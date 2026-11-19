(REUTERS/Daniel Cole)

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La Fórmula 1 continúa su recorrido por el continente americano y llega a Las Vegas para disputar la antepenúltima carrera del campeonato.

El Gran Premio de Las Vegas 2026 tendrá como uno de sus principales atractivos la participación de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien afrontará una nueva prueba con Cadillac en un circuito donde ya sabe lo que significa subir al podio.

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El mexicano conoce bien este trazado urbano, pues en 2023 consiguió el tercer lugar cuando competía con Red Bull.

Ahora, tres años después, volverá a recorrer sus calles, pero como uno de los pilotos que encabezan el proyecto de la escudería estadounidense, que busca consolidarse en su primera temporada dentro de la máxima categoría.

La carrera también tendrá otros ingredientes importantes: la disputa por el subcampeonato de pilotos, la batalla entre Red Bull y McLaren por el tercer puesto del campeonato de constructores y la situación de Oscar Piastri, quien deberá remontar posiciones después de recibir una penalización en la parrilla de salida.

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Fechas y horarios del Gran Premio de Las Vegas 2026

(Lego)

La actividad del Gran Premio de Las Vegas comenzará el jueves 19 de noviembre con las primeras prácticas libres. La clasificación se disputará el viernes, mientras que la carrera principal tendrá lugar el sábado por la noche, tiempo de México.

Estos son los horarios para seguir todas las sesiones de Fórmula 1:

Horarios del GP de Las Vegas 2026 (tiempo del centro de México)

Prácticas Libres 1: jueves 19 de noviembre, 18:30 horas.

Prácticas Libres 2: jueves 19 de noviembre, 22:00 horas.

Prácticas Libres 3: viernes 20 de noviembre, 18:30 horas.

Clasificación: viernes 20 de noviembre, 22:00 horas.

Carrera: sábado 21 de noviembre, 22:00 horas (50 vueltas).

¿Dónde ver EN VIVO el GP de Las Vegas 2026 en México?

(Lego)

Los aficionados mexicanos podrán seguir la participación de Checo Pérez y el resto de la parrilla de Fórmula 1 a través de las señales de televisión y plataformas de transmisión disponibles en el país.

Las opciones para ver el Gran Premio de Las Vegas 2026 son:

Sky Sports

TUDN

Izzi

F1 TV Pro