Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de las Mujeres inició la actualización del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, luego de realizar la primera mesa de trabajo con instituciones del Gobierno de México y del Poder Judicial.

El objetivo es garantizar apoyo interinstitucional de carácter psicológico, médico y legal para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, sin trámites burocráticos que limiten su bienestar.

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La dependencia, encabezada por Laura Itzel Castillo Juárez, articula esta actualización con la iniciativa de Ley General en materia de Feminicidio, promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en análisis en el Senado de la República.

La propuesta retoma sentencias históricas como la del caso “García Andrade” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer obligatorio el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, señaló durante el encuentro que la atención a las infancias debe ser una prioridad nacional que reúna a todas las autoridades en un solo esfuerzo.

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“Esta atención no puede depender de esfuerzos aislados; requiere una coordinación entre las instituciones federales, los gobiernos locales y las fiscalías. Detrás de este protocolo hay una realidad que exige sensibilidad y acciones concretas para las niñas, niños y adolescentes que enfrentan la pérdida de sus madres”, sostuvo la funcionaria.

Protocolo prioriza el entorno familiar sobre los albergues

La actualización del documento busca que las niñas y niños permanezcan protegidos en un entorno familiar seguro, mediante el reconocimiento del papel de las “familias sociales” o redes de cuidado comunitario.

Con esta medida se evita que los menores sean trasladados a albergues cuando cuentan con un hogar cercano e idóneo.

En la mesa de trabajo participaron autoridades del Sistema Nacional DIF, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

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También asistieron representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el RENAPO, el SIPINNA y UNICEF México, quienes integrarán sus aportaciones para concretar el protocolo.

Con estas acciones, la Secretaría de las Mujeres da seguimiento a la encomienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de colocar el bienestar de las infancias en el centro de las políticas públicas y garantizar que ninguna niña, niño o adolescente quede en el desamparo.

Hay más de 3 mil huérfanos por feminicidio en el país

En México se estimó que había más de 3 mil niñas y niños en orfandad por feminicidio, aunque la cifra pudo ser mayor, de acuerdo con Nadine Gasman, exdirectora del Inmujeres.

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La exfuncionaria explicó en agosto pasado que la integración del primer padrón de huérfanos buscó dimensionar el daño a las víctimas indirectas y dar visibilidad a quienes, en muchos casos, no habían sido identificados.

“Muchas de ellas no tenían visibilidad y son los hijos y las hijas que en muchas ocasiones han sido testigos del asesinato de su mamá, muchas veces por su propio padre o padrastro”, destacó Gasman.

La estimación se basó en el número de mujeres asesinadas y el promedio de hijas e hijos por mujer, con apoyo de las fiscalías estatales.

A nivel nacional, el SESNSP reportó 267 feminicidios al corte de mayo de 2026. En la Ciudad de México, los feminicidios aumentaron durante el primer semestre del año: entre enero y junio se iniciaron 19 carpetas de investigación, un incremento de 11.7% respecto al mismo periodo de 2025.

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Suman más de 500 feminicidios en 2026

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 518 feminicidios en México entre enero y septiembre de 2026, de los cuales al menos 54 víctimas son menores de edad, con edades de entre 0 y 17 años.

Otras 428 víctimas eran mayores de 18 años, mientras que en 36 casos se desconoce la edad.

El 26% de los casos se concentra en dos estados: Sinaloa encabeza la lista con 97 feminicidios, seguido del Estado de México con 38. Completan los primeros cinco lugares Tamaulipas, con 34; la Ciudad de México, con 29; y Chiapas y Chihuahua, con 28 cada uno.

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En tasa por cada 100,000 habitantes, Sinaloa también lidera con 5.99, seguido de Morelos con 2.73.

El informe precisa que el 35.8% de los feminicidios registrados a nivel nacional se concentra en 20 municipios. Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 44 casos, seguido de Mazatlán, también en Sinaloa, con 21, y Escuinapa, con 17.

El documento incluye además los casos de homicidio doloso de mujeres en el mismo periodo, con un total de 1,100 víctimas a nivel nacional.

Guanajuato concentra el mayor número, con 138 casos, equivalentes al 12.5%, seguido de Baja California con 95, y Chihuahua y Guerrero con 77 cada uno. Estas cinco entidades reúnen el 41.2% del total nacional de este delito.

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