Hoy se conmemora el Día Mundial de la Deficiencia de Hierro, una fecha para concientizar sobre los síntomas de la falta de este mineral, sus causas y los alimentos que ayudan a prevenir la anemia

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La deficiencia de hierro es una de las alteraciones nutricionales más comunes y puede afectar el funcionamiento del organismo cuando las reservas de este mineral disminuyen. Su presencia es indispensable para producir hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos.

Cuando el cuerpo no dispone de suficiente hierro, puede reducirse la producción de hemoglobina y, en caso de que la condición avance, desarrollarse anemia por deficiencia de hierro. Esta situación puede afectar la energía, el rendimiento físico y la capacidad de concentración, por lo que reconocer sus señales es importante para buscar atención médica.

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¿Qué es la deficiencia de hierro y por qué afecta la salud?

El hierro participa en diferentes procesos del organismo, pero una de sus principales funciones es contribuir a la producción de glóbulos rojos saludables. Estos componentes de la sangre permiten que el oxígeno llegue a los órganos y músculos.

Cuando las reservas de hierro son insuficientes, el cuerpo puede tener dificultades para producir la cantidad necesaria de hemoglobina. En etapas iniciales, la deficiencia puede no ocasionar síntomas evidentes; sin embargo, si persiste, puede derivar en anemia ferropénica.

Esta condición puede provocar cansancio persistente, menor tolerancia al ejercicio y dificultades para realizar actividades cotidianas. En casos más graves, también puede ocasionar falta de aire, palpitaciones y dolor en el pecho.

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¿Cuáles son los síntomas de la falta de hierro?

Las manifestaciones de la deficiencia de hierro pueden variar según la gravedad y el tiempo que lleva presente. Algunas personas no identifican señales al principio, mientras que otras experimentan molestias que pueden confundirse con cansancio cotidiano.

La deficiencia de hierro puede provocar fatiga, debilidad y mareos; alimentos como las carnes, las lentejas, los garbanzos y las verduras de hoja verde ayudan a aportar este mineral al organismo

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fatiga y debilidad.

Mareos o sensación de aturdimiento.

Dolor de cabeza.

Palidez de la piel.

Falta de aire, especialmente al realizar actividad física.

Palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado.

Manos y pies fríos.

Dificultad para concentrarse.

Uñas quebradizas.

Caída del cabello.

Molestias o inflamación en la lengua.

En algunos casos, también puede presentarse pica, un trastorno que genera el deseo de consumir sustancias que no son alimentos, como hielo, tierra o papel.

La aparición de estos síntomas no confirma por sí misma una deficiencia de hierro, por lo que es necesario acudir con un profesional de la salud para determinar su origen.

¿Cuáles son las causas de la deficiencia de hierro?

La falta de hierro puede ocurrir cuando el organismo no obtiene suficiente cantidad de este mineral a través de la alimentación, pierde sangre o tiene dificultades para absorberlo.

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Una de las causas más frecuentes es la pérdida de sangre, que puede relacionarse con menstruaciones abundantes, sangrado gastrointestinal, úlceras u otros padecimientos. También puede presentarse durante el embarazo, etapa en la que aumentan las necesidades de hierro.

Otro factor es mantener una dieta con bajo contenido de este mineral, especialmente cuando se consumen pocos alimentos de origen animal o productos fortificados. Asimismo, ciertas enfermedades intestinales, como la celiaquía, pueden dificultar la absorción de nutrientes.

Entre los grupos con mayor riesgo se encuentran las mujeres en edad reproductiva, embarazadas, bebés, niñas, niños, adolescentes, personas con sangrados frecuentes y quienes tienen una alimentación insuficiente en hierro.

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¿Qué alimentos ayudan a prevenir la falta de hierro?

Una dieta variada que incluya fuentes de hierro puede ayudar a mantener las reservas del mineral. Este nutriente se encuentra en alimentos de origen animal y vegetal.

Entre los alimentos que aportan hierro destacan:

Carne de res y otras carnes.

Hígado y otras vísceras.

Pollo y pavo.

Pescados y mariscos.

Lentejas.

Frijoles.

Garbanzos.

Soya y tofu.

Espinacas y verduras de hoja verde oscuro.

Frutos secos y frutas deshidratadas.

Cereales, panes y otros productos fortificados.

El hierro que se encuentra en carnes y pescados suele ser absorbido con mayor facilidad por el organismo. En el caso de las fuentes vegetales, la absorción puede favorecerse al acompañarlas con alimentos ricos en vitamina C.

Por ello, combinar lentejas, frijoles o espinacas con naranja, guayaba, fresas, jitomate, limón o pimientos puede contribuir a aprovechar mejor el hierro de la dieta.

La deficiencia de hierro puede provocar fatiga, debilidad y mareos; alimentos como las carnes, las lentejas, los garbanzos y las verduras de hoja verde ayudan a aportar este mineral al organismo

¿Cómo se diagnostica y qué tratamiento requiere?

Para confirmar una deficiencia de hierro, el médico puede solicitar análisis de sangre, como un hemograma y pruebas para medir las reservas de hierro, entre ellas la ferritina. Los resultados permiten determinar si existe anemia y orientar la búsqueda de su causa.

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El tratamiento depende de la situación de cada paciente y puede incluir modificaciones en la alimentación o suplementos de hierro. Sin embargo, estos últimos no deben consumirse sin indicación médica, debido a que el exceso también puede ser perjudicial para la salud.

Ante síntomas persistentes como cansancio extremo, mareos, palpitaciones o dificultad para respirar, es recomendable buscar valoración médica. Detectar la falta de hierro a tiempo permite atender sus causas y reducir el riesgo de complicaciones.