Trabajadoras de Frisby habrían sido obligadas a preparar alimentos durante la toma (Policía Nacional - frisbylohace/Instagram)

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Luego de que finalizó el operativo de las autoridades en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, Bolívar, con todos los rehenes liberados, cuatro capturados y uno de los presuntos secuestradores abatido por la fuerza pública, se están abriendo nuevas investigaciones para esclarecer los hechos.

A la par, se han conocido nuevos detalles sobre la fuerte experiencia que vivieron los ciudadanos secuestrados por más de 17 horas, desde la mañana del martes, 24 de noviembre de 2026, hasta las horas de la madrugada del miércoles en la ciudad costera de Colombia.

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De hecho, una de las anécdotas es que, durante el asalto al almacén de cadena, los cinco hombres armados habrían obligado a trabajadoras de la empresa de pollo frito Frisby S. A. BIC, que tiene un punto en el establecimiento comercial, a prepararles alimentos, conforme el testimonio de la esposa de uno de los rescatados.

La operación conjunta de las unidades de élite permitió recuperar el control del almacén Éxito en Cartagena y rescatar a los rehenes. (Ministerio de Defensa)

Entre los rehenes estuvo Sebastián Solana, esposo de María Claudia Paternina, quien relató que, según lo que le contó su esposo tras ser liberado, los responsables de la toma utilizaron el restaurante ubicado dentro del supermercado para obtener comida durante la retención.

“Mi esposo me contó que les dieron almuerzo. Dentro del Éxito hay un Frisby, entonces pusieron a las chicas de Frisby a hacerles comida para almorzar. Les dieron agua, me dijo que les dieron Electrolit, pero que los tenían amarrados”, relató en entrevista con Caracol Radio.

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La mujer señaló que, no obstante, varias de las personas permanecieron inmovilizadas durante el cautiverio. Adicionalmente, se conoció que los asaltantes habrían consumido licor hurtado de la tienda, y que, según el testimonio de uno de los rehenes en Blu Radio, habrían escuchado corridos.

“Estaban bastante tomados, tenían música, pusieron un parlante (...) Ellos solo repetían que eso no era con nosotros: ‘tranquilo, que esto no es con ustedes’, nos decían”.

Frisby confirmó que sus colaboradores están a salvo

Paralelamente, en un comunicado emitido durante la tarde del miércoles 25 de noviembre, la compañía alimenticia informó que todos los colaboradores que fueron retenidos están en buenas condiciones.

“Desde Frisby S.A. BIC informamos que, tras culminar con éxito el operativo de liberación de las personas retenidas durante la situación de seguridad registrada ayer en un establecimiento comercial de Cartagena, nuestros colaboradores se encuentran a salvo”.

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Frisby confirmó que sus colaboradores que estaban en el establecimiento se encuentran a salvo (frisbylohace/Instagram)

La empresa agradeció a las autoridades, a las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional, a Grupo Éxito y a quienes participaron en la operación.

“Desde el primer momento, hemos dispuesto las acciones necesarias para brindar atención, acompañamiento y apoyo a nuestros colaboradores y sus familias. Su bienestar seguirá siendo nuestra prioridad. Reiteramos nuestra solidaridad y nuestro compromiso de atenderlos como esta situación demanda. Siempre ha sido nuestra prioridad el bienestar de quienes hacen parte de nuestra familia”, incluyó el mensaje oficial.

El testimonio del rehén: habría sido golpeado durante la toma

La esposa de la víctima contó que su cónyuge había ingresado en el almacén para hacer una compra antes de dirigirse a su trabajo. Según el relato, cuando se disponía a pagar escuchó una alarma y vio a varias personas correr.

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Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito (AFP)

“Lo que él me cuenta es que cuando ya iba a pagar escuchó mucho una alarma y mucha gente corriendo y me decía: ‘Hay un atraco, un atraco, un atraco’”, relató Paternina.

La mujer afirmó que los secuestradores dividieron a las personas retenidas en grupos de hombres y mujeres. De acuerdo con su testimonio, las mujeres habrían permanecido cerca de los ventanales del establecimiento, mientras que los hombres fueron trasladados a una zona próxima a la bodega de alimentos.

Paternina añadió que su esposo fue golpeado y que los delincuentes, de acuerdo con lo que él le indicó, tenían acento “del interior del país”.

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