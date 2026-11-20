(AP Foto/Scott Barbour)

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Los San Francisco 49ers no quieren dejar ningún detalle al azar para su regreso a la Ciudad de México. A pocos días de enfrentar a los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, el entrenador Kyle Shanahan explicó en conferencia de prensa la estrategia que implementó su equipo para afrontar uno de los principales desafíos del partido: la altura de la capital mexicana.

La franquicia californiana decidió trasladarse a Colorado para trabajar en condiciones de mayor altitud que las habituales en sus instalaciones. Aunque Denver se encuentra a mil 609 metros sobre el nivel del mar (por debajo de los más de los 2 mil metros sobre el nivel del mar de la CDMX), Shanahan considera que esta preparación puede representar una pequeña ventaja para sus jugadores.

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“Ayuda bastante... La altitud siempre representa un reto y la Ciudad de México está aún más alta. Aunque no define el resultado por sí sola, sí te otorga un pequeño margen a favor, tal vez un par de puntos porcentuales”, explicó el estratega de San Francisco en conferencia de prensa.

El duelo ante Minnesota marcará el regreso de la NFL a México después de cuatro años de ausencia. La cita está programada para este domingo 22 de noviembre, cuando ambas franquicias se enfrenten en el inmueble de Santa Úrsula.

San Francisco apuesta por Colorado para adaptarse a la altura de México

(AP Foto/Kelley L. Cox)

La altitud de la Ciudad de México representa un desafío particular para los equipos de la NFL que disputan partidos en el país. Con más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, la capital mexicana exige una adaptación física distinta a la que los jugadores experimentan durante el resto de la temporada.

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Por ello, los 49ers optaron por trasladar sus entrenamientos a Colorado antes de viajar a México. Shanahan confía en que esta decisión les permitirá llegar mejor preparados y aprovechar el proceso de aclimatación para afrontar el compromiso ante los Vikings.

La estrategia tampoco es nueva para San Francisco. Antes de su último partido en el Estadio Azteca, en 2022, la franquicia realizó una preparación similar en Colorado y posteriormente venció 38-10 a los Arizona Cardinals.

Ahora, el equipo buscará repetir aquella fórmula para intentar conseguir otro resultado favorable en territorio mexicano.

Los Vikings recurren a cámaras de simulación de altitud para preparar el partido

(Minnesota Vikings)

Mientras San Francisco modificó su sede de entrenamiento, Minnesota decidió mantener su rutina en las instalaciones de Eagan, donde trabaja habitualmente a apenas 288 metros sobre el nivel del mar.

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Para compensar la diferencia de altitud, los Vikings incorporaron cámaras de simulación en sus entrenamientos, una herramienta con la que buscan preparar a sus jugadores para las condiciones que encontrarán en la capital mexicana.

Además, la organización optó por viajar a México con poca anticipación, una estrategia similar a la que utilizaron los Rams durante su traslado a Australia.

De esta manera, ambos equipos eligieron caminos distintos para afrontar el factor ambiental, que podría convertirse en uno de los elementos a seguir durante el encuentro.

¿A qué hora y dónde ver el 49ers vs Vikings en México?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido entre San Francisco y Minnesota se disputará este domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Estos son los detalles para seguir el regreso de la NFL al país:

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Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México.

Televisión abierta: Canal 5.

Televisión de paga: ESPN.