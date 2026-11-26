Drones con explosivos impactaron contra la estación de Policía de Condoto en el departamento del Chocó (Colprensa)

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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó desplegar las capacidades de la fuerza pública para ubicar a los responsables del ataque con drones explosivos contra la estación de Policía de Condoto, en Chocó.

La ofensiva dejó muerto al auxiliar de Policía Juan Alcides Murillo Palomino y afectó a otro integrante de la institución. El ataque contra la estación de Policía de Condoto se produjo con drones cargados con explosivos cerca de las 11:00 a. m. del jueves 26 de noviembre.

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Dos uniformados resultaron heridos en un primer momento, pero Murillo Palomino falleció después por la gravedad de las lesiones, mientras que un subintendente sufrió aturdimiento durante la acción.

El mandatario expresó su rechazo en un mensaje publicado en su cuenta de X. “Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Condoto, Chocó, que cobró la vida del auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino de nuestra Policía Nacional”, afirmó el presidente a través de esa red social.

El mandatario ordenó el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública para capturar a los autores del atentado (@ABDELAESPRIELLA/X)

El jefe de Estado envió además sus condolencias a los familiares y compañeros del auxiliar. En el mismo pronunciamiento, sostuvo que “este crimen no quedará impune”.

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Los organismos de seguridad iniciaron las indagaciones para determinar quiénes ejecutaron el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han identificado responsables por la ofensiva contra la instalación policial.

De acuerdo con información preliminar, en esa zona del departamento del Chocó operan el frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la subestructura Jader Benítez Pantoja del clan del Golfo. La presencia de esos grupos armados ilegales hace parte del contexto que será evaluado por los investigadores. El material disponible no atribuye el atentado a ninguna de las organizaciones.

El presidente De la Espriella afirmó que dio instrucciones para emplear todos los recursos disponibles en la identificación de los autores. “Ordené desplegar todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque terrorista”, señaló en X.

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La declaración presidencial incluyó una advertencia directa a quienes participaron en la acción. El mandatario aseguró que las autoridades buscarán que respondan por la muerte del auxiliar de Policía.

Drones con explosivos impactaron contra la estación de Policía de Condoto en el departamento del Chocó (Alcaldía de Condoto)

En su mensaje, el jefe de Estado vinculó la respuesta oficial con la defensa de los integrantes de la Fuerza Pública. “A los autores de este atentado les advierto: ¡LOS VAMOS A ENCONTRAR Y VAN A RESPONDER POR ESTE ASESINATO!”, manifestó.

El presidente añadió que no tolerará nuevos ataques contra los uniformados ni acciones que, según sus palabras, busquen sembrar terror entre los colombianos. El pronunciamiento se conoció tras la confirmación de la muerte de Murillo Palomino. La investigación deberá establecer si el atentado guarda relación con alguno de los grupos con presencia en el área.

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La Policía Nacional mantiene abierta la búsqueda de los responsables, mientras las autoridades avanzan en la recolección de información sobre el ataque contra la estación de Condoto.

El atentado fue el tercero contra la estación en 2026

El ataque con drones constituye el tercer atentado contra la estación de Policía de Condoto en lo que va de 2026. La nueva agresión causó la muerte del uniformado que permanecía en condición grave tras la explosión.

La institución informó inicialmente que los dos policías habían quedado heridos. La posterior muerte de Murillo Palomino elevó la gravedad del balance de la ofensiva. El subintendente afectado no fue reportado como herido de gravedad. La Policía indicó que presentó aturdimiento a causa del ataque.

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La información entregada por la institución no detalló las condiciones en que fue atendido el oficial ni precisó el alcance de los daños materiales en la estación.

Tampoco se conocieron datos sobre la cantidad de drones empleados, el punto desde el que fueron operados o el tipo de explosivo utilizado. Esos elementos forman parte de las pesquisas que adelantan los organismos de seguridad.