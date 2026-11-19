Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, fue detenido en Mocorito, Sinaloa, junto con otros cinco presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño. (@OHarfuch)

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Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, identificado como líder de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo criminal vinculado a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, fue detenido en el municipio de Mocorito, Sinaloa, durante un operativo coordinado por fuerzas federales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura se realizó en la comunidad de Mazate de los López, donde también fueron detenidos otros cinco presuntos integrantes de la organización, entre ellos Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, señalado como responsable de las operaciones y la logística de la célula.

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Los otros detenidos fueron identificados como José Antonio “N”, Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”.

De acuerdo con el funcionario, durante el despliegue fueron aseguradas tres armas largas, cargadores, cartuchos, 15 radios de comunicación, aproximadamente medio kilogramo de cristal y ocho kilogramos de cocaína.

Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, fue detenido nuevamente después de haber recuperado su libertad mediante una suspensión provisional. (X @OHarfuch)

Las autoridades también relacionan a las Fuerzas Especiales Avendaño con la operación de laboratorios clandestinos en Chiapas y con diversos hechos violentos registrados en esa entidad y Sinaloa.

Entre los acontecimientos que García Harfuch atribuyó al grupo se encuentra el homicidio de 19 personas en La Concordia, Chiapas; el ataque contra una familia en Culiacán, donde murieron dos menores de edad; el asesinato de Adal Peña, conocido como “El Tata”, y el homicidio de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

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“El Chendo” ya había sido detenido en agosto de 2025

Uno de los aspectos destacados de la operación fue la recaptura de Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, y de José Antonio “N”, quienes ya habían sido detenidos por autoridades federales el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, Sinaloa.

En aquella ocasión, ambos fueron asegurados junto con otros dos presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño durante un operativo realizado en la salida sur de la ciudad, en las inmediaciones del fraccionamiento Loma Dorada.

La intervención permitió asegurar cuatro armas largas, una de ellas con aditamento lanzagranadas, además de 232 cartuchos y siete cargadores para rifles de grueso calibre.

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Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de los cuatro detenidos por su probable participación en delitos relacionados con la posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, García Harfuch explicó que “El Chendo” y José Antonio “N” recuperaron su libertad en cumplimiento de una suspensión provisional, por lo que fueron detenidos nuevamente durante el operativo realizado en Mocorito.

En otra investigación, “El Chendo” y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por el delito de secuestro, de acuerdo con lo informado por el titular de la SSPC.

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Los homicidios que atribuyen a las Fuerzas Especiales Avendaño

Entre los hechos delictivos relacionados con esta célula se encuentra el asesinato de 19 personas en el municipio de La Concordia, Chiapas, caso que fue mencionado por García Harfuch al informar sobre la captura de sus presuntos integrantes.

También se les atribuye un ataque contra una familia en Culiacán, Sinaloa, en el que murieron dos menores de edad, así como los homicidios de Adal Peña, alias “El Tata”, y de otras 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

Infografía informativa sobre el operativo de seguridad en la comunidad de Mazate de los López, Mocorito, Sinaloa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó la detención de seis personas, entre ellas Irvin Eduardo «N», presunto líder de la célula delictiva Fuerzas Especiales Avendaño. Durante las acciones se aseguraron armas largas, cartuchos, equipos de radiocomunicación y diversas cantidades de sustancias ilícitas.

El funcionario federal agregó que las investigaciones relacionan a la organización con laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas en Chiapas.

No obstante, el mensaje del secretario no detalló la participación específica que habría tenido cada uno de los seis detenidos en estos acontecimientos.

¿Qué son las Fuerzas Especiales Avendaño?

Las Fuerzas Especiales Avendaño son identificadas como una célula armada del Cártel de Sinaloa que ha mantenido vínculos con distintas facciones de la organización criminal.

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En agosto de 2025, García Harfuch informó que el grupo había cambiado de alianza y se había incorporado a la estructura de Los Mayos, después de haber mantenido vínculos con Los Chapitos.

La organización ha sido relacionada con actividades de trasiego de drogas, logística de armamento y enfrentamientos contra grupos rivales. También se le atribuye el uso de armamento de alto poder y estructuras operativas para realizar acciones violentas.

En ese contexto, Irvin Eduardo “N” fue identificado por las autoridades como uno de los principales mandos de la célula, bajo los sobrenombres de “El Pagador”, “El 17” y “Viejo Menor”.

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La captura fue resultado de una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la SSPC, la FGR —por conducto de la FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal— y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

García Harfuch señaló que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes del Gabinete de Seguridad para fortalecer las operaciones contra las organizaciones criminales en Sinaloa.

Cabe destacar que personal de la Secretaría de Marina señalaron a Infobae México que hay indicios de que las Fuerzas Especiales Avendaño también estarían vinculados con el Cártel de Guasave, mismo que es comandado por Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, lo que refuerza la teoría de que Los Mayos y Meza Flores tendrían una alianza.

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