Tony Franco se volvió viral después de mostrar cómo convirtió los mensajes que recibió de su ahora esposa Yeriel en parte de su vestimenta nupcial.

Guardar

Las historias de amor suelen estar acompañadas de recuerdos que adquieren un significado especial con el paso del tiempo. Para Tony Franco, creador de contenido que recientemente celebró su boda con Yeriel, las cartas que recibió de su pareja durante el noviazgo tenían un valor tan importante que decidió llevarlas consigo en uno de los días más significativos de su vida.

El joven compartió en redes sociales un detalle que rápidamente llamó la atención de los internautas: incorporó las cartas de amor que su novia le había escrito cuando todavía eran novios en su traje de boda. De esta manera, los mensajes que alguna vez recibió como muestra de cariño se convirtieron en parte de su vestimenta para llegar al altar.

PUBLICIDAD

Los mensajes que Yeriel le regaló durante su relación acompañaron a Tony Franco en uno de los días más importantes de sus vidas. (Captura de pantalla)

La publicación permitió conocer la manera en que Tony decidió recordar el comienzo de su relación. En lugar de guardar las cartas únicamente como objetos personales, encontró una forma de integrarlas a la celebración y hacer que acompañaran a la pareja durante el inicio de su matrimonio.

Las cartas de Yeriel terminaron en el traje de boda

El momento quedó registrado durante el llamado first look, una tradición en la que los novios se encuentran antes de la ceremonia para verse por primera vez con sus atuendos de boda. En esta ocasión, el encuentro tuvo un significado adicional por el detalle que Tony preparó.

El creador de contenido mostró que las cartas que Yeriel le entregó durante su relación fueron cosidas en su traje, por lo que cada uno de esos recuerdos quedó integrado en una prenda que utilizaría durante la celebración.

PUBLICIDAD

Tony Franco decidió coser las cartas de su ahora esposa en su traje de novio. Las imágenes provocaron cientos de comentarios y despertaron deseos de vivir una historia similar. (Captura de pantalla)

La decisión convirtió un objeto íntimo de su historia como pareja en un elemento visible de su boda. Además, permitió que el novio llevara consigo parte de los momentos que construyeron juntos antes de decidir casarse.

Las imágenes compartidas por la pareja comenzaron a circular entre usuarios de distintas plataformas digitales. La propuesta llamó la atención porque no se trató de un regalo convencional, sino de una manera de conservar las muestras de cariño que marcaron el inicio de su relación.

El gesto también provocó que algunas personas recordaran las cartas que han recibido o escrito durante sus propios noviazgos. Para otros, la idea se convirtió en una inspiración para incorporar recuerdos personales en futuras celebraciones matrimoniales.

PUBLICIDAD

El gesto romántico provocó miles de reacciones

El gesto ocurrió durante el first look y conmovió a miles de usuarios en redes sociales. (Captura de pantalla)

La publicación de Tony Franco y Yeriel acumuló comentarios de internautas que destacaron el significado de llevar las cartas hasta el día de su boda. Entre las respuestas hubo quienes expresaron su deseo de vivir una experiencia similar y quienes reconocieron el valor sentimental del detalle.

Una usuaria incluso manifestó que le gustaría replicar la idea, aunque también señaló una preocupación por la conservación de los mensajes: “Me encantaría hacer eso, aunque también me preocupa que se maltraten estando ahí”.

Otros comentarios destacaron tanto el gesto del novio como la iniciativa de Yeriel de escribirle cartas durante el noviazgo. Entre ellos apareció el mensaje: “El es un gran hombre y ella muy tierna regalando cartas, cosa que csi ya no se ve hoy en día”.

PUBLICIDAD

La pareja compartió el momento en redes sociales y recibió mensajes de internautas que celebraron su historia, además de quienes confesaron que quisieran vivir algo parecido. (Captura de pantalla)

La publicación también despertó comentarios de personas que expresaron sus expectativas sobre el amor y las relaciones sentimentales. “No saben lo mucho que quiero poder llegar a amar a alguien al punto de reflejarlo así de bonito”, escribió otro usuario.

El romanticismo de Tony tampoco pasó desapercibido para quienes celebraron su decisión. “Denle un maldito premio a ese hombre romántico carajo”, fue otra de las reacciones que se sumaron a la conversación digital.

Incluso hubo internautas que relacionaron el detalle con sus propios deseos de encontrar una pareja con la que puedan compartir una historia semejante. “que lindo, ojala casarme con uno asi”, expresó una usuaria.

PUBLICIDAD

Así, lo que comenzó como una manera personal de recordar el noviazgo terminó convirtiéndose en una publicación que conectó con miles de personas. El traje de Tony no solamente destacó por ser parte de su atuendo nupcial, sino porque llevó consigo las palabras que Yeriel le dedicó antes de convertirse en su esposa.