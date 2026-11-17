Prosperidad Social advirtió que los nombramientos presuntamente irregulares generarían “riesgos por posibles reclamaciones de servidores de carrera que no conocieron el acto antes de la posesión” (Imagen Ilustrativa Infobae - @ProsperidadCol/X)

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El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social advirtió sobre presuntas irregularidades que se habrían presentado a pocos días de que se terminara el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Según precisó la entidad en un comunicado, Control Interno hizo una auditoría especial (AE-01-2026), solicitada por la directora general de la entidad, Sandra Suárez Pérez, ante la necesidad de revisar 34 quejas presentadas por servidores y por el Sindicato de Empleados del Sector Social (Siessocial).

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En esa evaluación, la entidad documentó 23 nombramientos provisionales en cargos de planta que fueron realizados entre el 4 y el 6 de agosto de 2026 sin que se efectuara la publicación exigida por la normativa vigente. Esta situación pudo haber afectado los derechos de funcionarios de carrera y derivar en reclamaciones administrativas y judiciales.

Según algunos correos que fueron revisados durante la auditoría, el 6 de agosto, a pocas horas de que culminara oficialmente el período de mandato de Gustavo Petro e iniciara el de Abelardo de la Espriella, fueron remitidos actos firmados “por el director Mauricio Rodriguez Amaya para fines pertinentes”. Para ese día, 14 de 23 personas ya llevaban cuatro días ocupando los puestos en los que habían sido designados, pese a que los actos que oficializaban sus nombramientos no habían sido publicados.

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El sindicato cuestionó públicamente la situación mediante un comunicado: “¿El mérito dejó de ser el criterio para proveer los cargos de carrera en Prosperidad Social?”.

Nombramientos sin cumplimiento de requisitos y otras presuntas irregularidades

Ocho nombramientos tramitados por la dirección fueron expedidos sin que se cumpliera el procedimiento diseñado para proteger el derecho de encargo de los funcionarios de carrera. Ese mecanismo permite que servidores con condiciones para ascender conozcan las vacantes y puedan aspirar a ellas antes de que se provean de forma provisional.

La auditoría también estableció que 10 resoluciones fueron “tramitadas y suscritas por el director de la época, sin cadena de control de revisión y elaboración”. El equipo encargado de proveer los cargos tuvo que reconstruir a qué puestos correspondían otros ocho nombramientos firmados por Rodriguez Amaya, ante la imposibilidad de obtener información desde el despacho de la dirección.

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Además, seis de las personas designadas habrían trabajado en el despacho del entonces director: sus dos secretarias y cuatro asesores. Según las resoluciones revisadas por Control Interno, fueron trasladados a cargos de carrera en la Secretaría General, Contratación, Talento Humano y tres direcciones misionales responsables de ejecutar programas sociales para población vulnerable.

Entre esas dependencias figuran Transferencias Monetarias, Acompañamiento Familiar y Soberanía Alimentaria.

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