La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)

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La Lotería de Risaralda, reconocida como uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia, dio a conocer los resultados de su más reciente sorteo. Este juego, que nació en 1981 con el objetivo de financiar proyectos sociales, culturales y educativos en el departamento de Risaralda, continúa beneficiando tanto a sus ganadores como a las comunidades locales.

Los jugadores interesados pueden consultar los números ganadores a través de los canales oficiales de la lotería y en notas de confianza como esta. Además de ser una oportunidad para cambiar vidas con grandes premios, la Lotería de Risaralda mantiene su compromiso con el desarrollo del Eje Cafetero, destinando sus ingresos a causas que impactan directamente a la región.

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Los números ganadores del sorteo 2976

Fecha: 17 de Noviembre de 2025.

Números ganadores: 5950.

Serie: 049.

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda?

Para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete o billete original premiado, que debe estar en buen estado.Documento de identidad original válido (cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello reciente o cédula de extranjería si aplica).Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad, para premios iguales o superiores a $100.000 pesos.Diligenciar en el reverso del formulario ganador los datos personales: nombres completos, dirección, teléfono y correo electrónico (opcional).Para premios iguales o superiores a $500.000 pesos, es necesario completar un formulario específico para el pago de premios.Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) y autorización para el pago del premio, especialmente para premios mayores (según PDF de procedimiento interno).Ten presente que se aplican retenciones legales, como la del 20% por ganancia ocasional para premios superiores a 48 UVT.

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El ganador tiene un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Todo sobre la Lotería de la Risaralda

El premio mayor de la Lotería de Risaralda, que asciende a 1.400 millones de pesos colombianos, se ha convertido en un atractivo importante para los jugadores de azar en Colombia. Este sorteo, que se realiza cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), es una de las iniciativas más emblemáticas del departamento de Risaralda, ubicado en la región cafetera del país. En caso de coincidir con un día festivo, el sorteo se traslada al siguiente día hábil, garantizando así su continuidad.

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Bajo el lema “Sentimiento de Todos”, la lotería no solo representa una oportunidad de ganar premios, sino también un mecanismo para contribuir al progreso de la comunidad.

El departamento de Risaralda, conocido por su riqueza cafetera y su ubicación estratégica en el occidente colombiano, ha encontrado en esta lotería una fuente de ingresos significativa para financiar iniciativas que beneficien a su población. Los recursos generados por la venta de boletos se destinan a programas que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes.