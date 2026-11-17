Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

Guardar

Alfredo Adame rompió el silencio sobre la disputa legal que sostiene con la conductora Andrea Legarreta, quien demandó al actor por constantes agresiones verbales y daños contra su familia. Ambos compartieron la conducción del programa Hoy de Televisa hace algunos años.

Adame señaló que la mayoría de los puntos que reclama la presentadora fueron desestimados por el tribunal debido al tiempo transcurrido, ya que algunos datan de 1998, manteniéndose únicamente el reclamo referente a afirmaciones sobre la paternidad de la hija de la conductora.

PUBLICIDAD

El “Golden Boy” también relata su asistencia a la audiencia de conciliación junto a su abogado Alonso Beceiro, encuentro al que Legarreta no acudió en persona sino a través de una abogada de su bufete.

Alfredo Adame e Infante acudieron el jueves 8 de octubre ante las autoridades judiciales por el proceso por presunta discriminación. (YouTube: Sale el Sol)

Durante el proceso conciliatorio, el actor externó su disposición de ofrecer una disculpa pública para dar por concluido el asunto, pero su defensa rechazó cualquier pago por daño moral o compensación económica, ante lo cual la representación de la demandante insistió en exigir la reparación del daño monetario.

El documento original citaba un hecho de 1998

Alfredo Adame detalla que la notificación hace referencia a un episodio ocurrido en 1998, cuando le dijo a Andrea Legarreta “quítate, perra” durante una emisión del programa Hoy. Sin embargo, el actor explica que ese señalamiento no procede porque los hechos deben ocurrir dentro de los dos años previos a la presentación de la demanda.

PUBLICIDAD

“Hace unas tres semanas o cuatro me llegó un documento de parte de la señora Andrea Legarreta, donde se refiere a 1998 que le dije: ‘quítate, perra’”, relató Adame a los medios. Según su versión, el tribunal desechó ese y otros señalamientos por la misma razón: la temporalidad de los hechos.

Andrea Legarreta y Alfredo Adame fueron compañeros durante el matutino Hoy hace 20 años Foto: Especial Infobae

Solo un señalamiento seguiría vigente en el proceso, según Alfredo Adame

De toda la demanda, Adame sostiene que lo único que permanece activo es la acusación de que puso en duda la paternidad de una de las hijas de Legarreta. “Lo único que procede de todo, o sea, desechan todo, no es de 1998, es del 2004”, explicó el actor, aunque reconoció no tener total claridad sobre el punto. “Dice que yo dije que su hija no es su hija”, añadió.

PUBLICIDAD

Alfredo Adame ofrece disculpa pública pero rechaza pago económico

Durante la audiencia conciliatoria, Alfredo Adame se dijo dispuesto a resolver el conflicto sin condiciones de su parte. “Lo que pida la dama, si es una disculpa pública, la hago con todo gusto. No tengo otra cosa que decir”, declaró ante el tribunal.

Su abogado, Beceiro, tomó la palabra después para fijar un límite claro en la negociación: “Está muy bien la disculpa pública, pero el daño moral y la parte económica no”. La defensa de Adame acepta la retractación pública, pero rechaza de forma rotunda cualquier pago por concepto de reparación del daño.

(Instagram/@andrealegarreta/Getty Images)

La defensa de Andrea Legarreta exige reparación del daño y retractación sobre la paternidad

La abogada de Andrea Legarreta respondió a la propuesta de Adame con dos exigencias concretas. “No, nosotros queremos la reparación del daño y queremos la... la otra, de que dije que no era su hija”, relató el actor, citando la postura de la contraparte durante la audiencia.

PUBLICIDAD

Esa doble exigencia —reparación económica y retractación explícita sobre el comentario acerca de la paternidad— impidió cerrar un acuerdo en la fase conciliatoria. La audiencia terminó sin resolución, con ambas partes manteniendo posturas distintas sobre las condiciones para cerrar el caso.

El proceso legal continúa sin fecha de resolución

El desacuerdo entre las exigencias de la defensa de Legarreta y los límites marcados por Adame y su abogado dejó abierto el proceso judicial. No se ha fijado todavía una nueva fecha de audiencia ni se conoce si el caso avanzará hacia una etapa de desahogo de pruebas.

(Infobae México/Instagram @andrealegarreta)

Mientras tanto, Adame mantiene su postura pública: acepta disculparse por los señalamientos que considera prescritos, pero se niega a cualquier pago relacionado con el único punto que, según él, sigue vigente en la demanda interpuesta por Andrea Legarreta.

PUBLICIDAD

El origen del conflicto entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame

La tensión entre ambos se remonta a 1998, cuando eran compañeros en el programa Hoy. Durante un sketch al aire, Adame le dice a Legarreta “quítate, perra”, comentario que la producción gritó “cachetada, cachetada” al aire, generando incomodidad inmediata en la conductora.

Años después, el propio Adame reconoce que la frase no formaba parte del guion acordado y admite animadversión personal hacia ella.

Televisa.

Otras polémicas declaraciones de Alfredo Adame

Con el tiempo, los ataques de Adame se acumulan:

En 2019 circulan audios donde el actor atribuye a Legarreta presuntos vínculos sentimentales con ejecutivos para mantener su permanencia laboral. Ella calificó esto como violencia de género.

En 2023, tras anunciarse la separación de Legarreta y Erik Rubín , Adame emite comentarios descalificatorios sobre la ruptura.

El detonante final: Adame cuestiona públicamente la paternidad biológica de Rubín sobre una de las hijas de la pareja, recurriendo a comparaciones físicas para sostener sus dichos ante cámaras.

Mía Rubín, Erik Rubín y Andrea Legarreta. (Instagram)

Estos señalamientos motivan el respaldo público de Mía Rubín, hija de Legarreta, quien declara que el actor debía enfrentar consecuencias legales.