Fotografías y comentarios en redes sociales alimentaron desde septiembre las versiones sobre un posible regreso de Sebastián Vega - crédito cortesía Canal RCN

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Sebastián Vega, actor y creador de contenido, volvió a ser el centro del debate en torno a MasterChef Celebrity Colombia 2026 luego de que el chef Nicolás de Zubiría le lanzara una advertencia sin rodeos durante el capítulo del lunes festivo 16 de noviembre: “No seas tu propio enemigo. Aprende a jugar MasterChef. Si no, vas a salir rapidito, de verdad”.

Las palabras del jurado no solo generaron reacciones entre sus compañeros dentro de la cocina, sino que desataron una ola de comentarios negativos en redes sociales que el actor decidió enfrentar directamente desde sus historias de Instagram.

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El capítulo del 16 de noviembre exigía a los participantes del top 10 preparar un pastel por capas cuya estructura interna debía ser completamente visible y estética al momento del corte. Para Vega, ese detalle resultó decisivo. El actor entregó un resultado que él mismo reconoció como insatisfactorio: las capas no lograban distinguirse con claridad, lo que contravino la premisa central de la prueba.

El jurado del programa de cocina se mostró exigente con las preparaciones de los participantes, pero con el actor fue aún más contundente (@canalrcn/IG)

Los seguidores del programa también arremetieron contra su estrategia

La crítica de De Zubiría no fue la única que llegó al actor. Los televidentes se sumaron al debate en redes sociales, apuntando a que Vega tiene una tendencia a sobrecargar sus preparaciones y a elegir los retos más complicados, lo que a su juicio responde a un afán de lucirse ante las cámaras.

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El propio participante ha desmentido esa lectura en más de una ocasión, asegurando que su autoexigencia responde a un desafío personal y no a un cálculo para destacar por encima de sus compañeros.

“Soy muy exigente conmigo mismo y para nada me siento a gusto con el reto que tuve hoy”, reconoció Vega ante las cámaras. Su compañero Emiro Navarro apuntó en la misma dirección: “Él siempre quiere complicarse. Será para sobresalir, para decir: ‘Lo logré’”. Sebas Villalobos, por su parte, calificó la devolución de De Zubiría como “un golpe bajísimo”.

Vega usó sus historias de Instagram para responderle a sus detractores

El actor Sebastián Vega comparte un mensaje en su perfil de Instagram en el que responde a las críticas y a las opiniones desfavorables en redes sociales. (@sebastian_vega1/IG)

Lejos de ignorar los señalamientos, el actor recurrió a sus historias en Instagram para darles un mensaje directo a quienes lo critican. Con una mezcla de humor y firmeza, publicó lo que describió como una meditación guiada:

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“A la cuenta de uno inhalas y a la cuenta de dos exhalas y repite conmigo: a Sebas Vega, mis comentarios negativos no le afectan”, escribió. Luego invitó a sus seguidores a repetir el ejercicio y prometerse a sí mismos “gastar el tiempo enviando energía positiva”, antes de cerrar con: “Abres los ojos y sigues con tu lindo día”.

No fue la única publicación del actor sobre el tema. En un post previo en su perfil, Vega ya había respondido con ironía a los señalamientos por su pastel: “¡Bruto, pero decidido! Si usted no sabe de tortas deconstruidas/destruidas, por favor, NO OPINE. ¡Son puntos de vista!”.

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Sebastián Vega volvió a 'MasterChef Celebrity Colombia' tras ganar el segundo reto de reingreso - crédito cortesía Canal RCN

En ese mismo texto aseguró que, desde su perspectiva, el capítulo fue uno de los mejores de la temporada a pesar de los inconvenientes técnicos, y ofreció enviarle un pedazo del pastel a quienes quisieran seguir discutiendo.

Vega llegó al top 10 tras regresar por el repechaje en octubre

El recorrido del actor en esta edición del programa no ha sido lineal. Vega fue eliminado en una etapa anterior de la competencia, pero regresó al formato el 7 de octubre tras ganar el segundo y último cupo del repechaje. En esa prueba, los eliminados debían presentar su propia versión del calentado, uno de los platos tradicionales de la cocina colombiana.

Mientras otros participantes optaron por interpretaciones convencionales, Vega apostó por un calentado acompañado de un cremoso de plátano con referencias a sabores orientales, una propuesta de cocina de autor que el jurado valoró por encima de las demás.

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