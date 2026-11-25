Olimpia Coral Melo

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Olimpia Coral Melo celebró la presentación de la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres, durante la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 25 de noviembre en Palacio Nacional.

A través de su cuenta oficial de X, dio a conocer que este instrumento fue un trabajo en conjunto con organizaciones civiles, organismos internacionales y Plataformas Digitales convocadas por medio de la Secretaría de las Mujeres.

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“¡Lo soñamos hace años y lo logramos!“, escribió la activista y defensora de espacios digitales libres de violencia.

Reveló que detrás del documento existen “consensos amorosos, horas de trabajo colectivo y acuerdos para vivir libres de violencia digital”, por lo que la guía mantiene memoria histórica relacionada con la Ley Olimpia, incorporada a nivel federal en 2021.

“Gracias siempre @GomezSaracibar por la memoria histórica. La Primera Secretaria de las Mujeres @mujeresgobmx presentó en la mañanera, “Guía de Derechos y Seguridad Digital” y sí, también la hicimos las Defensoras Digitales ¡Gracias compañeras! 🔥💜 es un primer paso...“, expresó Olimpia Coral Melo.

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Olimpia Coral Melo a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Secretaría de Mujeres impulsa guía para combatir el acoso en redes sociales

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar expuso que el pasado 11 de marzo de 2026, el Gobierno de México junto a la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pactó con Meta, TikTok y Google/YouTube el Primer Acuerdo de Colaboración Voluntaria con Plataformas Digitales para Combatir las Violencias en el Ámbito Digital, siendo esta guía una de sus 17 acciones de prevención y atención.

Estos son los temas fundamentales dentro de la herramienta:

1. ¿Para qué sirve esta Guía?

2. Comprender mejor los entornos digitales

3. Conocer nuestros derechos en los entornos digitales

4. Ciudadanía digital

5. Reconocer la violencia digital

6. Prevención y seguridad digital sin culpas

7. ¿Qué puedo hacer si ocurre la violencia digital?

8. Plataformas digitales: sus responsabilidades y herramientas

9. Las niñas y las adolescentes: tus derechos y tu seguridad en el espacio digital

10. Glosario

El objetivo del documento es comprender cómo los sistemas de recomendación influyen en lo que las personas consumen y las responsabilidades diferenciadas de cada usuario, comunidad, plataformas y autoridades en el mundo del internet frente a los problemas de violencia.

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¿Qué es la violencia digital?

De acuerdo con la información brindada por la guía para reconocer las agresiones en redes sociales, es importante reconocer que un mensaje, una publicación o una imagen pueden permanecer en la web, y ser vistos o compartidos después, produciendo efectos durante mucho tiempo.

Una amenaza, un acto de acoso o la difusión de datos privados pueden ocurrir por medio de una pantalla, pero provocar miedo, angustia, pérdidas económicas, desplazamiento o riesgos para la integridad de cualquier persona.

En el caso de la violencia digital contra las mujeres no puede entenderse únicamente como un conjunto de ataques individuales, sino también como una manifestación de desigualdades estructurales y de la reproducción de relaciones históricas de dominación patriarcal, colonial, racial y económica.

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Una infografía de la Secretaría de las Mujeres de México detalla medidas preventivas y el impacto del acoso en redes sociales tras un acuerdo con plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo prevenir las agresiones en internet?

Para prevenir algún acto de agresión digital existen algunas medidas de seguridad que permiten proteger la información personal y evitar situaciones de riesgo en redes sociales, recordando que la responsabilidad por la violencia corresponde a quienes la ejercen, reproducen, propician o perpetúan, por sus propias acciones.

Protección para dispositivos y sitios web:

Usar un código, contraseña o bloqueo de pantalla que no sea fácil de adivinar, y activar el bloqueo automático.

Mantener actualizados el sistema y las aplicaciones. Recuerda que activar las actualizaciones corrige las fallas de seguridad.

Usar las herramientas de seguridad integradas o un antivirus confiable y mantenerlo actualizado.

Descargar aplicaciones solo de tiendas oficiales y eliminar las que ya no uses.

Guardar copias de respaldo de tus fotografías, contactos y documentos importantes.

Activar, si está disponible, la función para localizar, bloquear o borrar el dispositivo a distancia.

Antes de vender, regalar o desechar un aparato, cierra sesiones, retira tus cuentas y borra la información.

Si usas una computadora pública o prestada, asegúrate de cerrar la sesión al terminar, porque cerrar la ventana no siempre asegura cerrar la cuenta.

Quién puede ver tus publicaciones, historias, fotografías antiguas y lista de contactos.

Quién puede enviarte mensajes, comentarte, etiquetarte, mencionarte o agregarte a grupos.

Qué aplicaciones están conectadas a tus cuentas.

Qué cuentas pueden ver tu actividad o tu ubicación.

Qué información personal aparece públicamente cuando alguien busca tu nombre.