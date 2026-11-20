Adelanto nueva canción de Dani Flow y Aleks Syntek (@daniflowmx/Instagram)

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Aleks Syntek y Dani Flow lanzaron “De Groovy (Noche en la Ciudad)”, una colaboración que sorprendió al público tras meses de enfrentamientos públicos entre ambos artistas por el reguetón. El tema retoma “De noche en la ciudad”, canción incluida en el primer álbum solista de Syntek, publicado hace 25 años, ahora con elementos de música urbana.

La canción se interpretó por primera vez en vivo durante el show Titanes en Concierto, en Guadalajara. Los videos del evento muestran ovaciones y sorpresa del público al ver juntos en el escenario al cantante de pop y al intérprete de “Martillazo”.

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De Groovy retoma elementos de “De noche en la ciudad”, canción incluida en el primer álbum solista de Syntek, publicado hace 25 años, ahora con elementos de música urbana. (Captura de Pantalla/Daniflow Instagram)

El estreno en vivo en Guadalajara

Aleks Syntek y Dani Flow cantaron “De Groovy” por primera vez ante el público durante su presentación en Titanes en Concierto, en Guadalajara. Los registros audiovisuales del show captaron la reacción de sorpresa de los asistentes al confirmar la colaboración entre dos artistas que, meses atrás, protagonizaban una disputa pública por sus posturas sobre el reguetón que se resolvió con una disculpa pública y colaboración breve el pasado 9 de octubre en Guanajuato.

Meses atrás, protagonizaban una disputa pública por sus posturas sobre el reguetón que se resolvió con una disculpa pública y colaboración breve el pasado 9 de octubre en Guanajuato.(Instagram)

Tras el estreno en Guadalajara, el sencillo se lanzó oficialmente en plataformas digitales el 19 de noviembre. El tema combina el estilo pop de Syntek con la propuesta urbana de Dani Flow, conocido como el Rey del Morbo.

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En un encuentro con medios de comunicación, Syntek explicó que ambos estuvieron pendientes de la producción para lograr una canción que pudiera escucharse en fiestas y centros nocturnos durante las celebraciones de fin de año. “Pues De Groovy se llama, la hicimos ahí con todo el cariño”, declaró el cantante.

Titanes en concierto Crédito: @dangarcia3110/TikTok

De la confrontación pública a la colaboración

El acercamiento entre ambos artistas llegó después de meses de choques públicos. Durante su concierto por el Grito de Independencia, el 15 de septiembre, Syntek criticó directamente a Dani Flow al referirse a su canción “Martillazo” frente al público asistente.

Dani Flow respondió entonces en entrevistas con distintos medios. El reguetonero pidió moderar las burlas en redes sociales hacia Syntek y planteó que la situación había dejado de ser una disputa musical. “Creo que ya es una situación que pasa de lo que nos puede gustar o no a algo de cuidado”, declaró en ese momento.

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El cantante urbano también expresó su deseo de trabajar junto a Syntek pese a las críticas recibidas. “Con Alex Syntek sí, me gustaría”, afirmó, y agregó que le interesaría “hacer algo padre” junto al intérprete de “Duele el amor”.

“Dani me dijo: ‘Yo siempre te he amado, soy tu fan, güey’. Y yo le dije: ‘Pues qué crees, que a mí sí me gusta mucho tu música’”, contó Syntek sobre esa primera conversación. (@daniflowmx/Instagram)

Cómo se gestó el acercamiento entre ambos artistas

El primer contacto entre ambos artistas se dio a través de El Escorpión Dorado, identificado por Syntek como amigo de Dani Flow. En entrevista con Javier Paniagua, Syntek relató cómo pidió el teléfono del reguetonero para comunicarse directamente con él.

“Dani me dijo: ‘Yo siempre te he amado, soy tu fan, güey’. Y yo le dije: ‘Pues qué crees, que a mí sí me gusta mucho tu música’”, contó Syntek sobre esa primera conversación.

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El 9 de octubre, ambos artistas compartieron escenario por primera vez durante un concierto de Syntek en el Foro del Lago de León, Guanajuato. Ahí, Dani Flow apareció como invitado e improvisó versos mientras Syntek interpretaba una nueva versión de “Tú necesitas”.

