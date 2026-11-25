Cruz Azul dio a conocer la lista de precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 contra León en el Estadio Banorte (X@@CruzAzul | X@@clubleonfc)

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Cruz Azul dio a conocer la lista de precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 contra León en el Estadio Banorte.

La Máquina cerró el torneo regular como segundo lugar con 32 unidades, por lo que tendrá la ventaja de cerrar la serie como local en el Coloso de Santa Úrsula, mientras que La Fiera logró meterse en el séptimo lugar al sumar 26 puntos.

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Precios del Cruz Azul vs. León en el Estadio Banorte

Los boletos de menor costo para la venta general de Cruz Azul en el Estadio Banorte se ubican en las zonas Alto norte, Alto Sur, Alto Lateral y el espacio destinado a personas con discapacidad. Cada una tiene un precio de $550.

Las localidades de Cabecera Norte, Cabecera Sur y 300 Preferente se ofrecen en $650. Estas zonas conforman el segundo nivel de precios anunciado por el club.

La Máquina y la Fiera se cruzan una vez más en la Fiesta Grande (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de $800 corresponde a las secciones 100 Lateral y 300 Lateral B. Por encima de ellas aparecen las localidades 100 Plus Norte y 100 Plus Sur, con un precio de $850 cada una.

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La zona más costosa es Palcos Club, cuyos boletos se venden en $2,000. La imagen indica que las entradas están disponibles a través de fanki.com.mx y que los precios están sujetos a cargos por servicio del operador de boletos, además de disponibilidad.

Alto norte: $550 100 Cabecera Nte.: $650 100 Lateral: $800 Alto Sur: $550 100 Cabecera Sur: $650 100 Plus Nte.: $850 Alto Lateral: $550 300 Preferente: $650 100 Plus Sur: $850 Personas con discapacidad: $550 300 Lateral B: $800 Palcos Club: $2,000

Cruz Azul dio a conocer la lista de precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 contra León en el Estadio Banorte (X@CruzAzul)

¿Cómo llegan?

Cruz Azul afrontará el encuentro tras caer frente a Chivas en la última jornada, resultado con el que perdió el liderato general. Pese al tropiezo en la fecha 17, el equipo dirigido por Joel Huiqui mantuvo una campaña regular y terminó la Fase Regular como sublíder.

León, en cambio, llegará después de imponerse 1-2 a Santos Laguna en la Comarca Lagunera. El triunfo aseguró el lugar del conjunto Esmeralda entre los ocho mejores del campeonato; aunque no parte entre los favoritos, también mostró regularidad a lo largo del torneo.

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Cabe indicar que no será la primera vez que ambos equipos se vean en una instancia de eliminación directa. El primer duelo entre ambos en una instancia definitiva fue en la final de la temporada 1972-73, cuando Cruz Azul se impuso. León iguala los antecedentes en las semifinales de 1991-92, antes de que los celestes recuperaron la ventaja en la final del Invierno 1997.

(Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

La Fiera logró dos eliminaciones consecutivas durante los torneos cortos. El club esmeralda superó a Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2012 y repitió el resultado en el Clausura 2014. Con esas series, León alcanzó tres victorias en enfrentamientos directos de Liguilla.

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Soccer Football - Liga MX - Guadalajara v Cruz Azul - Estadio Akron, Guadalajara, Mexico - November 22, 2026 Cruz Azul players pose for a team group photo before the match REUTERS/Daniel Becerril

Cruz Azul retomó el control de la rivalidad en los antecedentes recientes. El equipo cementero eliminó a León en el repechaje del Apertura 2022 y en los cuartos de final del Clausura 2025. La serie de este torneo puede ampliar la diferencia celeste o dejar el registro igualado.

¿Dónde y a qué hora la serie entre León y Cruz Azul?

El León-Cruz Azul de ida por los cuartos de final del Apertura 2026 se disputará el jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León, también conocido como Nou Camp. El encuentro será transmitido por FOX, FOX+ y FOX One.

La vuelta quedó programada para el domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. La transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN y sus plataformas digitales.

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