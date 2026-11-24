Deicy Jiménez y el periodista Daniel Coronell (redes sociales)

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Deicy Jiménez respaldó el retiro del esquema de seguridad del periodista Daniel Coronell, que denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le comunicó la decisión cinco días después de su discurso en los Premios Simón Bolívar.

La denunciante, vinculada al caso de los presuntos intercambios de favores sexuales por contratos estatales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, respondió al mensaje que Coronell publicó en su cuenta de X.

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“Quien me persiguió, me atacó y puso en riesgo a mi familia debe entender que sus actuaciones tienen consecuencias”, escribió Jiménez. También sostuvo que el retiro de la protección “no cambia los hechos ni borra sus responsabilidades”.

La mujer cuestionó el trabajo del periodista y afirmó que ejercer esa profesión no otorga “inmunidad para difamar, perseguir o actuar sin rigor”. Su publicación concluyó con la frase: “¡A llorar al lloradero!”.

Deicy Jiménez respaldó el retiro del esquema de seguridad del periodista Daniel Coronell (@Deicy_Jimenezll/X)

Coronell denunció que la UNP le retiró una protección mínima

El periodista colombiano informó que la Unidad Nacional de Protección le notificó el retiro de un esquema de seguridad que calificó como mínimo.

“Los riesgos para el ejercicio del periodismo no desaparecen por decreto ni por antipatía del poderoso”, señaló Coronell en X. El mensaje fue publicado cinco días después de su intervención en los Premios Simón Bolívar.

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La decisión abrió un nuevo capítulo en la controversia entre el comunicador y Jiménez, luego de que el periodista difundiera una investigación sobre los contratos que ella obtuvo con entidades estatales.

El periodista colombiano informó que la Unidad Nacional de Protección le notificó el retiro de un esquema de seguridad que calificó como mínimo (@DCoronell/X)

El informe revisó 11 contratos por cerca de $ 133 millones

A finales de octubre de 2026, Daniel Coronell abordó en su espacio El Reporte Coronell, emitido por W Radio y Noticias Uno, los 11 contratos estatales que recibió Jiménez, por un valor cercano a $133 millones.

El informe expuso cuestionamientos sobre aspectos de su relato, los supervisores de los contratos y documentos incluidos en su hoja de vida. Entre ellos figuraba una certificación laboral atribuida al canal iraní HispanTV.

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Jiménez había presentado ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia sobre una presunta red que habría intercambiado favores sexuales por contratos estatales durante la administración de Petro.

Tras la emisión del reportaje, dirigentes políticos y usuarios de redes sociales cuestionaron a Coronell por la divulgación de información personal de Jiménez. Entre los señalamientos estuvo la publicación de la dirección donde reside su familia en Sevilla, Valle del Cauca.

A finales de octubre de 2026, Daniel Coronell abordó en su espacio El Reporte Coronell, emitido por W Radio y Noticias Uno, los 11 contratos estatales que recibió Jiménez, por un valor cercano a $133 millones (@DCoronell/X)

Felipe Caballero, que paso a ejercer como abogado de Jiménez, afirmó que revelar el lugar de residencia de los allegados de una testigo y enviar reporteros a esa vivienda podía comprometer su seguridad. También calificó esos hechos como una forma de amedrentamiento.

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Días después, durante noviembre, se conocieron nuevas pruebas, videos y comunicaciones sobre la renovación de uno de los contratos de Jiménez en el Ministerio del Interior, por $30 millones. Según la información divulgada, esas gestiones habrían tenido vínculos con actuaciones directas de Petro.

Tras esas revelaciones, Coronell cuestionó el silencio del Pacto Histórico frente a la gravedad de los elementos difundidos.

Petro negó acusaciones de Deicy Jiménez y cuestionó la validez de los videos

El expresidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones de Deicy Jiménez, que afirmó que recibió contratos estatales a cambio de encuentros sexuales. El exmandatario sostuvo que nunca utilizó recursos públicos para obtener favores y defendió a las mujeres que trabajaron durante su administración. “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”.

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Deicy Jiménez volverá a la Fiscalía General de la Nación, esta vez para entregar su testimonio en el caso que investiga posibles delitos en la entrega de contratos a su nombre por instrucción del expresidente Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Petro también cuestionó el video difundido por Jiménez, en el que ambos aparecen juntos, y señaló que el material no tenía fecha, lugar ni origen verificado. “Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez”, escribió en su cuenta de X. Además, aseguró que la grabación no demostraba la existencia de corrupción porque no mostraba contratos, pagos ni decisiones oficiales relacionadas con el encuentro.

El expresidente afirmó que responderá ante las autoridades y no mediante publicaciones o videos en redes sociales. “Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”, sostuvo. Mientras tanto, Jiménez fue citada para ampliar su declaración ante los organismos que investigan si existieron irregularidades en la contratación pública durante el periodo en que Petro ocupó cargos como senador y presidente. La responsabilidad de los involucrados todavía debe establecerse mediante las investigaciones oficiales

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