Colombia

En pleno plan retorno, conductor de una tractomula perdió la vida en grave accidente en túnel de La Línea: la vía permanece cerrada

El siniestro paralizó la circulación, mientras ambulancias y equipos especializados atendían la emergencia en medio de la jornada de retorno

Las imágenes ciudadanas registraron un vehículo con placas SXG-745 matriculado en la ciudad de Pereira (@REPORTEROSLinea/X)

Guardar

Un accidente de tránsito registrado el lunes festivo 16 de noviembre mantiene cerrada la vía La Línea, en el tramo que comunica a Ibagué con Armenia. La emergencia ocurrió dentro del túnel Ocelotes, en el departamento de Quindío, y dejó un conductor muerto.

El siniestro paralizó el tránsito en el kilómetro 08+814, durante la operación de retorno del puente festivo. Las autoridades y los organismos de atención de emergencias llegaron al lugar para atender la situación, mientras los vehículos quedaron detenidos en ambos sentidos.

PUBLICIDAD

La víctima murió en el sitio. Las primeras informaciones registradas por medios locales como Alerta Armenia identificaron al conductor del vehículo de carga como Carlos Gustavo Peña Patiño, aunque no había una confirmación oficial sobre su identidad ni sobre las circunstancias en que ocurrió el choque.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó el cierre total del corredor a la altura del túnel. La entidad indicó que no existía una ruta alterna disponible para quienes se movilizaban entre Tolima y Quindío.

El siniestro interrumpió el tránsito vehicular en el corredor estratégico entre Ibagué y Armenia (@numeral767/X)
El siniestro interrumpió el tránsito vehicular en el corredor estratégico entre Ibagué y Armenia (@numeral767/X)

“En el departamento de Quindío, se reporta cierre total en el Túnel Ocelotes, Km 08+814. Trabajamos para mantenerte informado”, señaló Invías.

La interrupción afectó la circulación por uno de los corredores que conecta el centro y el occidente del país. La vía Cajamarca-Calarcá concentra un alto flujo vehicular durante los puentes festivos, en especial en las jornadas de retorno.

PUBLICIDAD

Los usuarios que se encontraban cerca del túnel debieron permanecer a la espera de la atención de la emergencia. El cierre se mantuvo mientras los equipos desplegados en el lugar adelantaban las labores correspondientes.

El material gráfico difundido en redes sociales mostró ambulancias y vehículos destinados a la atención de incidentes dentro del túnel. Esas imágenes circularon mientras las autoridades intervenían la zona afectada.

Las autoridades viales ordenaron el cierre de la vía La Línea tras un accidente con saldo de un conductor muerto (Captura de video)
Las autoridades viales ordenaron el cierre de la vía La Línea tras un accidente con saldo de un conductor muerto (Captura de video X)

Hasta ese momento, los organismos responsables no habían explicado cómo se produjo el accidente. Tampoco habían divulgado una hipótesis sobre las causas que llevaron a la muerte del conductor.

Detalles del siniestro vial

Algunas personas que presenciaron la emergencia compartieron fotografías del vehículo involucrado. Entre las imágenes divulgadas apareció la placa SXG-745, que, de acuerdo con esas publicaciones, correspondería a un automotor registrado en Pereira.

La difusión de ese dato buscaba que la información llegara a los familiares del conductor fallecido. No obstante, las autoridades no habían validado públicamente la matrícula ni la relación de ese vehículo con la víctima reportada.

La falta de un informe definitivo también impedía establecer si hubo otros vehículos implicados o si alguna otra persona resultó afectada. Los datos disponibles se limitaban al cierre del túnel, la muerte de un conductor y el despliegue de los equipos de emergencia.

Vía Alto de la Línea-Colombia
El bloqueo vial afectó la movilidad de los viajeros durante la jornada del Plan Retorno (Alcaldía de Armenia)

Las autoridades viales continuaban con el procedimiento en el corredor. El restablecimiento de la movilidad dependía de la atención del caso y de las verificaciones necesarias dentro del túnel Ocelotes.

Plan Retorno

La Policía Nacional mantiene un dispositivo de prevención, vigilancia y control durante el Plan Retorno del puente festivo de la Independencia de Cartagena, ante la movilización de 3.287.000 vehículos desde el viernes. El flujo representa un aumento del 19% frente al mismo periodo de 2025, según la institución.

La entidad recomendó programar el regreso con anticipación, respetar los límites de velocidad, hacer pausas durante los trayectos prolongados, revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos y no conducir bajo los efectos del alcohol. También anunció que continuará con el despliegue de sus capacidades humanas y tecnológicas en las carreteras del país.

