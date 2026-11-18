La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó el balance de bajas y suspensiones en la corporación el 17 de noviembre de 2026. (Crédito: facebook | Azucena Cisneros Coss﻿)

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La Policía Municipal de Ecatepec acumula 610 elementos separados de sus funciones durante la actual administración: 491 fueron despedidos y otros 119 permanecen suspendidos. A estas medidas se suman 15 denuncias presentadas por el gobierno local ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), relacionadas con integrantes de la corporación.

Las cifras fueron dadas a conocer este martes 17 de noviembre por la alcaldesa Azucena Cisneros. Durante la presentación del balance, la funcionaria no detalló los motivos individuales de las bajas ni cuántas de las denuncias derivaron en detenciones o procesos penales.

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Los datos forman parte de un informe más amplio sobre sanciones a servidores públicos municipales. De acuerdo con el Ayuntamiento, mil 309 trabajadores han sido dados de baja, suspendidos o sancionados durante la actual administración. De ese total, 610 corresponden a policías y los otros 699 a resoluciones del Órgano Interno de Control.

Ecatepec Sin Mordidas recibió 203 reportes ciudadanos

Los habitantes de Ecatepec también reportaron 203 presuntos actos de corrupción a través de la plataforma Ecatepec Sin Mordidas, que comenzó a operar el 15 de agosto. El balance de sus primeros tres meses fue presentado por autoridades municipales durante la misma conferencia.

De los 203 reportes, 150 fueron atendidos y concluidos, 41 permanecían en trámite y 12 estaban bajo investigación formal. De estos últimos, siete involucraban a servidores públicos municipales y cinco a elementos de la Policía Municipal.

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Movilidad concentró el mayor número de quejas, con 52. Le siguieron Asuntos Internos de la Policía Municipal, con 47; Desarrollo Urbano, con 17; Mercados y Vía Pública, con 16, y Desarrollo Económico, con 13.

Entre las conductas señaladas por los ciudadanos se encuentran presuntos cobros para evitar clausuras, exigencias de dinero o compras para realizar trámites, condicionamiento de trabajos de bacheo y el posible uso de vehículos oficiales para asuntos particulares.

El gobierno municipal informó que presentó 15 denuncias ante la Fiscalía mexiquense relacionadas con integrantes de la Policía Municipal. (Imagen ilustrativa | Crédito: facebook Azucena Cisneros Coss)

Los reportes recibidos por la plataforma son señalamientos ciudadanos y no necesariamente denuncias penales. Su registro tampoco implica que las conductas hayan sido acreditadas mediante una investigación o una resolución administrativa.

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Contraloría municipal tiene un registro de 8 mil 404 denuncias

Carlos Ríos Saucedo, titular del Órgano Interno de Control Municipal, informó que la dependencia tiene registradas 8 mil 404 denuncias. Según explicó, 88 por ciento corresponde a administraciones anteriores, principalmente al periodo de 2020 a 2024.

El funcionario también reportó que, durante la actual administración, mil 309 servidores públicos han sido dados de baja, suspendidos o sancionados. El desglose presentado por el Ayuntamiento incluye a los 610 policías separados de sus funciones y a otros 699 trabajadores con resoluciones del órgano de control.

Las cifras reúnen medidas de distinta naturaleza: una baja o suspensión administrativa no equivale a una sentencia penal, mientras que una denuncia ante la Fiscalía constituye el inicio de una investigación y no demuestra por sí misma que el señalado haya cometido un delito.

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Hasta el momento, el balance difundido por las autoridades municipales no incluye el número de policías que han sido detenidos, vinculados a proceso o sentenciados a partir de las 15 denuncias presentadas ante la Fiscalía mexiquense.

Las denuncias contra policías ya habían provocado cambios en la corporación

Los señalamientos contra integrantes de la Policía Municipal no comenzaron con el balance presentado en noviembre. En enero de 2025, el Ayuntamiento anunció la desaparición del agrupamiento de motopatrullas después de que se difundieran en redes sociales denuncias por presuntos actos de extorsión cometidos por algunos de sus integrantes.

La medida alcanzó a 50 policías y 40 motopatrullas, que fueron reasignados a labores de vigilancia de proximidad social. En ese momento, la administración municipal informó que la Unidad de Asuntos Internos había iniciado una investigación y un procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades. El anuncio fue publicado por el propio gobierno de Ecatepec el 28 de enero de 2025.

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Ese antecedente permite dimensionar que las medidas contra los agentes no se limitan a las bajas anunciadas en noviembre. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha publicado un desglose que permita establecer si los integrantes de aquel agrupamiento están incluidos entre los 491 policías separados de sus cargos, ni cuántos de los investigados en ese episodio recibieron alguna sanción definitiva.

El robo concentra buena parte de los delitos denunciados en Ecatepec

La revisión de la corporación ocurre en un municipio donde los delitos patrimoniales han representado una parte importante de las denuncias. El Plan de Desarrollo Municipal 2025-2027, elaborado por el Ayuntamiento con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), registró 40 mil 10 delitos en Ecatepec durante 2023.

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De ese total, 14 mil 653 correspondieron a robos, equivalentes a 36.6 por ciento de los registros. Para 2024, el documento reportó 13 mil 799 casos, una reducción respecto al año anterior, aunque el robo continuó como una de las principales categorías delictivas del municipio.

Entre las modalidades con más registros durante 2023 estuvieron el robo de vehículo, con 3 mil 573 casos; el robo a negocio, con 2 mil 718, y el robo a transeúnte, con 2 mil 501. En este último rubro, 2 mil 113 casos fueron cometidos con violencia, según el diagnóstico municipal.

El mismo plan de desarrollo incluye entre sus objetivos fortalecer las capacidades de la Policía Municipal, mejorar la coordinación con autoridades estatales y federales y garantizar que las puestas a disposición ante el Ministerio Público cuenten con el Informe Policial Homologado. También contempla indicadores para medir la confianza ciudadana en la corporación, los tiempos de respuesta ante emergencias y el número de policías por habitante.

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Estos datos permiten poner en contexto la dimensión del trabajo que enfrenta la corporación, pero no prueban que las bajas anunciadas hayan reducido la incidencia delictiva ni que los agentes separados estén relacionados con los delitos registrados en el municipio.