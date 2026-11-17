Según el Minsiterio del Interior, en Colombia habían más de 8.000 iglesias en todo el país y más de 5.500 entidades religiosas - visitbogota.co

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El retiro del IVA a los productos de la canasta familiar que anunció el presidente Abelardo de la Espriella no cerró la discusión sobre el proyecto de ley de rescate fiscal o reforma tributaria: representantes del Gobierno nacional se reúnen el 17 de noviembre con los coordinadores y ponentes de la iniciativa, mientras los partidos preparan nuevas exigencias para modificar la propuesta.

La decisión del mandatario y su equipo económico fue bien recibida, pero los congresistas advierten que persisten varios puntos que rechazan.

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Ante esto, congresistas pedirán excluir o revisar el IVA al internet para los estratos uno, dos y tres, los mayores impuestos a vehículos híbridos y eléctricos, los gravámenes a licores, el IVA a la medicina prepagada, el incremento de la cotización a salud y la reducción de la base gravable del impuesto sobre la renta. Al respecto, la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, plantea aliviar las cargas para la clase media y financiar la salud mediante la titularización de su deuda, mientras el representante a la Cámara Mauricio Toro, del Partido Alianza Verde, propone gravar los negocios con ánimo de lucro vinculados a iglesias.

Además, los partidos llevaron a la mesa de negociación reparos frente a los tributos sobre licores, por el riesgo que ven de desincentivar la compra legal y favorecer el contrabando, con consecuencias para los ingresos de los departamentos. También cuestionan la reducción de la base gravable de renta, que alcanzaría a personas con ingresos mensuales de más de $3.000.000, que podrían necesitar la contratación de un contador y, en algunos casos, terminar con obligaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara deberán abordar la ley de rescate en los próximos días, después de los primeros contactos entre el Gobierno y los ponentes - Leonardo Muñoz/EFE

Otro punto está en la cotización a salud, ya que para los trabajadores formales pasaría del 4% al 8%, mientras que para los independientes subiría del 12,5% al 15,5%. Los legisladores también buscan retirar el IVA a la medicina prepagada, en medio de las preocupaciones por la situación del sistema de salud y el efecto de esas cargas sobre los hogares de clase media.

Coordinadores y ponentes de la Ley de Rescate Fiscal

Las mesas directivas de las Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara designaron a los congresitas que conducirán el trámite del proyecto en el Congreso de la República. La negociación política de la iniciativa comenzará con estos equipos, que deberán debatir las proposiciones y los cambios que planteen el Gobierno y las distintas bancadas. Están divididos de la siguiente manera:

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Comisión III del Senado

Coordinadores:

David Barguil Assis (Partido Conservador).

Juan Fernando Caicedo Callejas (Centro Democrático).

Ponentes:

Yessid Pulgar Daza (Partido Liberal).

Edgardo Espitia Cabrales (Cambio Radical).

Juan Carlos Garcés Rojas (Partido de La U).

Andrea Padilla Villarraga (Alianza Verde).

Gustavo Moreno (Alianza Social Independiente).

Deisy Osorio Marquez (Pacto Histórico).

Sara Jimena Castellanos (Salvación Nacional).

Comisión IV del Senado

Coordinador:

Carlos Mario Farelo Daza (Cambio Radical)

Ponentes:

Wilder Escobar Ortiz (Alianza Social Independiente).

Wilson Arias Castillo (Pacto Histórico).

Carlos Eduardo Enríquez Caicedo (Alianza Verde).

Enrique Cabrales Baquero (Centro Democrático).

Wilmer Carrillo Mendoza (Partido de La U).

Álvaro Monedero Rivera (Partido Liberal).

Comisión III de la Cámara

Coordinador:

Carlos Cuenca (Cambio Radical

Ponentes:

Camilo Ávila (Partido de La U).

Juan Loreto Gómez Soto (Partido Conservador).

John Jairo Berrio (Centro Democrático).

Yolanda Wong (Partido Liberal).

Cathy Juvinao (Alianza Verde).

Jorge Rodrigo Tovar (Curules de Paz).

