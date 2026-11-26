La congresista Daniela Beltrán cuestionó la versión del Gobierno sobre el rol de Jailer Humberto Muñetón en la toma del almacén Éxito de Cartagena. (Joel González/Presidencia - Lalis/Facebook)

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En medio de las versiones encontradas entre el Gobierno nacional y la familia de Jailer Humberto Muñetón, el hombre abatido durante el operativo para retormar el control del almacén Éxito en la ciudad de Cartagena, desde el Pacto Histórico siguen cuestionando la acción policial ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella.

De hecho, en la mañana del jueves 26 de noviembre, la congresista Daniela Beltrán, conocida en redes como Lalis Smile, cuestionó la versión del Ejecutivo de que Muñetón sería el líder de la banda que mantuvo retenidos a más de 70 clientes y empleados del establecimiento.

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A través de su cuenta de X, la legisladora cuestionó que el país pueda estar viviendo un nuevo caso de ejecuciones extrajudiciales, conocidos también como ‘falsos positivos’, especialmente tras las versiones de Indira Lambis, la esposa del hombre de 51 años.

“¿Será que estamos UNA VEZ MÁS en este Gobierno ante un falso positivo? Ya van varias denuncias de este tipo en distintos operativos que ha hecho Abelardo de la Espriella, que valga decirlo, parecen un reality show y no un procedimiento serio. Y claro, en clave de la película que le gusta hacer, no importa a quién acusen, lo que les importa es mostrar “resultados””, señaló la representante.

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La representante del Pacto Histórico solicitó una investigación exhaustiva y demandó acceso a los videos de las cámaras de seguridad del local. (Red social X)

La congresista del Pacto Histórico señaló que las denuncias contra el presidente se han sumado desde el día de su posesión, especialmente por la forma que ha adoptado el Gobierno nacional para informar de los golpes duros a organizaciones criminales.

“La esposa de la persona asesinada, luego de la operación policial en el éxito de Cartagena asegura que el Gobierno está mintiendo ¿a quién le creemos cuando no es la primera vez que pasa?”, señaló.

En su mensaje, Beltrán aseguró pidió a las autoridades adelantar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en la madrugada del miércoles 25 de noviembre durante el operativo. Además, cuestionó que aún no se conozca el material de seguridad de las cámaras del almacen.

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“Además, no se puede acceder a registros de cámaras de seguridad y por si fuera poco, se registra que el Presidente encaró a un rehén para su video pensando que era uno de los delincuentes. Exigimos que las autoridades competentes aceleren las investigaciones y esclarezcan lo sucedido, porque hasta el momento hay demasiados hechos confusos e interrogantes sin resolver. Los colombianos merecemos conocer la verdad y hacernos estas preguntas es necesario. La seguridad del país no se construye a punta de shows baratos”, concluyó la representante a la Cámara.

La familia espera el informe de necropsia y una comunicación oficial

Los familiares de Muñetón conocieron la noticia de su deceso a través de los medios de comunicación sin recibir explicaciones previas del Estado. (AFP - Sincelejo Hoy/Facebook)

Un allegado de la familia, Óscar Torres, afirmó que los parientes de Muñetón conocieron su fallecimiento a través de medios de comunicación y que, hasta el momento de sus declaraciones, no habían recibido una explicación oficial sobre las circunstancias de la muerte. El hombre habló el miércoles 25 de noviembre ante periodistas a las afueras de la sede de Medicina Legal en Cartagena.

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Torres señaló que la esposa de Muñetón lo buscaba inicialmente entre las personas retenidas en el almacén y lo reportó como desaparecido cuando comenzó la intervención armada. La familia, agregó, tuvo que consultar por su cuenta en entidades como la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal hasta confirmar que el cuerpo estaba en la institución forense.

El allegado indicó que esperan el resultado de la necropsia y la orden de la Fiscalía para la entrega del cuerpo, requisitos previos a las exequias. También sostuvo que Muñetón vivía desde hacía entre 12 y 13 años en Cartagena junto con su esposa e hijo, y que trabajaba como empresario dedicado a labores de impermeabilización para obras de construcción.

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La esposa de la víctima reportó su desaparición ante las autoridades cuando inició la intervención armada de las fuerzas de seguridad. (Captura video)

De acuerdo con Torres, la familia no había advertido situaciones inusuales en las 48 horas previas al hecho. La falta de una versión oficial detallada y la espera de los resultados forenses mantienen abiertas las preguntas sobre lo ocurrido dentro del establecimiento durante el operativo de rescate.