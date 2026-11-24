La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la legislación vigente no contempla el entorno digital y anunció que su gobierno retomará una iniciativa de ley que lleva tiempo sin enviarse al Congreso

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno trabajará en regular las apuestas y los casinos digitales, así como la publicidad de estas plataformas en televisión. Lo dijo en La Mañanera, después de que una reportera planteara cifras sobre participación de menores de edad en juegos de azar.

La mandataria calificó el tema como “muy relevante” y señaló que se abordará en el gabinete. También dijo que hablará con la titular de Gobernación para recuperar una iniciativa de ley que, según explicó, aún no se ha enviado al Congreso.

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Los datos que originaron la pregunta

La reportera Nancy Flores expuso que, entre 2024 y 2025, 3.9 millones de personas realizaron estas actividades durante los 12 meses previos, incluidos adolescentes de 12 a 17 años, según ese sondeo

La periodista Nancy Flores, de la revista Contralínea, citó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENDOCAT). De acuerdo con la reportera, el apartado sobre trastornos relacionados con apuestas y juegos indica lo siguiente:

Alrededor de 3.9 millones de personas participaron en apuestas en los últimos 12 meses, entre 2024 y 2025.

De ese total, cerca de 904 mil fueron menores de edad, adolescentes de entre 12 y 17 años.

Flores añadió que el gabinete de seguridad, incluidas áreas de Hacienda como el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha advertido que jóvenes han sido utilizados en esquemas de lavado de dinero. Según dijo, a nivel internacional las apuestas se consideran una de las actividades con mayor vulnerabilidad a este tipo de operaciones.

Planteó además que la publicidad de apuestas en televisión, sobre todo durante transmisiones de partidos de fútbol y otros deportes, contribuye a generar adicción entre jóvenes. Afirmó que algunas televisoras tienen permisos que datan del sexenio de Vicente Fox y que equipos de fútbol tienen casas de apuestas. Estas afirmaciones corresponden a la periodista y no fueron confirmadas por la presidenta en su respuesta.

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La respuesta de Sheinbaum

La jefa del Ejecutivo federal atribuyó esa omisión al crecimiento de los servicios en línea y advirtió que su expansión puede generar adicción entre niñas, niños y jóvenes del país. (Freepik)

La presidenta dijo que la periodista “tiene mucha razón” y comentó que la apuesta digital ha crecido de manera considerable. Señaló que la Secretaría de Gobernación cuenta con un proyecto de ley que aún no ha sido remitido al Congreso. Explicó que la actual ley de casinos, vinculada con apuestas, “nunca consideró la parte electrónica, la digital”.

Sheinbaum indicó que es “muy importante” regular tanto esa actividad como los anuncios. Dijo que durante el pasado Mundial le llamó la atención que los principales anuncios eran de apuestas digitales, y señaló que esto puede generar adicción, principalmente en niños y jóvenes.

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También mencionó que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prohibió recientemente los anuncios de este tipo. Esta afirmación fue hecha por la mandataria durante la conferencia.

“Lo vamos a trabajar en el gabinete y voy a hablar con Rosa Icela para que se recupere la ley y que se revise el tema de los anuncios en las televisoras de los casinos digitales o de las apuestas digitales”, expresó la presidenta.

Antecedente en España

Durante el intercambio, la reportera comentó que en España también está prohibido anunciar casinos, tanto físicos como en línea, por lo que, planteó, el modelo podría ser revisado en México. Sheinbaum respondió que el tema es “muy trascendente” porque, según dijo, la ludopatía está creciendo en el país.

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Un problema de salud y de economía familiar

La presidenta describió la situación como un asunto de salud y adicción, y también económico para las familias. Explicó que una persona que se “engancha” en una apuesta y después en otra puede quedarse sin recursos, lo que se convierte en un problema de finanzas familiares.

Lo que falta por definir

Hasta el momento, la presidenta no detalló fechas, alcances ni el contenido de una eventual iniciativa. Tampoco precisó qué medidas concretas se aplicarían a la publicidad en televisión ni si se modificarían los permisos vigentes. Lo que sí anunció es que el tema se revisará en el gabinete y que buscará retomar el proyecto de ley pendiente.

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Puntos clave

ENDOCAT 2025: según la reportera, 3.9 millones de personas apostaron en 12 meses, de las cuales alrededor de 904 mil eran menores de 12 a 17 años.

Regulación: Sheinbaum dijo que la ley de casinos no contempla las apuestas digitales y que se buscará regularlas.

Publicidad: la presidenta anunció que se revisarán los anuncios de apuestas digitales en televisión.

Referencias internacionales: se mencionaron las medidas de Brasil, según la mandataria, y la prohibición de anuncios en España, según la reportera.

Pendiente: no se han dado a conocer plazos ni detalles de la propuesta.