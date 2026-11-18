El presidente nacional del organismo, Juan José Sierra Álvarez, envió cartas a las bancadas parlamentarias para exigir independencia partidista. Crédito: INE

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COPARMEX y sus 71 Centros Empresariales solicitaron a la Cámara de Diputados que la designación de la próxima Presidencia del INE se realice mediante un procedimiento abierto, transparente, independiente y sustentado en el mérito profesional, pues la persona electa asumirá el cargo con el proceso electoral 2026-2027 ya en marcha.

La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la autoridad que encabece el Instituto Nacional Electoral requerirá respaldo ciudadano para conducir los comicios de 2027. Por ello, pidió que la decisión privilegie la legalidad, el interés nacional y criterios técnicos por encima de consideraciones partidistas.

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El presidente nacional del organismo empresarial, Juan José Sierra Álvarez, envió comunicaciones al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, y a las coordinaciones de todos los grupos parlamentarios. En ellas solicitó apertura, transparencia, rigor técnico e independencia frente a intereses partidistas durante cada etapa del proceso.

Plantea la Coparmex ocho compromisos para la designación

La Confederación propuso la integración de un Comité Técnico de Evaluación independiente con criterios objetivos para calificar a los aspirantes. (FOTO: IG: coparmexnacional)

COPARMEX Nacional presentó una agenda de ocho compromisos para fortalecer la institucionalidad del INE. Entre sus planteamientos se encuentran investigar de manera oportuna y transparente las presuntas irregularidades dentro del Instituto, además de reforzar los mecanismos de vigilancia, supervisión y rendición de cuentas.

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La organización también propuso recuperar la colegialidad y los contrapesos institucionales, integrar un Comité Técnico de Evaluación independiente y definir criterios objetivos y públicos para valorar a quienes aspiren al cargo.

El organismo empresarial pidió transparentar los expedientes y las evaluaciones de las personas aspirantes. La ciudadanía, sostuvo, debe conocer los perfiles revisados, los criterios aplicados y las razones que fundamenten la decisión final de la Cámara de Diputados.

La legitimidad de quien encabece el INE dependerá de la apertura y credibilidad con que se conduzca el nombramiento, de acuerdo con el comunicado. La persona designada deberá acreditar independencia, capacidad técnica, integridad y compromiso con la Constitución.

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Reducción de 6 mil millones de pesos preocupa rumbo a 2027

Coparmex advirtió sobre las consecuencias de la reducción de 6 mil millones de pesos al gasto operativo del INE rumbo a las elecciones de 2027. (Foto: X/@BlancaYCG)

La COPARMEX también llamó a garantizar la suficiencia presupuestal del organismo electoral ante los comicios de 2027. La Confederación señaló que, durante la discusión presupuestal, se redujeron 6 mil millones de pesos al gasto operativo del INE.

El planteamiento busca asegurar los recursos necesarios para que el Instituto cumpla sus responsabilidades. La organización vinculó esa disponibilidad presupuestal con las condiciones para conducir la elección y preservar la confianza ciudadana.

Los 71 Centros Empresariales dirigieron cartas individuales a diputadas y diputados federales de todo el país para exhortarlos a ejercer su responsabilidad constitucional con visión de Estado al votar por la próxima persona titular de la Presidencia del INE.

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COPARMEX informó que dará seguimiento ciudadano al procedimiento y promoverá la participación de especialistas, universidades, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil. La Confederación sostuvo que la conducción de esta designación influirá en la confianza electoral y en la fortaleza de las instituciones democráticas de México.

Coparmex advierte que el PEF 2027 rezaga la inversión y presiona la deuda pública

La organización patronal sostuvo que la distribución aprobada no atrae capital ni impulsa empleos formales. (Cámara de Diputados)

La Coparmex advirtió que el PEF 2027 deja rezagada la inversión productiva y eleva las presiones sobre la deuda pública, por lo que propuso crear un Consejo Fiscal Independiente que vigile la sostenibilidad de las finanzas nacionales.

El organismo sostuvo el pasado 12 de noviembre que la distribución aprobada no genera las condiciones necesarias para atraer capital, crear empleos formales ni reforzar áreas como seguridad, salud y competitividad.

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Cconsideró la Coparmex que el debate legislativo era una oportunidad para dirigir más recursos hacia infraestructura y proyectos que amplíen la capacidad productiva del país. De más de 1 mil 700 reservas presentadas, únicamente se aprobó una modificación: reducir 6 mil millones de pesos al presupuesto del INE.

La inversión física representará 2.6% del PIB, por debajo del 4.5% que equivalía hace una década. El déficit previsto llegará a 3.9% del PIB, una proporción superior a los recursos destinados a inversión física.

Para la organización empresarial, esa composición presupuestal muestra que el endeudamiento financia gasto corriente en vez de obras y proyectos productivos con beneficios económicos de largo plazo. Señaló que el uso de deuda se aparta del principio de destinar los pasivos públicos a infraestructura capaz de generar ingresos y crecimiento.

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Pensiones y deuda absorben una parte amplia del gasto federal

El pago de pensiones absorbe 2.48 billones de pesos del gasto federal, monto correspondiente a 6.2% del PIB. Crédito: Cuartoscuro

Las pensiones absorberán 2.48 billones de pesos, equivalentes a 6.2% del PIB y casi una cuarta parte del gasto federal. El costo financiero de la deuda pública alcanzará 1.57 billones de pesos, con un aumento real de 11.8%.

En seguridad, el gasto para Estado de derecho será de 401 mil millones de pesos, aunque permanece por debajo de los niveles asignados en 2024 y 2025. Las transferencias para seguridad local a estados y municipios sumarán 41.9 mil millones de pesos, apenas 3% más que el año previo.

La Confederación Patronal planteó que estas asignaciones obligan a revisar las prioridades del gasto para asegurar que los recursos se traduzcan en infraestructura, condiciones de seguridad y un entorno más favorable para la actividad económica. También alertó que la extorsión obstaculiza a miles de empresas y limita sus posibilidades de crecimiento en distintas regiones del país.

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