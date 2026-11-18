Diputados aprueban la Ley General de Bienestar Animal con 469 votos a favor.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El primer punto del día abordado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados este miércoles 18 de noviembre fue la discusión de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

El dictamen fue aprobado por 469 votos a favor, con el respaldo de legisladores de todas las fuerzas políticas. Dicha legislación prevé nuevas reglas para la venta de animales, establece obligaciones para quienes estén a su cargo y contempla medidas para prevenir y sancionar el maltrato y la crueldad animal.

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El nuevo marco legal está integrado por seis títulos y 125 artículos, y reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado por parte de las personas. Además, establece las bases para que autoridades federales, estatales y municipales compartan responsabilidades en su protección.

¿Qué establece la nueva Ley General de Bienestar Animal?

Uno de los principales cambios es que establece obligaciones mínimas para cualquier persona que tenga bajo su cuidado, posesión, resguardo o tutela uno o más animales. Esto significa que no bastará con proporcionarles un espacio para vivir, sino que deberán garantizarse condiciones adecuadas para su bienestar físico y mental.

Legisladores de todas las bancadas respaldan la nueva ley de bienestar animal.

Entre las responsabilidades que contempla la legislación se encuentran:

Proporcionar agua y alimentación suficientes y adecuadas.

Garantizar atención veterinaria preventiva y terapéutica.

Ofrecer alojamiento de acuerdo con las necesidades de cada especie.

Brindar estímulos físicos, sociales y mentales.

Evitar escapes y situaciones que pongan en riesgo al animal.

Garantizar su identificación.

También regula las condiciones de los espacios destinados a alojarlos, por lo que deberán contar con suficiente espacio, evitar el hacinamiento y protegerlos de condiciones ambientales adversas. El aislamiento únicamente estará permitido cuando sea necesario por motivos de salud o comportamiento y durante el tiempo indispensable.

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La ley incorpora los cinco dominios del bienestar animal y establece instrumentos para aplicar una política nacional en la materia, como la Estrategia Nacional de Bienestar Animal y el Registro Nacional de Animales de Compañía.

¿Qué cambiará con la nueva legislación?

La compraventa de animales estará sujeta a principios de bienestar, responsabilidad y trazabilidad. Uno de los puntos más relevantes es que la venta únicamente podrá realizarse en establecimientos registrados y autorizados, los cuales tendrán que demostrar que cuentan con condiciones adecuadas de salud, alimentación, hidratación, alojamiento y supervisión veterinaria.

La venta de mascotas solo podrá hacerse en establecimientos registrados.

Además, los establecimientos deberán proporcionar información a los compradores sobre el origen, estado de salud, características y necesidades del animal. Cada operación tendrá que documentarse mediante una factura o nota de remisión y contar con mecanismos que permitan identificar y dar seguimiento a los ejemplares.

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Para los animales de compañía que no sean destinados a pie de cría, se contempla su entrega esterilizada, conforme a la normativa aplicable.

La legislación también establece prohibiciones específicas para evitar prácticas de comercialización que comprometan su bienestar:

Vender animales enfermos.

Comercializar animales de compañía en mercados, tianguis, vía pública o vehículos.

Realizar ventas digitales sin los registros correspondientes.

Entregar animales como propaganda o premios.

Vender o dar en adopción animales a menores de edad sin el acompañamiento de una persona adulta responsable.

Con estas disposiciones, se busca que la adquisición de animales implique responsabilidades y que su comercialización no se realice sin garantías sobre las condiciones en las que viven.

Maltrato animal: qué conductas estarán prohibidas y cómo se sancionarán

Otro de los apartados centrales de la nueva ley es el catálogo de conductas consideradas maltrato o crueldad animal. Entre ellas se encuentran provocar la muerte de un animal con sufrimiento prolongado, quitarle la vida injustificadamente cuando está sano, suministrarle sustancias nocivas y realizar mutilaciones con fines estéticos.

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El Registro Nacional de Animales de Compañía, parte de la nueva legislación. (MML)

También se consideran conductas de maltrato privarlos injustificadamente de alimento, agua, atención médica, espacio o refugio, así como abandonarlos, transportarlos en condiciones inadecuadas o someterlos a prácticas de zooerastia.

La legislación prohíbe expresamente las peleas de perros y determinados usos de animales como propaganda, premios o en manifestaciones, además de otras prácticas que pongan en riesgo su bienestar.

Un aspecto importante es que incorpora la reparación del daño para los animales afectados, que podrá incluir atención veterinaria, medicamentos, intervenciones, rehabilitación física y conductual, resguardo y manutención.

En cuanto a la eutanasia, esta únicamente estará justificada cuando exista dolor o sufrimiento derivado de lesiones, enfermedades graves, incurables o terminales, incapacidad física o patologías conductuales que comprometan el bienestar del animal. La valoración, indicación y realización deberán estar a cargo de una persona médica veterinaria, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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La ley exige coordinación entre los tres órdenes de gobierno.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de esta legislación también dependerá de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, que tendrán responsabilidades en materia de inspección, vigilancia, rescate, atención y ejecución de políticas públicas. Así, el nuevo ordenamiento busca establecer reglas nacionales para el cuidado y la protección de los animales, además de promover una tenencia responsable.