Para 2026, el salario mínimo en Colombia tuvo un aumento de 23,7% bajo el concepto de "salario móvil y vital" - crédito Colprensa

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El presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), John Jairo Caicedo, confirmó que las centrales obreras buscarán un aumento de dos dígitos para el salario mínimo de 2027, aunque todavía no definieron un porcentaje oficial.

La propuesta unificada se presentará el 10 de diciembre en la mesa de concertación, con el 9% como referencia de trabajo, sujeta a los análisis de inflación, productividad y empleo.

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Caicedo explicó que los sindicatos y las organizaciones de pensionados buscarán llegar a la mesa de concertación con una posición común. La definición quedará en manos de los economistas y equipos técnicos del Comando Nacional Unitario (CNU), que evaluarán el Índice de Precios al Consumidor, la productividad y las condiciones generales de la economía.

Como antecedente, mencionó una referencia formulada por el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, sobre un aumento acumulado del 39% durante los cuatro años del actual Gobierno. Distribuido en ese período, el incremento equivale a un promedio anual cercano al 9,75%, aunque Caicedo recalcó que no se trata de una propuesta sindical formal.

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El 18 de noviembre se instaló de manera formal la mesa de concertación del aumento del salario mínimo - (Ministerio del Trabajo Colombia)

“Todavía no hemos planteado cuál va a ser el incremento que vamos a llevar a la mesa de discusión, de concertación, de diálogo”, afirmó el presidente de la CTC a La FM. Las centrales, añadió, intentarán defender el poder adquisitivo sin desligar la discusión de la realidad de las empresas y del mercado laboral.

Señaló que la negociación debe examinar las oportunidades de empleo para jóvenes y mujeres, además de las condiciones de quienes ya trabajan. “Siempre hemos planteado que debemos poner los pies sobre la tierra. Sabemos cómo anda el país, la productividad es muy importante, el empleo es muy importante y los que generan empleo también son importantes para este país”, manifestó.

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La propuesta sindical y las condiciones de la negociación

Las sesiones técnicas comenzarán el 26 de noviembre con la Subcomisión de Productividad, mientras la instalación formal de la mesa de concertación se realizará el 27 de noviembre. El Ministerio del Trabajo, encabezado por Natalia López Fuentes, presentó un calendario que reserva el 10 de diciembre para que empresarios, centrales obreras y pensionados entreguen sus planteamientos.

A otro tema que se refirió el presidente de la CTC es que no existen divisiones en el Comando Nacional Unitario y que la reunión previa permitió aclarar las reglas de participación. “Quedó claro en la reunión, hay unos invitados con voz, pero sin voto, hay unas representaciones legales y unas personerías jurídicas que deben respetarse, un censo sindical que debe respetarse”, puntualizó.

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(Ministerio del Trabajo Colombia)

John Jairo Caicedo expresó al medio que su expectativa de dialogar con los empresarios y el Gobierno para intentar un consenso. También se refirió a la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), a quien describió como la primera mujer que ocupa ese cargo en los 82 años de historia de la organización, y dijo esperar que su trayectoria facilite los acuerdos.

Qué propuesta llevarán los empresarios

Por el lado de los empresarios, la posición empresarial más definida hasta ahora proviene de la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, que considera que el ajuste debe limitarse a la inflación más productividad. Si la inflación se ubica entre el 6,3% y el 6,4%, sostuvo, el incremento no debería superar el 7 %.

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“Creemos que el salario mínimo bajo ninguna circunstancia debería superar la inflación más el indicador de productividad. Que esto no debería ser ni siquiera un punto más”, señaló. Cuestionó el incremento de 23 % aplicado en 2026, que calificó de “desastroso para la economía, desastroso para las empresas y desastroso para las finanzas públicas”.

Según la presidenta del Consejo Gremial, el salario mínimo beneficia de forma directa a cerca de tres millones de colombianos, pero también incide en los precios de bienes y servicios, los costos de contratación y el gasto público. “Nosotros no tenemos una cifra. Estamos hablando de un porcentaje. El 7 % ojalá, por la salud del país, por la salud de los trabajadores, por la salud de la productividad, por el costo de vida”, dijo.

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Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, señaló que detrás de cada negocio que lucha por sobrevivir hay empleos, familias y proyectos de vida en riesgo - @NGutierrezJ/X

El límite planteado por el Consejo Gremial

El salario mínimo básico vigente en 2026 asciende a $1.750.905, al que se suma un auxilio de transporte de $249.095, para un ingreso mensual total de $2.000.000. Con un incremento de 7 % aplicado solo al salario básico, el alza sería de $122.563 y el nuevo mínimo llegaría a $1.873.468. Si el auxilio de transporte permaneciera en $249.095, el ingreso mensual proyectado sería de $2.122.563. Ese cálculo no anticipa el valor del auxilio para 2027, que todavía no ha sido definido; si tanto el salario básico como esa ayuda subieran 7 %, el total alcanzaría $2.140.000, unos $140.000 más que en 2026.

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) no presentó una cifra alternativa, pero su presidenta, María Elena Ospina, detalló que las condiciones actuales impiden respaldar por ahora un aumento de dos dígitos. El gremio afirma que las micro, pequeñas y medianas empresas generan aproximadamente el 80% del empleo formal del país y pide que la decisión considere tanto el ingreso de los trabajadores como la capacidad financiera de las compañías.

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Cautela ante un aumento de dos dígitos

“Como está la situación del país no creemos que se pueda llegar a dos dígitos”, afirmó la presidenta de Acopi. La organización esperará los datos oficiales de inflación, productividad y la información económica del Ministerio de Hacienda antes de formular una posición numérica. “Preferimos ser más conservadores y no dar una cifra en este momento, sino esperar realmente las cifras que nos va a traer el Dane”, explicó la dirigente. También anotó que el salario de 2026 constituye un hecho cumplido: “Consideramos que obviamente es un hecho cumplido lo que pasó con el salario mínimo y no se puede devolver”.

Los gremios llegarán a la discusión con preocupaciones por una informalidad laboral cercana al 55%, las presiones sobre los costos de sectores como el floricultor y el palmero, y la tasa de cambio. Gutiérrez reconoció, sin embargo, que tras el incremento de 23 % de 2026 no se produjo una pérdida generalizada de empleos.

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De acuerdo con el Dane, son 2,4 millones de trabajadores en Colombia los que devengan un salario mínimo al mes - (Colprensa)

El Dane divulgará la Productividad Total de los Factores el 26 de noviembre y el dato de inflación de noviembre el 7 de diciembre. El 9 de diciembre las partes revisarán los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas, antes de presentar sus propuestas al día siguiente.

Cuándo debe definirse el aumento del salario mínimo

La Ley 278 de 1996 fija el primer plazo para un acuerdo el 15 de diciembre. Si no hay consenso, empresarios, sindicatos y Gobierno podrán deliberar hasta el 23; el 24 se prepararía el proyecto de decreto y el Ejecutivo establecerá el aumento si persiste el desacuerdo.

El antecedente más reciente de un acuerdo se remonta a diciembre de 2022, cuando las partes pactaron un alza de 16 % para 2023. Entre 2000 y 2026, el Gobierno definió 18 aumentos por decreto y las partes lograron nueve por concertación.

La discusión volverá a poner frente a frente la recuperación del poder adquisitivo y los límites que imponen la productividad, el empleo y los costos empresariales. El porcentaje final dependerá de esa negociación y de si las partes consiguen acercar posiciones antes de que venza el calendario legal.