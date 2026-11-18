Dos personas quejándose.

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Un gesto tan habitual como desahogarse en una conversación cotidiana o lamentarse en voz alta por los contratiempos del día a día esconde un impacto biológico mucho más profundo de lo que aparenta. Lejos de funcionar como una válvula de escape, verbalizar el malestar de forma constante desencadena una respuesta química en el organismo que termina por desgastar las capacidades cognitivas y la estabilidad emocional.

“Quejarse debilita tu cerebro”, señala el enfermero Jorge Ángel en uno de sus vídeos de TikTok. “Múltiples estudios han demostrado que enfocarse repetidamente en experiencias negativas hace que liberes más cortisol, que es la hormona que principalmente causa el estrés”, explica. Esta liberación continua mantiene al cuerpo en un estado de alerta propio del modo de lucha o huida, elevando la presión arterial y el azúcar en sangre, lo que a la larga debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, colesterol alto o diabetes.

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A nivel cerebral, el exceso sostenido de cortisol pasa factura directa a la plasticidad neuronal. El enfermero subraya que esta exposición constante “puede afectar a la capacidad de adaptación del cerebro y también a las conexiones”. Según explica la neurociencia, cuando una persona repite el comportamiento de quejarse, sus neuronas se ramifican entre sí para facilitar ese flujo de información. El cerebro optimiza su rendimiento construyendo rutas neuronales fijas hacia el pesimismo, de modo que con el tiempo le resulta mucho más sencillo ser negativo.

Un daño en la memoria que también se contagia

El desgaste de estas conexiones tiene un reflejo directo en las funciones diarias más básicas. “Al final, esto afecta a la memoria y también a la regulación emocional”, advierte Jorge Ángel. Esta pérdida de capacidades coincide con los hallazgos de estudios realizados en la Universidad de Stanford, que demuestran que la queja crónica reduce el tamaño del hipocampo, una región cerebral crítica para la resolución de problemas, el pensamiento complejo y la gestión de los recuerdos.

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Un cliente quejándose en un restaurante. (Adobe Stock)

El impacto tampoco se limita a quien pronuncia la queja. Debido a un fenómeno conocido como reflejo neuronal —la base biológica de la empatía—, el cerebro humano tiende a imitar de manera inconsciente los estados de ánimo de las personas con las que convive. De este modo, rodearse de un entorno de queja constante funciona de manera similar a inhalar humo de segunda mano, exponiendo también a los interlocutores a esa misma sobrecarga de estrés y negatividad.

Frente a esta inercia, la clave reside en reeducar el foco atencional, aunque el propio sanitario reconoce la dificultad de frenar un impulso que suele dispararse sin filtro. “Por lo tanto, lo ideal, obviamente, a veces es muy complicado porque se hace de forma inconsciente, es intentar no pensar tanto en estas experiencias negativas y canalizarlo a lo positivo”, recomienda Jorge Ángel, recordando que, aunque la teoría parezca sencilla, entrenar la mente para cortar el bucle de la queja requiere un esfuerzo consciente en el día a día.

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Para lograr ese cambio de enfoque, los expertos sugieren sustituir el lamento automático por el ejercicio consciente de la gratitud. Según investigaciones de la Universidad de California, detenerse a identificar motivos por los que estar agradecido reduce hasta en un 23% los niveles de cortisol, mejorando el estado de ánimo y disminuyendo la ansiedad. Cuando la queja sea inevitable, la alternativa saludable pasa por orientarla hacia una solución concreta y con un propósito claro, evitando el desahogo vacío.