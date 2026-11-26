El intercambio público en X incluyó reclamos por las alianzas parlamentarias y referencias a la falta de pruebas para atribuir responsabilidades a una persona mencionada en el caso (Ungrd/Presidencia de Colombia)

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El expresidente Gustavo Petro y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, intercambiaron reproches en la red social X por sus lecturas políticas sobre el escándalo que rodea a la entidad. Carrillo respondió: “Presidente, quien se equivocó en su análisis político fue usted”.

Gustavo Petro cuestionó el planteamiento de quien fue funcionario de su Gobierno sobre las clientelas políticas de La Guajira y de la región Caribe. “Hermano Carrillo equivocaste tu análisis político”, escribió. Luego afirmó que ese tipo de estructuras “se compra por el mayor postor” y sostuvo que “para las clientelas no hay dueño predeterminado”.

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Petro señaló a Olmedo por los recursos de la Ungrd

El exmandatario también vinculó su crítica con Olmedo, a quien señaló por el manejo de recursos de la Ungrd. El expresidente Petro afirmó que buscó convertirse en “el nuevo jefe de clientelas de la Guajira con el dinero público de la Ungrd”.

Gustavo Petro cuestionó el planteamiento de quien fue funcionario de su Gobierno sobre las clientelas políticas de La Guajira y de la región Caribe (@petrogustavo/X)

Además, rechazó que el caso constituya el “acto de mayor corrupción de Colombia”, como, según expresó, sostienen medios de comunicación que lo cuestionan. En el mismo mensaje, lanzó críticas contra Olmedo y cuestionó la recomendación que recibió antes de su llegada a la entidad.

Carlos Carrillo rechazó esa visión y ubicó la responsabilidad en la estrategia legislativa del entonces Gobierno. “Su coalición en el Congreso fue equivocada de cabo a rabo y llevó a nuestro Gobierno a un desgaste político innecesario”, escribió el exdirector de la Ungrd.

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El exfuncionario añadió que Petro no debía reducir las críticas a sus “malquerientes”. También sostuvo que “sus errores han ayudado mucho al ascenso del fascismo”, en referencia a las consecuencias políticas que, según él, tuvieron las decisiones tomadas durante el mandato.

Carlos Carrillo rechazó la visión del expresidente Gustavo Petro y ubicó la responsabilidad en la estrategia legislativa del entonces Gobierno (@CarlosCarrilloA/X)

Una aclaración sobre Carlos Andrés Trujillo antecedió al cruce

Las declaraciones de Petro se produjeron después de una aclaración pública de Carlos Carrillo emitida en cumplimiento del fallo de tutela 11001310303620260050801 del Tribunal Superior de Bogotá.

El texto indicó: “No tengo evidencia física de que el señor Carlos Andrés Trujillo sea el cerebro criminal detrás del escándalo de la Ungrd”. También señaló que no había elementos para relacionarlo con un grupo político involucrado en los problemas de la entidad antes de la llegada de Olmedo.

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La aclaración se centró en precisar que no existían pruebas físicas para sostener esas acusaciones contra Trujillo dentro del caso que involucra a la Ungrd.

Las declaraciones de Gustavo Petro se produjeron después de una aclaración pública de Carlos Carrillo emitida en cumplimiento del fallo de tutela 11001310303620260050801 del Tribunal Superior de Bogotá (@CarlosCarrilloA/X)

El Tribunal Superior de Bogotá había ordenado a Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), rectificar las afirmaciones públicas en las que vinculó al exsenador conservador Carlos Andrés Trujillo González con presuntos hechos de corrupción en la entidad.

La Sala Civil de Decisión había determinado que Carrillo debía aclarar que no contaba con pruebas ni elementos que permitieran asociar a Trujillo con el caso. La decisión había surgido de una tutela presentada por el excongresista, quien sostuvo que esos señalamientos afectaron sus derechos a la honra y al buen nombre.

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En segunda instancia, el tribunal había revocado parcialmente una sentencia del Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá. Después, había concedido el amparo solicitado por Trujillo respecto de los derechos a la rectificación, la honra y el buen nombre.

La providencia había fijado un plazo de 48 horas, contado desde la notificación, para que Carrillo cumpliera la orden. La rectificación debía tener una difusión equivalente a la de las publicaciones originales en las que el exdirector de la Ungrd se refirió al exsenador.

Los magistrados habían dispuesto que Carrillo reconociera de forma expresa que no tenía pruebas para relacionar a Trujillo con los supuestos actos de corrupción. La medida respondió a intervenciones realizadas por el exfuncionario en distintos espacios públicos sobre el escándalo de la Ungrd.

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Uno de los episodios que examinó el tribunal ocurrió el 10 de julio de 2026, durante una entrevista con Alejandro Riaño en el programa de sátira protagonizado por Juanpis González. En esa conversación, Carrillo se había referido a Trujillo como “el cerebro del desfalco de la Ungrd”.

El alto tribunal también tuvo en cuenta una declaración que Carrillo había entregado el 16 de octubre de 2024 ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En esa diligencia, indicó que la información sobre una posible participación del exsenador provenía de publicaciones periodísticas y que no tenía conocimiento directo.

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El Tribunal Superior de Bogotá había ordenado a Carlos Carrillo rectificar las afirmaciones públicas en las que vinculó al exsenador conservador (Carlos Andrés Trujillo Catalina Olaya/Colprensa)

“Su señoría, mi conocimiento es indirecto a través de información publicada por distintas fuentes de prensa y de medios de comunicación. No tengo un conocimiento directo. Si tuviese una prueba documental de la participación del senador Carlos Andrés Trujillo en esquemas de corrupción, ya la habría hecho llegar a la justicia”, manifestó Carrillo.

Con esos elementos, el Tribunal Superior de Bogotá había concluido que Carrillo debía rectificar sus declaraciones bajo las condiciones de contenido y difusión establecidas en el fallo.