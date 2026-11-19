Colombia se sumó a la fiebre mundial por el estreno de Grand Theft Auto VI para Play Station y XBox en la medianoche del 19 de noviembre de 2026 (Rockstar)

Guardar

Grand Theft Auto VI llegó al mercado el jueves 19 de noviembre de 2026, trece años después del lanzamiento de Grand Theft Auto V, en 2013. El título de Rockstar Games se estrenó a la medianoche hora local en cada territorio, con disponibilidad inicial exclusiva para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, tras dos postergaciones que extendieron la espera de los seguidores de la franquicia.

La producción, cuyo costo se estimó en más de 1.000 millones de dólares, obtuvo una calificación de 99 sobre 100 en Metacritic con base en más de 150 reseñas, una cifra que lo ubicó entre los juegos mejor calificados de la historia del medio.

PUBLICIDAD

El estreno generó una respuesta inmediata en redes sociales, donde jugadores de distintos países compartieron sus primeras impresiones sobre la ambientación de Vice City y la relación entre los protagonistas Jason Duval y Lucia Caminos.

La euforia convivió con el hallazgo de fallos técnicos durante las primeras horas de juego, entre ellos personajes que atraviesan superficies sólidas y vehículos con comportamientos erráticos tras colisiones, situaciones que circularon de forma masiva en plataformas como X y Twitch y que alimentaron buena parte de las conversaciones en torno al lanzamiento.

Colombia no fue ajena a la fiebre por el estreno, y así quedó evidenciado en la data recabada por Google Trends en las últimas 24 horas, disparando el interés de búsqueda un 650% frente a la misma hora de la semana anterior, y 90% respecto a las 24 horas previas.

PUBLICIDAD

El interés de búsqueda sobre el estreno de Grand Theft Auto VI en Colombia creció un 650% según Google Trends y alcanzó su pico máximo a la medianoche del lanzamiento (Google Trends)

El gráfico de interés a lo largo del tiempo, medido en una escala de 0 a 100, muestra una curva que partió de un piso estable de entre 30 y 35 puntos durante las horas previas al lanzamiento. El índice comenzó a acelerarse pasadas las primeras horas del jueves 19, coincidiendo con la fecha oficial del estreno en consolas, hasta alcanzar un pico de 100 puntos poco después de la medianoche, el momento en que Rockstar Games habilitó el acceso al título en Colombia.

Tras mantenerse en niveles de entre 85 y 95 durante varias horas, el interés cayó de forma abrupta hacia las 6 de la mañana, hasta estabilizarse cerca de los 25 puntos, nivel que sostuvo durante gran parte de la mañana antes de un leve repunte hacia el mediodía, cuando volvió a ubicarse en torno a 33 puntos, con una tendencia al alza.

PUBLICIDAD

Valle del Cauca lideró el interés regional, por delante de Bogotá

El desglose regional dio una sorpresa, pues la región con mayor interés de búsqueda relativo en las últimas 24 horas fue el departamento de Valle del Cauca, que superó a Antioquia y Atlántico, que completaron el podio. Risaralda y Chocó completaron los primeros cinco lugares, mientras que Bogotá, la capital del país, quedó apenas en el octavo puesto, por detrás de Quindío y de San Andrés y Providencia.

El departamento de Valle del Cauca lideró el volumen relativo de búsquedas sobre el videojuego en Colombia por encima de Bogotá y Antioquia (Google Trends)

Entre los términos de búsqueda más consultados, “gta vi” encabezó el listado con un crecimiento del 3%, seguido de “xbox”, con una caída del 4%, y “gta 6 colombia”, que retrocedió 30% pese a mantenerse en el tercer lugar. Las consultas “gta 6 precio” y “precio gta 6” registraron un alza de 30% cada una, mientras que “gta 6 pc” avanzó 7% y “que es gta” cayó 10%.

PUBLICIDAD

Las consultas sobre el precio de GTA 6 en Colombia aumentaron un 30% a la par del interés por la futura versión para computadoras (Google Trends)

Entre las búsquedas generales por categoría, la franquicia Grand Theft Auto se mantuvo como la consulta dominante, acompañada por PlayStation 5, con un alza de 10%, y computadora personal, también con un incremento de 10%, lo que confirma el interés por la disponibilidad del título en computadoras, una versión que Rockstar Games no lanzó junto con las consolas y que se especula que se lanzará en algún punto de 2027.

Un personaje secundario y un club nocturno explican buena parte del salto en las búsquedas en ascenso

Entre las consultas que más crecieron en Colombia durante las últimas 24 horas se ubicaron “gta 6 mandy” y “mandy gta 6”, ambas con un incremento del 250%. Mandy es un personaje secundario del videojuego que aparece en la misión Pipework, en la que el protagonista Jason Duval debe cobrar un alquiler atrasado y termina envuelto en una serie de insinuaciones de la inquilina, lo que convirtió a esta figura en el fenómeno inesperado de los primeros días tras el lanzamiento.

PUBLICIDAD

El personaje secundario Mandy impulsó las tendencias de búsqueda en Colombia tras su participación en la misión Pipework junto a Jason Duval (Google Trends)

Las búsquedas “tacón gta vi” y “tacón gta 6” crecieron 190% y 130%, respectivamente, en referencia a los clubes de striptease que forman parte de la franquicia desde Grand Theft Auto: Vice City, lanzado en 2002. GTA VI incorpora tres locales de este tipo distribuidos en las zonas de Vice City y Port Gellhorn, aunque elimina las opciones de contratar servicios sexuales que existían en entregas anteriores, algo que generó debate en plataformas digitales.

Las consultas “jason gta 6” y “lucia gta 6” avanzaron 110% y 100%, en alusión a los dos protagonistas de la historia, mientras que “trucos gta 6” y “cuanto cuesta el gta 6” cerraron el listado con subas de 90% y 60%. La pregunta “cuantas misiones tiene gta 6” también figuró entre las de mayor crecimiento, con un alza de 140%.

PUBLICIDAD

Joe Arroyo entró entre los temas en ascenso por su presencia en la banda sonora del juego

Sebasberon reveló durante una transmisión que “La rebelión” suena en GTA VI (@sebasberon/IG)

Entre los temas en ascenso, Joe Arroyo registró un crecimiento del 190% tras confirmarse que su canción Rebelión forma parte de la programación de La Ola, una de las más de 25 emisoras de radio internas del videojuego dedicada a la salsa y la música tropical.

El cantautor cartagenero se sumó así a Karol G, Feid y Kali Uchis como las cuatro figuras colombianas presentes en la banda sonora de Grand Theft Auto VI. El hallazgo del tema se conoció horas antes del lanzamiento oficial, luego de que jugadores con acceso anticipado compartieran transmisiones de sus partidas por Vice City y Leonida.

PUBLICIDAD

(Google Trends)

El tema “scene” lideró los temas en ascenso con un alza de 300%, seguido por “software bug”, con 250% más búsquedas, en referencia a los fallos técnicos reportados por jugadores en distintos países durante las primeras horas tras el estreno, entre ellos personajes que atraviesan paredes y vehículos que salen despedidos tras colisiones. El tema “censorship” completó el podio con un crecimiento de 200%, vinculado a las diferencias de contenido que el videojuego presenta según el país de lanzamiento, un asunto que generó debate en mercados como Japón, Australia y Corea del Sur.