Descubren la opción contra el cáncer de próstata que reduce daños en tejido sano sin cirugía abierta (RS)

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El Hospital Houston Methodist explica, en vísperas del Día Internacional del Hombre de este 19 de noviembre, que el ultrasonido focalizado de alta intensidad, conocido como HIFU, es una opción mínimamente invasiva contra el cáncer de próstata que destruye células tumorales con calor, reduce la afectación del tejido sano y evita la cirugía abierta en pacientes seleccionados.

El procedimiento se dirige principalmente a hombres con cáncer localizado en la próstata y a pacientes cuyo tumor reaparece después de recibir radioterapia. Los especialistas de este hospital estiman que aproximadamente 50% de los hombres diagnosticados con este tipo de cáncer podría ser candidato a este tratamiento.

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El HIFU busca concentrar energía en las zonas donde se localiza el tumor. La meta es atacar el tejido canceroso sin intervenir áreas cercanas que participan en funciones como el control de la vejiga y la función eréctil.

El tratamiento utiliza imágenes para localizar el tumor

Los urólogos combinan estudios de resonancia magnética con imágenes de ultrasonido para observar la próstata con mayor detalle antes y durante el tratamiento. Esta guía permite identificar las áreas que requieren intervención y planear la aplicación de energía en tiempo real.

El médico puede visualizar la próstata en un monitor durante el procedimiento. Con estas imágenes, delimita el tejido afectado y evita estructuras cercanas como el paquete neurovascular y el esfínter urinario.

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El paquete neurovascular está relacionado con la función eréctil. El esfínter, por su parte, controla la salida de la orina. La precisión en la localización del tumor busca disminuir el riesgo de alteraciones en ambas funciones.

A diferencia de una cirugía abierta, el HIFU no requiere una incisión en el abdomen. El acceso se realiza por el recto mediante una sonda de ultrasonido de tamaño reducido, mientras el paciente permanece bajo anestesia general.

El tratamiento utiliza imágenes para localizar el tumor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El HIFU eleva la temperatura hasta 185 grados Fahrenheit

El principio del tratamiento consiste en destruir células cancerosas mediante calor. Una vez colocada la sonda, el especialista aplica pulsos de ultrasonido en puntos específicos de la próstata hasta elevar la temperatura a cerca de 185 °F durante unos segundos.

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La energía se concentra en el tejido señalado por las imágenes. Después de tratar una zona, el médico desplaza la aplicación hacia el siguiente punto hasta cubrir las áreas donde se encuentra el cáncer.

El procedimiento suele durar entre una y dos horas. Tras la intervención, el paciente puede regresar a casa el mismo día, pues se trata de una atención ambulatoria.

La mayoría de los pacientes puede retomar sus actividades habituales al día siguiente, de acuerdo con la información proporcionada por el Hospital Houston Methodist. El proceso de recuperación incluye el uso temporal de un catéter durante alrededor de una semana.

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El catéter permite el drenaje de la orina mientras disminuye la inflamación posterior al tratamiento. Aunque el procedimiento suele causar poco dolor, cada paciente requiere una valoración médica individual para determinar su evolución.

El tratamiento busca reducir riesgos para vejiga y función eréctil

La ablación focal que ofrece el HIFU busca intervenir solo el área con cáncer. Este método limita la alteración del tejido sano que rodea a la próstata, una diferencia frente a tratamientos que abarcan una zona más amplia.

La cirugía y la radioterapia pueden afectar el control urinario y la función eréctil. El uso de imágenes durante el HIFU permite al especialista evitar, en la medida de lo posible, las estructuras que intervienen en ambas funciones.

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Entre los efectos posteriores que pueden aparecer se encuentran hinchazón leve y temporal, flujo urinario lento o mayor necesidad de orinar. Estas molestias pueden persistir entre dos y tres meses tras el procedimiento.

Los efectos secundarios duraderos son poco frecuentes, según los especialistas del Hospital Houston Methodist. El tratamiento suele describirse como indoloro o con molestias limitadas durante el periodo de recuperación.

El HIFU tampoco sustituye una evaluación completa del cáncer. Antes de definir el tratamiento, el equipo médico debe establecer la ubicación del tumor, su extensión, el grado de agresividad y las condiciones generales de salud del paciente.

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Un médico dialoga con un paciente en el consultorio del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas durante las jornadas de prevención del cáncer de próstata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pacientes con cáncer localizado pueden ser candidatos al HIFU

El HIFU puede ser una alternativa para pacientes con cáncer de próstata localizado. Esto significa que el tumor se encuentra limitado a la próstata y no presenta una extensión que requiera un tratamiento más amplio.

También puede considerarse en hombres que ya recibieron radioterapia y presentan una reaparición del cáncer. En estos casos, el procedimiento focalizado busca tratar el tejido afectado sin recurrir de inmediato a una cirugía abierta.

No todos los diagnósticos son compatibles con esta técnica. Los pacientes con formas agresivas de cáncer de próstata podrían requerir otras opciones, debido a que el HIFU se concentra en áreas localizadas.

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Tampoco suele ser la mejor alternativa para quienes presentan un agrandamiento considerable de la próstata. Las enfermedades importantes del colon, como la enfermedad de Crohn, también pueden impedir el uso de una sonda por vía rectal.

La decisión debe tomarse con un médico especialista en cáncer de próstata. El diagnóstico, los estudios de imagen, los tratamientos previos y el estado de salud del paciente determinan si el HIFU puede incorporarse al plan de atención.

Las investigaciones exploran el uso del HIFU en hígado y útero

Actualmente, el HIFU se utiliza principalmente en el tratamiento del cáncer de próstata. Las investigaciones también analizan su posible aplicación en algunos tipos de cáncer de hígado y útero.

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El avance de estos estudios podría ampliar el uso de ultrasonido focalizado en otras enfermedades. Por ahora, su aplicación en próstata se dirige a pacientes seleccionados, con tumores localizados y condiciones que permitan realizar un procedimiento ambulatorio.