Durante esa presentación, Dani Flow ofreció una disculpa pública a Syntek: “Te ofrezco una disculpa por lo que pasó en años pasados”, a lo que el cantante de pop respondió: “¿Cuál disculpa? ¿De qué?”.

Días después de ese encuentro, Dani Flow confirmó que ya habían grabado juntos una canción de reguetón mexicano, junto con su respectivo video musical. El 18 de noviembre, el reguetonero publicó en redes un adelanto de la nueva versión de “De noche en la ciudad”, con una invitación dirigida a Syntek para anunciar el proyecto.

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Un hombre con gafas de marco blanco responde a las preguntas de varios reporteros que sostienen micrófonos y teléfonos móviles. (De Groovy Aleks Syntek Vevo (Youtube)

La condición de Syntek: doble sentido en lugar de groserías

Según relató Syntek en la entrevista con Paniagua, puso una condición clara para colaborar con Dani Flow: no usar groserías en las letras. “No comparto lo de decir groserías en las letras, pero tu música maneja escenografías”, le explicó al reguetonero.

Para resolver esa diferencia, Syntek propuso recurrir al doble sentido, inspirado en los comediantes mexicanos Chafa y Kelly, a quienes describió como “los albureros número uno de México”.

El cantante compartió ejemplos concretos de los versos sugeridos: “Puedes decir: ‘Quisiera ser un pez para meter tu nariz en tu pecera’, y no tienes que decir ‘vagina’, mano. Puedes decir: ‘No te metas con mi cucú’, y no tienes que decir ‘cucú’”.

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Syntek calificó el resultado como una “gran canción” y anticipó una buena recepción del público antes del lanzamiento oficial del tema.

Reacción dividida del público en redes sociales

El estreno de “De Groovy” generó comentarios encontrados entre los usuarios de redes sociales. Algunos celebraron la colaboración con mensajes de apoyo como “es puro flow ya la escuché” o “ganó la música mexicana”, mientras otros expresaron sorpresa o desconcierto ante el giro de ambos artistas.

Varios comentarios se centraron en el cambio de apariencia física de Dani Flow. Usuarios como Polin de la Cruz escribieron: “¿Qué le pasó a Alex?... aparte de la edad, lo veo medio incongruente a su habla, estilo y persona”.

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También surgieron dudas sobre la identidad del reguetonero entre parte del público que desconocía su trayectoria, con preguntas como “¿quién es Dani Flow?” entre los comentarios de la publicación.

Otros usuarios aprovecharon para sugerir un cambio de rumbo musical para Dani Flow. Un comentario planteó: “Lo que debería ya de hacer es entrarle a los corridos tumbados, generar letras con contenido real”.

Otros usuarios aprovecharon para sugerir un cambio de rumbo musical para Dani Flow. Un comentario planteó: “Lo que debería ya de hacer es entrarle a los corridos tumbados, generar letras con contenido real” Crédito: Cuartoscuro

Reacciones en YouTube: comparaciones y memes

El video de la presentación también generó una ola de comentarios en YouTube, donde los usuarios recurrieron a comparaciones con la cultura pop para describir el momento. “No me había sentido así desde que los tres Spiderman estaban en la misma película”, escribió un usuario, en alusión al crossover de la saga cinematográfica.

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Otro comentario, de la cuenta MochiSouka, se enfocó en la apariencia de ambos cantantes: “No manches, ¿cómo lo hicieron? Se ven súper chavitos”. La observación sobre el aspecto físico de Syntek y Dani Flow se repitió entre distintos usuarios de la plataforma como un guiño al famoso escándalo de Syntek años atrás.

Otros usuarios optaron por el humor para reaccionar al video. Uno de ellos escribió: “Dani Flow y Aleks Syntek antes del GTA 7”, mientras otro comentario calificó el encuentro como “un sueño... con fiebre”.

Entre las reacciones también hubo menciones a la propia carrera de Syntek. Un usuario resumió el momento como “el maestro Syntek haciendo crossovers épicos”, en referencia a la trayectoria del cantante antes de esta colaboración con el reguetón.