Kbeto Zuleta recibió una visita del presidente Abelardo de la Espriella (Presidencia/César Carrión - Cande Zuleta/Instagram)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó al cantante Kbeto Zuleta en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde el artista continúa bajo atención médica después del accidente de tránsito que sufrió junto a los integrantes de su agrupación vallenata el 26 de octubre de 2026.

La presencia del mandatario no fue divulgada por la Presidencia ni por la familia del músico, sino que se confirmó el 18 de noviembre por declaraciones de Peter Manjarrés.

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El también artista relató el encuentro durante una conversación con la emisora Tropicana. Según su versión, Zuleta se sorprendió cuando vio al jefe de Estado en el centro asistencial.

“Allá estuvo también el presidente de la República visitándolo. Y sorprendió, él dijo: ‘¿qué vino a hacer aquí?’. Él no dimensiona todo lo que pasó”, afirmó el intérprete vallenato, de acuerdo con el video que circula en las redes sociales oficiales de la emisora.

Peter Manjarrés fue el encargado de revelar detalles del encuentro entre De la Espriella y Kbeto Zuleta (@petermanjarres/Instagram)

La visita presidencial llamó la atención, teniendo en cuenta la cercanía entre De la Espriella y Poncho Zuleta, padre del artista y una de las figuras representativas del vallenato, con el que el actual presidente ha bromeado en varias oportunidades sobre sus intereses en común, puesto que al mandatario también le gusta la música.

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Además, Poncho Zuleta cursó cerca de tres años de Derecho en la Universidad Libre y, en noviembre de 2012, recibió el título de abogado honoris causa de la Universidad del Magdalena.

El presidente y el artista son muy amigos (Libertad Y Orden/TikTok)

El accidente dejó tres integrantes de la agrupación fallecidos

El siniestro vial ocurrió cuando el bus de la agrupación regresaba de una presentación en Sincelejo con destino a Valledupar. El vehículo cayó desde un puente sobre el río Ariguaní, en el corredor vial entre El Difícil, en Magdalena, y Bosconia, en Cesar.

Como consecuencia del accidente murieron el guitarrista Harold David Santana Martínez, el corista Geovanny Lobo y Radamel Uribe, que falleció posteriormente por las lesiones que sufrió. Otros músicos y miembros del equipo resultaron heridos; varios ya recibieron el alta y continúan sus procesos de recuperación fuera de los hospitales.

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Zuleta fue uno de los pacientes con lesiones de mayor consideración. Tras recibir atención inicial en Bosconia, fue trasladado a Barranquilla para recibir manejo especializado. Los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda y también trataron una contusión pulmonar con insuficiencia respiratoria, cuadro que requirió intubación y vigilancia intensiva durante los primeros días.

El 31 de octubre, familiares del cantante informaron que había despertado espontáneamente y que fue extubado. En los días posteriores, personas cercanas a la familia señalaron que reconocía a sus allegados y podía comunicarse, aunque el proceso médico continúa y requiere seguimiento especializado.

El médico Jorge Mario Córdoba, citado en reportes publicados tras el accidente, indicó que una de las primeras inquietudes de Zuleta al recuperar la consciencia fue preguntar por los integrantes de su conjunto.

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Ese hecho contrasta con la preocupación planteada por Peter Manjarrés sobre el alcance de la información que el artista ha recibido acerca de las consecuencias definitivas del siniestro: “Yo me imagino que no le han dicho todo lo de los muertos, me imagino yo”.

Los fanáticos del vallenato están a la espera de que los médicos le den de alta (Prensa Poncho Zuleta)

Una fotografía familiar emocionó a los seguidores que buscan noticias del estado de salud del artista

El 13 de noviembre, Cande Zuleta, hermano del cantante, compartió una fotografía en redes sociales que mostró a su ser querido sonriente durante una videollamada familiar.

“Dios nunca abandona a sus hijos, te amo hermanito”, escribió junto a la imagen.

La publicación se convirtió en una de las primeras señales públicas de la evolución de Kbeto Zuleta después del accidente por el que aún permanece en Barranquilla acompañado por familiares y bajo control médico.

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