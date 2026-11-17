Reginaldo Sandoval descarta una ruptura entre Morena y el PT rumbo a 2027.

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La disputa entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) por la definición de la candidatura al gobierno de Michoacán rumbo a las elecciones de 2027 continúa.

Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, insistió en que existe un acuerdo para realizar una segunda encuesta que permita determinar quién encabezará el proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad.

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En entrevista con medios de comunicación en el Senado, el legislador sostuvo que una nueva medición podría ser la vía para alcanzar un entendimiento entre ambas fuerzas políticas y mantener la unidad de la coalición.

Sus declaraciones ocurren después de que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, rechazara públicamente que exista un acuerdo con el PT para repetir el ejercicio y señalara que las decisiones del partido guinda ya fueron tomadas.

Reginaldo Sandoval defiende acuerdo para una segunda encuesta en Michoacán

Reginaldo Sandoval insiste en que existe un acuerdo para repetir la encuesta en Michoacán.

Cuestionado sobre las diferencias con la dirigencia de Morena y los señalamientos de Hernández, Sandoval rechazó haber faltado a la verdad en sus declaraciones y defendió la postura de su partido.

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El diputado reiteró que existe disposición para realizar una nueva encuesta y consideró que este mecanismo permitiría construir un acuerdo entre los partidos que buscan competir juntos en los comicios de 2027.

Al preguntarle si Morena y el PT habían pactado llevar a cabo el ejercicio, respondió que, de existir ese acuerdo, sería la alternativa para alcanzar la unidad.

También evitó anticipar qué ocurrirá si las negociaciones no prosperan y pidió esperar, al señalar que todavía hay tiempo para resolver las diferencias.

“Estamos en diálogo, hay tiempo suficiente para arreglar muchas cosas”, sostuvo.

PT mantiene su respaldo a Raúl Morón para la gubernatura

La insistencia de Sandoval en una segunda medición está relacionada con el respaldo que el PT ha manifestado al senador Raúl Morón Orozco para encabezar el proyecto de la coalición en Michoacán.

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El PT mantiene su respaldo a Raúl Morón para buscar la gubernatura de Michoacán en 2027.

El legislador petista ha sostenido que Morón es el perfil con el que la Cuarta Transformación tendría mayores posibilidades de ganar la gubernatura.

Incluso, ha cuestionado las posibilidades electorales de Carlos Torres Piña, designado por Morena como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación.

Morón, por su parte, mantiene el respaldo de integrantes del PT, aunque Morena ya realizó su propio procedimiento interno y definió a Torres Piña como su representante para organizar el proyecto político en la entidad.

Entre los principales puntos de desacuerdo se encuentran:

La petición del PT para realizar una segunda encuesta en Michoacán.

El respaldo de Reginaldo Sandoval y otros petistas a Raúl Morón .

La designación de Carlos Torres Piña por parte de Morena.

La negativa de la dirigencia morenista a repetir su proceso interno.

Las negociaciones para mantener la alianza rumbo a las elecciones de 2027.

Citlalli Hernández niega que Morena haya pactado repetir la encuesta

Citlalli Hernández asegura que no existe ningún acuerdo con el PT para una nueva encuesta.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, ha rechazado en distintas ocasiones que exista un acuerdo con el PT para realizar una nueva medición en Michoacán.

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La dirigente señaló que las declaraciones de Sandoval no necesariamente representan la postura oficial del partido petista y consideró que el diputado habla a título personal.

También explicó que las conversaciones para construir la alianza se realizan mediante reuniones semanales con las dirigencias nacionales del PT, encuentros en los que, puntualizó, el coordinador parlamentario no participa.

Hernández sostuvo que Morena cuenta con procedimientos internos, reglas y tiempos establecidos para definir a sus representantes, por lo que descartó modificar las determinaciones tomadas en Michoacán.

Ariadna Montiel también descarta una nueva encuesta en Michoacán

Ariadna Montiel niega que Morena haya acordado realizar una segunda encuesta en Michoacán. (Foto: Morena)

A la postura de Hernández se sumó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien negó que exista un acuerdo con Reginaldo Sandoval para repetir el ejercicio.

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La dirigente explicó que las negociaciones de la coalición se llevan directamente con Alberto Anaya, presidente nacional del PT, y no con legisladores que no forman parte de esas conversaciones.

Montiel también reconoció la trayectoria política de Raúl Morón, pero señaló que los procedimientos internos de Morena deben respetarse.

Además, descartó que el partido vaya a sancionar a legisladores o militantes por expresar públicamente su respaldo a determinados perfiles, siempre que no incurran en descalificaciones contra otros compañeros.

La alianza Morena-PT enfrenta diferencias rumbo a las elecciones de 2027

Morena y el PT mantienen diferencias sobre la candidatura al gobierno de Michoacán.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a las declaraciones encontradas, Reginaldo Sandoval descartó anticipar una ruptura entre Morena y el PT y reiteró que su partido busca mantener la alianza electoral.

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El diputado insistió en que todavía hay margen para alcanzar acuerdos no solo en Michoacán, sino también en otras entidades donde existen diferencias sobre la definición de las candidaturas.

“Vamos a seguir luchando para la unidad, que es lo más importante. Porque solo unidos podemos ganar”, expresó.

Por ahora, la posibilidad de una segunda encuesta permanece como una propuesta defendida por el PT, mientras que Morena sostiene que su proceso interno en Michoacán ya concluyó y que no existe un acuerdo para repetirlo.