María del Mar Pizarro (Pacto Histórico).

Comisión IV de la Cámara

Coordinador:

Guillermo Alvira (Partido Conservador)

Ponentes:

Carlos De La Peña (Partido De La U)

Andrea Vargas (Pacto Histórico)

Chadan Francisco Rosado (Centro Democrático)

David Pinilla Calero (Partido Liberal)

María Janeth Sabogal (Curules De Paz)

Santiago Osorio (Alianza Verde)

María Clara Posada, senadora por el Centro Democrático, rechazó más impuestos a la clase media - @MaClaPosada/X

Más cambios a la reforma

La senadora María Clara Posada respaldó la eliminación del IVA a la canasta familiar, una decisión que había reclamado desde el comienzo de la discusión. Sin embargo, por medio de X, sostuvo que “el ajuste debe extenderse a otras disposiciones que, a su juicio, aumentarían los gastos de los hogares”.

Reclamó cambios sobre la medicina prepagada y las cotizaciones de trabajadores e independientes. “Este no debe ser el único cambio de la Reforma Tributaria. Es urgente eliminar el IVA a la medicina prepagada, así como quitar los aumentos en los aportes a seguridad social de los trabajadores (del 4% al 8% progresivamente) e independientes (12.5% a 15.5% progresivamente). Eso mata la caja de las familias”, insistió.

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Propuso recurrir a la titularización de la deuda del sistema de salud antes de trasladar mayores obligaciones tributarias a los contribuyentes. “Salvar la salud de los colombianos es una prioridad, pero no puede ser a costa de más impuestos para la clase media. Primero se debe pensar en la titularización de la deuda del sistema. Curiosamente, la Tributaria contempla este mecanismo para financiar las entidades territoriales, pero nada dice sobre el sistema de salud”.

Por último, la senadora dejó fijada su posición frente al trámite legislativo: “No cuenten conmigo para más impuestos a la clase media”.

‘Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’

El representante a la Cámara Mauricio Toro llevará una proposición diferente al debate: que la reforma tributaria aplique impuestos a las actividades comerciales y con ánimo de lucro desarrolladas por iglesias. El congresista separó esa propuesta de los recursos que se destinan directamente a prácticas religiosas.

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Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, aseguró que "si las iglesias apoyan la patria milagro, yo propongo que las actividades comerciales que desarrollan también cumplan con sus obligaciones tributarias" - @MauroToroO/X

Toro invocó una frase bíblica al presentar su iniciativa: “Como decía Jesús ‘dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’. Mi primera proposición a la reforma tributaria es gravar las actividades comerciales y con ánimo de lucro de todas las iglesias”. Agregó que, si esas organizaciones respaldan la patria, “las actividades comerciales que desarrollan también cumplan con sus obligaciones tributarias”.

Insistió en que la medida no busca gravar aportes de los fieles destinados al culto. “La fe no paga, pero el negocio sí”, afirmó, antes de precisar: “Las ofrendas, los diezmos y las donaciones destinadas al culto religioso no son el problema”.

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Su planteamiento alcanzaría negocios como:

Hoteles.

Teatros

Auditorios.

Otras empresas relacionadas con iglesias y cultos.

Toro cuestionó que una operación comercial tenga un régimen distinto por su vínculo con una organización religiosa: “Una actividad que es netamente comercial tiene que tener un tratamiento privilegiado solo porque está detrás de una iglesia. Eso es injusto para todos los colombianos”. Rechazó que su propuesta esté dirigida contra una creencia, una denominación religiosa o un líder pastoral. “Esto no es contra la fe ni contra una religión o un pastor en particular. Yo mismo soy creyente y practicante de la fe”, aseguró, al defender una discusión basada en criterios de equidad, justicia y solidaridad.

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Por qué las iglesias no pagan impuestos

De acuerdo con la Universidad Santo Tomás, en Colombia, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas no pagan impuesto sobre la renta sobre las actividades propias de su culto (como diezmos, donaciones u ofrendas) porque la ley las clasificó tradicionalmente como entidades no contribuyentes según el artículo 23 del Estatuto Tributario