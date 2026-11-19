La jornada de adopción Pitbullmanía se celebrará en la Unidad de Cuidado Animal de Engativá el 21 de noviembre de 2026. (Idpyba)

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La Unidad de Cuidado Animal de Bogotá será sede de una jornada de adopción para perros de manejo especial el sábado 21 de noviembre de 2026. La actividad, denominada Pitbullmanía, convocará a familias interesadas en brindar un hogar responsable a caninos que han pasado por procesos de recuperación física, emocional y comportamental.

El encuentro se realizará entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m. en la carrera 106 A #67-02, en el barrio El Muelle, localidad de Engativá. La iniciativa está a cargo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) y busca facilitar adopciones informadas, con acompañamiento para las personas que estén dispuestas a asumir las obligaciones propias del cuidado de estos animales.

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La jornada tendrá como eje la búsqueda de hogares para perros que, por su raza, antecedentes de comportamiento o tipo de entrenamiento, están incluidos en la categoría de manejo especial prevista por la normativa colombiana. El instituto plantea que el acercamiento directo con los animales permite conocer su temperamento y romper prejuicios asociados a determinadas razas.

Toby Mosca, un perro rescatado en 2022, será uno de los animales en adopción

El Escuadrón Anticrueldad rescató en 2022 a Toby Mosca, un perro de 12 años que participará en la jornada de adopción. (Idpyba)

Entre los perros que asistirán estará Toby Mosca, de 12 años. El animal fue rescatado en septiembre de 2022 por el Escuadrón Anticrueldad, cuando se encontraba en condiciones que comprometían su vida, según informó el Idpyba.

Tras recibir atención, Toby se convirtió en un perro juguetón y afectuoso, de acuerdo con la entidad. Su proceso de adopción requiere una familia que tenga disposición para atender las necesidades de un animal adulto y ofrecerle condiciones estables de cuidado.

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La lista de caninos disponibles también incluye a Doña Yaya, Zeus Mártires, Lisa Millos, Don Pedro, Laica Aponte, Ganya, Medusa, Rafaela, Rocky Acosta, Kira González, Hancock y Éxito. Todos recibieron acompañamiento durante su recuperación antes de ser incluidos en la jornada.

Doña Yaya, Zeus Mártires y Lisa Millos forman parte de los animales que completaron procesos de rehabilitación comportamental. (Idpyba)

El director del Idpyba, Antonio Hernández Llamas, sostuvo que la propuesta busca que los potenciales adoptantes conozcan a los animales antes de emitir juicios por su apariencia o raza. “No podemos permitir que los prejuicios les cierren las puertas a perros que tienen tanto amor para dar”, afirmó el funcionario.

La adopción exige experiencia, tiempo y elementos de seguridad

Las personas que quieran adoptar durante Pitbullmanía deberán contar con el respaldo de todos los integrantes del hogar. También tendrán que disponer de tiempo para la entrevista y la verificación que hacen parte del proceso de adopción.

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El director del Idpyba, Antonio Hernández Llamas, señaló que la iniciativa busca derribar prejuicios asociados a estas razas. (Idpyba)

El Idpyba solicitó que los interesados tengan experiencia previa en el manejo de perros de estas características. Además, deberán llevar pechera, traílla y bozal, elementos requeridos para trasladar al animal de forma segura.

La documentación exigida contempla una fotocopia de la cédula de ciudadanía y de un recibo de servicio público. Los aspirantes también deberán presentar fotografías y videos del espacio donde vivirá el perro, con el fin de que la entidad pueda evaluar las condiciones del nuevo hogar.

La adopción de un animal de manejo especial implica compromisos adicionales a los que establece la tenencia habitual de animales de compañía. Entre ellos están la educación, la socialización, los controles veterinarios y el cumplimiento de medidas de seguridad durante los recorridos en espacios públicos.

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La ley clasifica a estos caninos por raza, conducta o entrenamiento

Los postulantes a la adopción deben acreditar experiencia previa en el manejo de estos caninos y portar pechera, traílla y bozal. (Idpyba)

El artículo 126 de la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, define como perros de manejo especial a los que han protagonizado agresiones contra personas o han causado la muerte de otros animales.

La clasificación también incluye a los perros que fueron entrenados para ataque y defensa. A esto se suma un grupo de razas y sus cruces o híbridos, entre ellas American staffordshire terrier, bullmastiff, dóberman, dogo argentino, dogo de Burdeos, fila brasileiro, mastín napolitano, bull terrier, pit bull terrier, American pit bull terrier, presa canario, rottweiler, staffordshire terrier y tosa japonés.

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El trámite exige la presentación de fotos y videos del inmueble para verificar las condiciones del futuro hogar. (Idpyba)

La inclusión de un perro dentro de esa categoría no determina por sí misma su conducta individual. El Idpyba recordó que el comportamiento canino puede estar relacionado con factores como las experiencias previas, el dolor, la socialización, la educación recibida y el entorno en el que vive el animal.

Por esa razón, la entidad promueve que las familias evalúen las necesidades particulares de cada perro antes de adoptar. El objetivo es evitar devoluciones, abandonos o situaciones que puedan afectar la convivencia y el bienestar del animal.