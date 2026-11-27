La legisladora cuestionó la credibilidad de López Beltrán y se burló de su apariencia física.

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Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), celebró que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) habilitó una línea telefónica para denunciar a funcionarios corruptos y a narcotraficantes en Sinaloa.

Medida que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un acto de injerencia por parte de las autoridades de Estados Unidos y por la que incluso, su gobierno presentó una queja formal ante la embajada estadounidense.

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En su cuenta de X, la legisladora de oposición ‘dio la bienvenida’ a la estrategia estadounidense al considerarla una “buena forma” de que ambos países trabajen con colaboración contra el narcotráfico.

Por ello, hizo un llamado a que la presidenta Sheinbaum también habilite una línea telefónica para que ciudadanos estadounidenses denuncien el tráfico de armas, uno de los principales delitos que México le ha solicitado al gobierno de Donald Trump atender en la frontera.

“Doy la bienvenida a la idea de @DEATerryCole de abrir una línea para denunciar narcos y narcopolíticos. Es una buena forma de colaboración ante el enemigo común de ambos países.

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“Invito a @Claudiashein a que abra una línea en su gobierno para que estadounidenses denuncien operaciones de tráfico de armas”, escribió en la red social.

Téllez también le pidió a la mandataria, “en nombre de millones de mexicanos oprimidos”, no onstruir “la oportunidad de recopilar más información para ubicar a los criminales y sus actividades”.

Planteó que con la estrategia del jefe de la DEA, Terry Cole, se podrían fortalecer áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y trabajar “en respetuosa cooperación”.

“Son los cárteles los que amenazan la soberanía mexicana, y como ya se ha demostrado, se han llevado a cabo exitosos operativos con información que EU ha proporcionado a México, dentro del marco institucional de colaboración.

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“Le recuerdo a la presidente @Claudiashein que su deber es salvaguardar la seguridad de los mexicanos, no las complicidades criminales de su narcopartido”, agregó.

Del anuncio de la DEA a la queja diplomática: la cronología del choque entre México y EEUU por línea telefónica

El 25 de noviembre de 2026, el jefe de la DEA, Terry Cole, anunció en su cuenta de X la apertura de canales directos en WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico para recibir denuncias anónimas sobre funcionarios corruptos y narcoterroristas vinculados al Cártel de Sinaloa, además de adelantar que abriría líneas para Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 26 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como un intento de injerencia durante su conferencia matutina.

La mandataria cuestionó la actuación de la agencia en territorio estadounidense, señaló que Estados Unidos debe investigar la distribución interna de drogas y el dinero del fentanilo ilegal, y comparó la situación con el operativo Rápido y Furioso.

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Ese mismo día, el exjefe de operaciones internacionales de la DEA Mike Vigil afirmó a Infobae México que la iniciativa es teatro político y acusó omisiones ante casos de corrupción en dependencias estadounidenses.

También el 26 de noviembre, el Gabinete de Seguridad emitió un pronunciamiento conjunto donde rechazó acciones unilaterales de la DEA en México.

El organismo afirmó que el país cuenta con instituciones propias para recibir denuncias, investigar delitos y sancionar la corrupción, y reiteró que la cooperación bilateral debe basarse en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y el principio de no subordinación.

El 27 de noviembre, Sheinbaum informó en su conferencia que Roberto Velasco Álvarez presentó una queja formal ante el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por la habilitación de los números sin consulta previa con el gobierno mexicano, a lo que el diplomático respondió que revisaría el caso.

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La presidenta reiteró que la relación bilateral se mantendrá bajo los principios de soberanía y coordinación sin subordinación, y llamó nuevamente a las autoridades estadounidenses a atender el consumo de sustancias y a las organizaciones criminales que operan dentro de su territorio.