a incrementar las capacidades y el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas de ambos países”.

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Además, autoridades señalaron que el almirante Morales Ángeles, por su parte, subrayó la importancia del diálogo para hacer frente a desafíos comunes, “mediante la cooperación, el adiestramiento y la coordinación entre las Fuerzas Armadas de ambos países”.

Un comunicado del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) describió el encuentro como una cumbre de varios días que subrayó la alianza de defensa entre ambos países. Guillot afirmó que “los Estados Unidos y México cuentan con una alianza de defensa vital y duradera, basada en valores compartidos y respeto mutuo”, y agregó que “las reuniones periódicas con los líderes de Defensa y Marina reflejan un firme compromiso con la seguridad regional y el fortalecimiento de la compatibilidad operativa”.

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Encuentro entre titulares de la Defensa y Semar con autoridades estadounidenses. Crédito: X - @USNorthernCmd

Los mensajes de ambas naciones coincidieron en los cuatro principios que enmarcaron el diálogo: reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de cada país.

Las operaciones espejo ya se aplicaron en Ciudad Juárez y El Paso en agosto

Las operaciones espejo consisten en despliegues simultáneos de fuerzas de ambos países, cada una dentro de su propio territorio, sin cruce de fronteras ni presencia de efectivos extranjeros en suelo ajeno.

Un antecedente de este tipo de ejercicios ocurrió el 13 de agosto, cuando la Guardia Nacional y el Ejército mexicano realizaron un patrullaje espejo frente a un operativo simultáneo de la Patrulla Fronteriza estadounidense a lo largo del Río Bravo, en la zona limítrofe entre Ciudad Juárez y El Paso.

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La Patrulla Fronteriza de EEUU y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un entrenamiento contra los cárteles en ambos lados de la frontera. Crédito: X - @ComisionadoCBP

Aquel ejercicio ocurrió después de la designación del Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera, formalizada el 16 de julio por el Departamento de Estado. Con esa medida, el total de cárteles mexicanos bajo esa categoría llegó a ocho.

Las operaciones en ambos lados de la frontera tienen como objetivo evitar problemas que aquejan a ambas naciones, como el tráfico de drogas, el uso de narcodrones por parte del crimen organizado, el tránsito irregular de migrantes y el tráfico de armas.

La relación bilateral acumula visitas recíprocas desde 2025

El encuentro en Tucson se suma a una secuencia de visitas que los mandos militares de ambos países sostuvieron desde el año pasado. En mayo de 2025, Guillot visitó el Centro Nacional de Adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Santa Gertrudis, Chihuahua.

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Como reciprocidad a esa visita, Trevilla Trejo y Morales Ángeles viajaron del 23 al 25 de junio de 2025 al Cuartel General del Comando Norte en Colorado Springs, sede también de NORAD. Fue la primera vez en la administración actual que los secretarios de Defensa y Marina se presentaron en instalaciones estadounidenses desde que asumieron sus cargos en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre esa visita y el encuentro de Veracruz, los mandos militares sostuvieron un encuentro adicional el 19 de noviembre de 2025, cuando Morales Ángeles se reunió en la Ciudad de México con Guillot. A esa cita se sumó el embajador estadounidense Ronald Johnson, y el objetivo fue revisar los entrenamientos conjuntos existentes y explorar nuevas formas de colaboración en materia de seguridad marítima.

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Trevilla Trejo y Morales Ángeles se reunieron después con Guillot del 19 al 22 de julio en el Puerto de Veracruz, donde pusieron sobre la mesa cinco ejes de trabajo vinculados a la cooperación bilateral militar. En esa reunión se abordó también la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo del que México forma parte para incrementar la coordinación y protección marítima en la región.