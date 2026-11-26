El Ministerio de Defensa aseguró que el hombre abatido portaba armas y custodiaba a las personas secuestradas en el Éxito de Cartagena. (@denunciactg_/X)

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El Ministerio de Defensa se pronunció sobre la polémica por la muerte de un hombre durante el operativo de rescate de 76 personas que permanecían secuestradas en un almacén de la cadena Éxito, en Cartagena. A través de un comunicado, la entidad entregó detalles de la intervención de la Fuerza Pública y respondió a las versiones que circularon en redes sociales sobre la actuación de los uniformados.

El pronunciamiento se conoció después de que la esposa del fallecido difundiera videos y declaraciones en los que aseguró que su pareja era un ciudadano inocente que había ingresado al establecimiento para realizar una compra. La mujer cuestionó las circunstancias de su muerte y pidió esclarecer lo ocurrido.

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Frente a esta controversia, el Ministerio presentó siete puntos en los que expuso el balance del procedimiento, la información recopilada por los investigadores y las actuaciones que se adelantan para establecer las circunstancias de la muerte.

Ministerio de Defensa confirmó el rescate de 76 personas en Cartagena

En el primer punto del comunicado, la cartera señaló que el despliegue de las capacidades humanas, operativas, tecnológicas y especializadas de la Fuerza Pública permitió rescatar a 76 personas que permanecían secuestradas al interior del establecimiento comercial.

La entidad destacó que la intervención tuvo como propósito proteger la vida de los ciudadanos y garantizar su liberación.

La intervención de la Fuerza Pública permitió liberar a 76 personas que permanecían secuestradas al interior del establecimiento comercial. (Gaula)

¿Por qué fue abatido el hombre durante el operativo en el Éxito?

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento fue la muerte de uno de los presuntos delincuentes durante el procedimiento policial.

Según el Ministerio de Defensa, de acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba custodiando a las personas secuestradas, portaba armas y vestía de manera similar a los demás presuntos responsables que permanecían dentro del almacén.

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Esta explicación se conoce después de que la esposa del fallecido rechazara que su pareja tuviera vínculos con el secuestro y afirmara que había ingresado al supermercado para realizar una compra.

Las dos versiones hacen parte de la controversia que surgió alrededor del procedimiento. Sobre este punto, el Ministerio precisó que será la Fiscalía General de la Nación la encargada de esclarecer la presunta participación del ciudadano abatido y las circunstancias en las que murió.

Dos personas fueron capturadas por el secuestro

En el tercer punto, la cartera confirmó que durante la operación también fueron capturadas otras dos personas, que estarían vinculadas con los hechos.

Este balance se suma al fallecimiento de uno de los presuntos responsables durante la intervención. La información fue presentada por el Ministerio como parte de los resultados del procedimiento realizado para liberar a los ciudadanos retenidos.

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Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito (AFP)

Más de 40 personas entregaron testimonios a los investigadores

El Ministerio también se refirió a las entrevistas recopiladas recientemente por los investigadores. Según el comunicado, más de 40 personas coincidieron en señalar que se trataba de tres delincuentes.

La entidad agregó que, de acuerdo con los testimonios, los presuntos responsables tenían un acento característico de una región del país.

Este aspecto fue incluido en el pronunciamiento en medio de las versiones difundidas en redes sociales sobre una posible fuga de los responsables durante el rescate y las dudas sobre la identificación de las personas que permanecían dentro del establecimiento.

La cartera no precisó en el documento la región a la que correspondería el acento mencionado.

Justicia Penal Militar hizo presencia en el lugar de los hechos

En relación con las actuaciones judiciales, el Ministerio informó que la Justicia Penal Militar y Policial hizo presencia en el lugar e inició los respectivos actos urgentes, dentro de sus competencias legales y constitucionales.

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Esta actuación se adelanta en el contexto de las circunstancias en las que se produjo la muerte del hombre durante el ingreso de la Fuerza Pública al establecimiento comercial.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tendrá a su cargo esclarecer la presunta participación del fallecido en los hechos y las condiciones en las que perdió la vida.

MinDefensa explicó las circunstancias del operativo y respondió a las versiones que generaron polémica por la muerte de uno de los presuntos delincuentes. (@mindefensa/X)

Ministerio de Defensa aseguró que los uniformados fueron atacados

En el sexto punto del documento, la cartera explicó que los uniformados fueron atacados cuando ingresaron al establecimiento comercial.

Según la versión oficial, pese a la agresión, la Fuerza Pública privilegió la preservación de la vida y actuó con respeto por los derechos de las personas involucradas.

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Sin embargo, el Ministerio sostuvo que, ante la persistencia del ataque y el riesgo para la vida e integridad de los secuestrados y de los propios uniformados, fue necesario actuar para controlar la amenaza.

La institución aseguró que el procedimiento se desarrolló en el marco de la Constitución, la ley y los protocolos aplicables.