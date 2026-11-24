El tricolor suma dos victorias consecutivas en lo que va de la Copa Mundial y buscará cerrar como líder de grupo cuando se enfrenten el viernes a Venezuela. (Miseleccionsubs)

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La Selección Mexicana aseguró su pase a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 tras conseguir su segunda victoria consecutiva, luego de vencer 4-0 a Camerún y confirmó su presencia en la siguiente ronda.

Después de las primeras dos jornadas, México lidera su grupo con seis puntos. El equipo buscará cerrar la fase inicial en la cima cuando enfrente a Venezuela este viernes 27 de noviembre.

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Desarrollo del partido

México goleó a Camerún 5-0 (Miseleccionsubs)

La Selección Mexicana sufrió durante los primeros minutos ante la velocidad de Camerún, que intentó presionar y encontrar espacios a la espalda de la defensa. El Tricolor resistió ese arranque y, con el paso del partido, comenzó a asentarse en la cancha.

México logró abrir el marcador al minuto 51. Miguel de Jesús apareció dentro del área para cerrar la pinza tras un tiro de esquina y definir el 1-0, una anotación que cambió el desarrollo del encuentro.

Seis minutos después, Adán Sánchez amplió la ventaja para el conjunto mexicano. El gol dio mayor tranquilidad al equipo, que tomó el control de la posesión y encontró más espacios ante una selección camerunesa obligada a adelantar líneas.

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Gerson Gutiérrez cerró la cuenta con un doblete en la parte final del partido. Con esas anotaciones, México selló una victoria de 4-0 y confirmó su segundo triunfo consecutivo en el Mundial Sub-17.

México y Venezuela definen el liderato del grupo en la última jornada

México se alista para su último partido contra Venezuela. (TW @miseleccionsubs)

La Selección Mexicana enfrenta a Venezuela este viernes 27 de noviembre a las 10:00 horas, en un partido que define el liderato del grupo en el Mundial Sub-17. El Tricolor llega a la última jornada con seis puntos y una ventaja en la diferencia de goles que le permite depender de sí mismo.

México suma dos triunfos en sus primeros dos partidos. El equipo inició su participación con una victoria por la mínima ante Rumania y posteriormente superó a Camerún, resultado con el que aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.

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El encuentro ante Venezuela será la oportunidad para cerrar la primera fase con un resultado favorable. Un empate le bastaría a México para conservar la cima del sector, debido a la diferencia de goles que mantiene sobre su rival.

El liderato puede tener efectos en el cruce de la siguiente ronda. Terminar en el primer lugar le permitiría al Tricolor enfrentar a un rival procedente de los mejores terceros lugares o de algún segundo puesto, según la conformación del cuadro de eliminación directa.

México buscará evitar depender de otros resultados y mantener el rendimiento mostrado en las dos primeras jornadas. El equipo ha conseguido resolver sus partidos y llega con confianza después de asegurar su pase antes de disputar el último compromiso de la fase de grupos.

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Venezuela también llega al duelo como uno de los equipos con mejor desempeño en el sector. Por esa razón, el partido representa una prueba para el conjunto mexicano, que tendrá que sostener el orden defensivo y aprovechar sus oportunidades frente al arco.