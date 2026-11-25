El Pentapichichi mostró su molestia por la decisión del club en plena fase final del torneo. (Captura: ESPN)

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El anuncio oficial de la salida de Antonio “Turco” Mohamed como director técnico del Deportivo Toluca, dado a conocer apenas a 24 horas del arranque de la Liguilla del Torneo Apertura 2026, desató una fuerte ola de reacciones en el entorno del futbol mexicano.

Entre las posturas más críticas destacó la de Hugo Sánchez, quien cuestionó severamente a la cúpula directiva del conjunto mexiquense por permitir y hacer pública la desvinculación del estratega en el umbral de la fase final del campeonato.

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El Turco ya se consolidó bicampeón con los Diablos Rojos (tolucafc)

Hugo Sánchez explota contra el Toluca

Durante una mesa de análisis deportivo en la cadena de ESPN, el cinco veces Pichichi del futbol español no ocultó su indignación al enterarse de que el club escarlata y el entrenador argentino acordaron dar por terminado su ciclo una vez que concluya la participación del equipo tanto en la Fiesta Grande de la Liga MX como en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

Para Sánchez, resulta inadmisible desde el punto de vista deportivo y psicológico que una institución avale este tipo de comunicados justo cuando inicia la disputa por el título.

“No puede ser, es vergonzoso los directivos de Toluca, y se los digo de verdad así de forma directa a los directivos de Toluca, que un técnico diga que se va a ir estando en el momento más importante de la Liguilla y que ellos accedan, es vergonzoso”, sentenció el exseleccionador nacional con evidente molestia.

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La reacción del exjugador de Pumas cobró mayor relevancia debido a que, apenas un día antes de que estallara la noticia en el campamento mexiquense, él mismo había colocado al cuadro de la capital del Estado de México como su principal candidato para levantar el trofeo del Apertura 2026. Sin embargo, al considerar que la estabilidad interna del vestidor queda comprometida tras revelarse que el proyecto tiene fecha de caducidad en cuestión de semanas, decidió echar marcha atrás de manera tajante a su predicción.

“Decepción que tengo de Toluca. Yo pronostiqué ayer que Toluca iba a salir campeón. Y ahora con esto se derrumbó. Me bajo, me bajo, me bajo. Decepción absoluta”, remató Hugo Sánchez al ser cuestionado sobre si mantenía su respaldo futbolístico hacia los Diablos Rojos.

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'Hugol' consideró una falta de respeto la decisión de la directiva escarlato. (Captura de pantalla, X/Futbol Picante)

Mohamed le dice adiós al bicampeón

La postura de Sánchez contrasta frontalmente con el discurso institucional que horas antes habían presentado tanto la directiva escarlata como el propio Antonio Mohamed en conferencia de prensa.

A través de un comunicado oficial, el Deportivo Toluca informó que la conclusión del ciclo fue pactada de común acuerdo, cerrando así una etapa de dos años que pasará a la historia como una de las más laureadas del club, tras conquistar seis campeonatos: dos títulos de Liga MX, una Copa de Campeones de la Concacaf, una Leagues Cup, un trofeo de Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

Por su parte, el “Turco” Mohamed compareció ante los medios de comunicación visiblemente conmovido y con un nudo en la garganta para explicar los motivos detrás de su determinación. Lejos de atribuirlo a diferencias contractuales o conflictos internos, el estratega sudamericano señaló que el desgaste físico y emocional acumulado tras 24 meses de máxima exigencia le impedirá contar con la energía necesaria para encarar el calendario de 2027, motivo por el cual optó por ser transparente con la institución.

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“Es normal después de dos años de estar compitiendo a lo más alto. Cuando entregas todo y das todo, creo que no voy a estar con la energía el año que viene y, siendo sincero con el club, es la mejor decisión”, argumentó Mohamed, quien añadió que la plantilla merece un cuerpo técnico capaz de comprometerse al cien por ciento con las exigencias venideras. “Es desgastante, es demandante y también es pasional. Creo que la pasión y la energía tienen que ir de la mano y, en este caso, creemos que lo mejor es llegar hasta este lugar”.

El técnico argentino logró el doblete con el conjunto mexiquense. (REUTERS/Luis Cortes)

A diferencia de la lectura pesimista de Hugo Sánchez, quien advierte un derrumbe anímico en el equipo, el timonel argentino sostuvo que haber despejado cualquier especulación sobre su futuro antes del silbatazo inicial de los Cuartos de Final servirá como un aliciente para que el grupo cierre el año en lo más alto.

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“Espero que esto sea una motivación para que tengamos un mes espectacular, un mes de diciembre espectacular, y podamos cerrar todo con broche de oro. Creemos que es lo mejor llegar hasta este lugar, y la ilusión es llegar hasta la final de Navidad. Eso lo tenemos contemplado y esperemos poder tener la capacidad de hacerlo”, declaró el entrenador, reiterando que el plantel está enfocado exclusivamente en su primer compromiso de Liguilla.

De esta manera, Toluca iniciará su camino en los Cuartos de Final del Apertura 2026 inmerso en una dualidad de expectativas: mientras su vestidor apela a la mística de despedir con gloria a un técnico multicampeón, voces autorizadas como la de Hugo Sánchez advierten que la directiva cometió un error estratégico capaz de costarles el campeonato.

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