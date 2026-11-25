La ministra de Transporte, Elsa Noguera, expuso la propuesta durante el Congreso Nacional de Infraestructura, realizado en Cartagena (Ministerio de Transporte)

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El Gobierno estudia entregar a operadores privados algunas carreteras que regresaron a la administración estatal, mediante contratos de corta duración para atender su deterioro mientras define una solución de largo plazo para cada corredor.

La propuesta fue presentada por Elsa Noguera, ministra de Transporte, durante el Congreso Nacional de Infraestructura, en Cartagena. El esquema contempla miniconcesiones de tres años, prorrogables hasta un máximo de cinco, para evitar que las vías queden sin mantenimiento mientras se estructuran proyectos más amplios.

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El Gobierno busca que los recursos recaudados en los peajes de las carreteras revertidas se reinviertan directamente en su mantenimiento (Proyecto La Nueva Vía al Mar- Túnel del Toyo)

La iniciativa responde a las dificultades para conservar corredores cuyos contratos terminaron y que pasaron al Instituto Nacional de Vías (Invías). Noguera señaló que algunos siguen cobrando peajes pese a su mal estado y que el Gobierno busca destinar esos recaudos a las mismas carreteras.

“Hoy tenemos una gran queja de aquellas vías que en algún momento dado pertenecieron a una concesión, que siguen cobrando los peajes, pero están en mal estado porque están a cargo del invierno. Y lo que queremos es que los recursos que se recojan de esa caseta sean reinvertidos directamente sobre esa vía”, afirmó.

Contratos cortos para atender las vías

A diferencia de las concesiones tradicionales, que suelen incluir construcción, operación y mantenimiento durante periodos extensos, las miniconcesiones estarían concentradas en conservar los corredores durante un plazo limitado.

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“Entonces, mientras definimos el futuro, buscamos unas miniconcesiones de tres años que puedan incluso ampliarse en máximo cinco años y podamos garantizar lo que es la calidad de la vía”, detalló la jefa de cartera.

La ministra no precisó cómo se escogerían los operadores, cuáles serían sus obligaciones ni las condiciones de adjudicación. Tampoco hay un calendario de contratación. Por ahora, el modelo es una de las alternativas que analiza el Ejecutivo.

La carretera La Cordialidad, que conecta a Barranquilla con Cartagena, está actualmente bajo la administración del Instituto Nacional de Vías (Invías) (Colprensa)

En septiembre, Noguera había informado que el Gobierno recibió tres corredores revertidos y estudiaba opciones para mantenerlos: entregarlos nuevamente en concesión, contratar su operación y mantenimiento o dejarlos bajo responsabilidad del Invías. Las miniconcesiones se suman a esas posibilidades. La cartera no ha aclarado si requerirían cambios normativos.

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Corredores y financiación, asuntos pendientes

En Cartagena, la ministra mencionó el tramo Caño Alegre–Santuario, que conecta con la salida hacia Puerto Antioquia y que, según el diagnóstico del Ministerio, está en mal estado. Advirtió que aplazar el mantenimiento puede encarecer la recuperación de una carretera.

“Una vía a la que no se le da el mantenimiento puede retroceder en materia de inversión y ya no toca invertirle cinco pesos, sino que toca invertirle cincuenta pesos. Entonces, sí es muy importante que las vías que ya se construyeron se sigan manteniendo y se mantenga la calidad”, explicó la ministra.

También mencionó la carretera que comunica a Barranquilla con Cartagena por La Cordialidad, actualmente administrada por el Invías. Sin embargo, el Gobierno no ha confirmado si estos corredores serán incluidos en las miniconcesiones ni qué obras se exigirían a sus operadores.

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El corredor Caño Alegre–Santuario fue mencionado por el Ministerio de Transporte entre las vías que presentan problemas de deterioro (Invías)

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) precisó que una carretera puede revertir al Estado por el vencimiento de un contrato o por decisiones arbitrales; no ocurre únicamente cuando termina una concesión.

El Gobierno tampoco ha definido cuánto costaría el esquema ni cómo se remuneraría a los operadores. En el Congreso, el Ministerio planteó atraer capital privado a proyectos capaces de generar ingresos y reservar recursos del Presupuesto General de la Nación para iniciativas de alto impacto regional que no puedan financiarse mediante alianzas público-privadas (APP).

En esa misma presentación, Noguera propuso elevar del 20% al 50% el límite de adiciones de recursos públicos en los contratos de APP. Esa iniciativa hace parte de la discusión sobre financiación de infraestructura, pero es distinta de las miniconcesiones para las vías revertidas.

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La preocupación de la cartera está relacionada con el estado de las vías después de su devolución al Estado. Mientras se concreta una salida definitiva para cada una, el Ministerio de Transporte busca evitar que la falta de conservación agrave los daños existentes y obligue a destinar mayores recursos a su recuperación.