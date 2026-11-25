Los becarios de nuevo ingreso recibirán una tarjeta del Banco del Bienestar en la que se depositarán 1,900 pesos cada dos meses. (X/@SEP_mx)

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Los estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en la Ciudad de México recibirán su tarjeta de la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior los días jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 2026, según la programación difundida por las autoridades educativas.

En total, 27 planteles distribuidos en distintas alcaldías participan en la entrega.

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La operación abarca alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztacalco, Tláhuac, Milpa Alta y Cuajimalpa de Morelos.

Los horarios de entrega son a las 8:00 a.m. o 2:00 p.m., según el plantel asignado. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Las autoridades piden a los beneficiarios tener lista su documentación y, en caso de ser menores de edad, asistir acompañados de mamá, papá o tutor.

El 26 de noviembre arrancan 15 planteles en turno matutino y vespertino

Los primeros planteles en recibir a sus alumnos el 26 de noviembre son los siguientes, organizados por alcaldía, de acuerdo con la información difundida por Carlos Zarza Segura, Coordinador Estatal de Becas para el Bienestar CDMX:

Gustavo A. Madero cuenta con dos sedes ese día. El Plantel Conalep 002. Ticoman (CCT: 09DPT0002A) inicia a las 2:00 p. m., mientras que el Plantel Conalep 195. Gustavo A Madero I (CCT: 09DPT0015E) arranca a las 8:00 a. m.

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Los becarios deben respetar el horario indicado para su escuela. Foto: Facebook/Carlos Zarza Segura.

Iztapalapa tiene dos sedes el 26. El Plantel Conalep 011. Aztahuacan (CCT: 09DPT0005Y) comienza a las 8:30 a. m. y el Plantel Conalep 196. Iztapalapa II (CCT: 09DPT0016D) a las 2:00 p. m.

Venustiano Carranza participa con tres planteles. El Conalep 015. Venustiano Carranza I (CCT: 09DPT0006X) y el Conalep 245. Venustiano Carranza II (CCT: 09DPT0023N) arrancan a las 8:00 a. m. El Conalep 132. Aeropuerto (CCT: 09DPT0008V) inicia a las 2:00 p. m.

Azcapotzalco tiene dos sedes. El Plantel Conalep 106. Azcapotzalco (CCT: 09DPT0007W) comienza a las 2:00 p. m. y el Plantel Conalep 161. México-Canadá (CCT: 09DPT0010J) a las 8:00 a. m.

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La tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio por el que se deposita el apoyo económico de la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior. Foto: Conalep

Tlalpan suma dos planteles. El Conalep 186. Tlalpan I (CCT: 09DPT0017C) inicia a las 2:00 p. m. y el Conalep 212. Tlalpan II (CCT: 09DPT0018B) a las 8:00 a. m.

Álvaro Obregón participa con dos sedes. El Plantel Conalep 220. Álvaro Obregón I (CCT: 09DPT0027J) comienza a las 2:00 p. m. y el Conalep 221. Álvaro Obregón II (CCT: 09DPT0028I) a las 8:00 a. m.

Iztacalco atiende en el Plantel Conalep 210. Iztacalco I (CCT: 09DPT0020Q) a las 2:00 p. m.

Tláhuac lo hace en el Plantel Conalep 230. Tláhuac (CCT: 09DPT0030X) a las 2:00 p. m.

El 27 de noviembre concluye la entrega con 12 planteles más

El segundo día de operativos, viernes 27 de noviembre, corresponde a las siguientes sedes:

Iztapalapa concentra cuatro planteles ese día. El Conalep 003. Iztapalapa I (CCT: 09DPT0004Z) y el Conalep 226. Iztapalapa III (CCT: 09DPT0021P) atienden a las 2:00 p. m. El Conalep 211. Iztapalapa V (CCT: 09DPT0022O) y el Conalep 225. Iztapalapa IV (CCT: 09DPT0029H) inician a las 8:00 a. m.

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Gustavo A. Madero regresa el 27 con el Plantel Conalep 004. Aragón (CCT: 09DPT0001B) a las 2:00 p. m. y el Plantel Conalep 224. Gustavo A Madero II (CCT: 09DPT0031W) a las 8:00 a. m.

Los estudiantes deben guardar el acuse de entrega de tarjeta. Foto: Facebook/Carlos Zarza Segura.

Xochimilco atiende en el Plantel Conalep 012. Xochimilco (CCT: 09DPT0003Z) a las 8:00 a. m. Coyoacán lo hace en el Plantel Conalep 189. Coyoacán (CCT: 09DPT0014F) a las 8:00 a. m.

La Magdalena Contreras participa con dos planteles. El Conalep 166. Comercio y Fomento Industrial (CCT: 09DPT0013G) comienza a las 8:00 a. m. y el Conalep 209. Magdalena Contreras (CCT: 09DPT0024M) a las 2:00 p. m.

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Milpa Alta cierra con el Plantel Conalep 227. Milpa Alta (CCT: 09DPT0019A) a las 8:00 a. m. Cuajimalpa de Morelos atiende en el Plantel Conalep 267. Santa Fe (CCT: 09DPT0011I) también a las 8:00 a. m.

El apoyo puede extenderse hasta 40 meses, siempre que el estudiante continúe inscrito en una escuela pública en modalidad escolarizada o mixta. (Gobierno de México)

Los mayores de edad necesitan identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio

Los estudiantes mayores de edad deben presentar identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio de los últimos seis meses.

Los menores de edad deben llevar su acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio de los últimos seis meses.

Además, su madre, padre o tutor debe presentar identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento y CURP.

Los becarios menores de edad solo presentan acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio. Crédito: Gobierno de México.

Un dato que las autoridades recalcan: la tarjeta solo se entrega al estudiante, independientemente de quién lo acompañe.

También recomiendan conservar el acuse de entrega, ya que es el documento que permite seguir cobrando la beca.

La Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior es un apoyo económico del Gobierno de México, operado a través de la Secretaría de Educación Pública y coordinado por Becas Bienestar en la Ciudad de México.

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La tarjeta se entrega únicamente al estudiante. (Gobierno de México)

El monto es de 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar —sin contar julio ni agosto—, por un máximo de 40 meses mientras el alumno permanezca inscrito, según las Reglas de Operación 2026.

Pueden recibir la tarjeta todos los estudiantes de hasta 25 años inscritos en escuela pública

La beca está dirigida a todas y todos los alumnos de hasta 25 años cumplidos que estén inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria, bachillerato o profesional técnico bachiller público, en modalidad escolarizada o mixta.

La tarjeta se entrega a los alumnos que fueron aceptados en el registro de septiembre.

No se requiere demostrar situación económica ni promedio mínimo. La condición es mantenerse inscrito en la escuela pública durante el periodo en que se recibe el apoyo.

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Para ser parte del programa el registro se hace en línea con Llave MX y la clave de la escuela

El registro es individual y se realiza en el portal becabenitojuarez.gob.mx con una cuenta Llave MX. El alumno debe capturar su CURP, código postal, domicilio, número de celular y correo electrónico.

Después, ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su plantel, el turno, grado y periodo.

Es necesario contar con Llave MX para formar parte del programa. (Captura de pantalla)

La convocatoria de registro para el ciclo 2026-2027 se abrió del 17 al 30 de septiembre de 2026, por lo que ahora no se encuentra registro abierto, solo entrega de tarjetas.

Los estudiantes de nueva incorporación cuyo resultado fue favorable reciben una convocatoria para recoger su tarjeta en persona.

Sin asistir a ese llamado con la documentación completa, la Coordinación Nacional retiene la tarjeta.