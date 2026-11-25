El torneo continental volverá a disputarse en Estados Unidos y será la competencia más importante para los países de CONCACAF y CONMEBOL antes del Mundial 2030. (AP Foto/Rick Scuteri)

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Después de darse a conocer que la Copa América 2028 se volverá a llevar a cabo en Estados Unidos, también se dieron a conocer los criterios de clasificación para las selecciones de CONCACAF que buscarán un lugar en el torneo.

México buscará su pase a la Copa América 2028 en la Copa Oro 2027

México buscará su pase a la Copa América en la Copa Oro 2027

Las selecciones de CONCACAF, incluido México, deberán disputar la Copa Oro 2027 para obtener uno de los seis lugares disponibles en la Copa América 2028, torneo que se realizará en Estados Unidos.

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CONCACAF informó que la clasificación se definirá por mérito deportivo durante el certamen regional, programado del 17 de junio al 11 de julio de 2027. Los seis equipos con mejor desempeño conseguirán el boleto para competir ante los representativos de Conmebol.

Con este panorama, la Selección Mexicana necesita llegar al menos a los cuartos de final de la Copa Oro 2027 para mantenerse en la disputa por uno de los seis boletos a la Copa América. El Tricolor afrontará el torneo como vigente campeón regional.

Los cuatro equipos que avancen a las semifinales obtendrán su clasificación directa. CONCACAF todavía no informa el mecanismo con el que definirá a los otros dos invitados entre las selecciones que queden eliminadas en los cuartos de final.

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CONCACAF y Conmebol refuerzan su acuerdo para la Copa América 2028

CONMEBOL y CONCACAF establecen su compromiso para seguir impulsando el futbol en todo el continente. (Federación Colombiana de Fútbol)

La Copa Oro 2027 contará con 16 selecciones, aunque sólo seis obtendrán el pase a la Copa América 2028. Esto significa que 10 equipos quedarán fuera de la competencia continental, mientras que los cuatro semifinalistas asegurarán su lugar de forma directa.

Víctor Montagliani, presidente de CONCACAF, sostuvo que la alianza con Conmebol busca ampliar las oportunidades para las asociaciones miembro y sus representativos nacionales. El dirigente recordó la colaboración que ambas confederaciones tuvieron en 2024 y celebró que el torneo vuelva a disputarse en la región en 2028.

El regreso de la Copa América a Estados Unidos y la participación de selecciones de CONCACAF son resultado de negociaciones que se extendieron durante casi dos años. El acuerdo permitirá que los equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe vuelvan a competir ante las selecciones sudamericanas.

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Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol y vicepresidente de la FIFA, afirmó que la Copa América forma parte de la identidad y trayectoria del futbol sudamericano. También señaló que la edición de 2028 reafirma el vínculo con CONCACAF y la intención de impulsar el desarrollo del futbol en todo el continente.

Equipos clasificados a la Copa Oro 2027

Equipos ya clasificados a la Copa Oro 2027. (IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj)

La Copa Oro Concacaf 2027 ya cuenta con nueve selecciones clasificadas de las 16 que integrarán el torneo, programado del 17 de junio al 11 de julio. Ocho equipos aseguraron su lugar mediante la Liga de Naciones 2026-27, mientras que Arabia Saudita participará como selección invitada.

México, Estados Unidos, Canadá y Panamá obtuvieron su pase tras avanzar a los cuartos de final de la Liga A. Por su parte, Guyana, Cuba, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas clasificaron como líderes de grupo de la Liga B.

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Las selecciones con boleto confirmado son:

México: Liga de Naciones Concacaf, Liga A y cuartos de final

Estados Unidos: Liga de Naciones Concacaf, Liga A y cuartos de final

Canadá: Liga de Naciones Concacaf, Liga A y cuartos de final

Panamá: Liga de Naciones Concacaf, Liga A y cuartos de final

Guyana: líder de grupo en la Liga B

Cuba: líder de grupo en la Liga B

Santa Lucía: líder de grupo en la Liga B

San Vicente y las Granadinas: líder de grupo en la Liga B

Arabia Saudita: selección invitada

Los siete lugares restantes se definirán durante los Prelims de la Copa Oro, que se disputarán del 25 al 30 de marzo de 2027. Catorce selecciones competirán en siete llaves de ida y vuelta, con un boleto al torneo para cada ganador.

Las series quedaron establecidas de acuerdo con el Ranking de CONCACAF de noviembre. Los equipos mejor ubicados cerrarán como locales los partidos de vuelta.

Jamaica vs. Aruba

Costa Rica vs. Puerto Rico

Haití vs. Nicaragua

Honduras vs. Guayana Francesa

Guatemala vs. República Dominicana

Curazao vs. El Salvador

Surinam vs. Trinidad y Tobago

Los vencedores de cada eliminatoria avanzarán a la Copa Oro 2027 y se incorporarán al sorteo oficial del certamen, previsto para el 8 de abril de 2027.