El coronel Edwin Orlando Correa Correa, director de Tránsito y Transporte, advirtió que la seguridad vial depende de las decisiones de cada conductor. “Estamos acompañando a los colombianos durante este Plan Retorno, pero la seguridad vial también depende de las decisiones que cada ciudadano toma al volante. No podemos permitir que una imprudencia, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o el cansancio terminen convirtiendo un viaje de regreso en una tragedia. El llamado es claro: respetemos las normas, cuidemos la vida y entendamos que en la vía no hay espacio para las excusas”, señaló.

En Bogotá se movilizaron cerca de 550.000 vehículos, un aumento del 14%, mientras que en Cundinamarca transitaron aproximadamente 919.000, con un crecimiento del 7%. La Dirección de Tránsito y Transporte mantiene presencia en los principales corredores para acompañar a los viajeros durante el retorno.

Como parte de los controles, fueron practicadas 2.997 pruebas de embriaguez, de las cuales 19 resultaron positivas. Más de 22.000 conductores recibieron orientación sobre comportamientos seguros en carretera mediante la estrategia “No más excusas en la vía”.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoVía la LíneaTolima y QuindíoPlan RetornoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karol G fue nominada a Mejor Álbum de Pop Latino en los Grammy 2027: estos son todos los colombianos nominados

La lista de colombianos nominados también incluye a J Balvin, Feid, Ryan Castro, Shakira, Fonseca, Juanes y Grupo Niche, quienes figuran en distintas categorías de la próxima edición de los premios

Karol G fue nominada a Mejor Álbum de Pop Latino en los Grammy 2027: estos son todos los colombianos nominados

Pacto Histórico mantiene las marchas del 19 de noviembre pese a que De la Espriella descartó IVA a la canasta familiar: “Que se sienta”

Gabriel Becerra, director nacional de la colectividad, calificó la medida como una “primera victoria popular”, aunque sostuvo que la reforma tributaria aún favorecería a los grandes patrimonios por eso confirmó que la movilización se mantiene

Pacto Histórico mantiene las marchas del 19 de noviembre pese a que De la Espriella descartó IVA a la canasta familiar: “Que se sienta”

Avianca renovará su flota con 61 aviones antes de 2030: vicepresidente José Manuel Restrepo anunció una millonaria inversión

El plan contempla aeronaves de cabina angosta y de doble pasillo, mientras la compañía evalúa asignar fondos adicionales a tecnología, una partida que podría elevar el desembolso inicialmente comunicado por la empresa

Avianca renovará su flota con 61 aviones antes de 2030: vicepresidente José Manuel Restrepo anunció una millonaria inversión

Así se jugará el Sudamericano Sub-20 2027 con sede en Colombia: Conmebol entregó detalles del nuevo formato

Se confirmó una competencia con 10 selecciones, 27 partidos y cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, con Azerbaiyán y Uzbekistán como sedes

Así se jugará el Sudamericano Sub-20 2027 con sede en Colombia: Conmebol entregó detalles del nuevo formato

Jugador del Real Madrid se pierde el Mundial Sub-17 con Colombia por lesión: ya se conoce su reemplazo

El mediocampista nacido en Bilbao, que había elegido representar al combinado colombiano, quedó fuera de la convocatoria para Catar 2026 por un problema físico

Jugador del Real Madrid se pierde el Mundial Sub-17 con Colombia por lesión: ya se conoce su reemplazo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Por qué están atacando los peajes en Colombia: van siete atentados en noviembre

Por qué están atacando los peajes en Colombia: van siete atentados en noviembre

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

ENTRETENIMIENTO

Karol G fue nominada a Mejor Álbum de Pop Latino en los Grammy 2027: estos son todos los colombianos nominados

Karol G fue nominada a Mejor Álbum de Pop Latino en los Grammy 2027: estos son todos los colombianos nominados

Yina Calderón se enfureció por la victoria de Andrea Valdiri sobre La Divaza en ‘Stream Fighters 5’: “Que robo tan hij...”

La exreina y presentadora Adriana Betancur estaría mostrando mejoría tras permanecer en UCI por afectación en los riñones: “Lo que recibimos como una señal alentadora”

Marko Pérez aclaró qué pasó con la lesión del Agropecuario en ‘Stream Fighters 5′: “Fue 100% real”

Kimberly Reyes llegó como villana invitada y prometió revolucionar ‘Juego de Villanos’: “No hay nada peor que no ser relevante”

Deportes

Así se jugará el Sudamericano Sub-20 2027 con sede en Colombia: Conmebol entregó detalles del nuevo formato

Así se jugará el Sudamericano Sub-20 2027 con sede en Colombia: Conmebol entregó detalles del nuevo formato

Jugador del Real Madrid se pierde el Mundial Sub-17 con Colombia por lesión: ya se conoce su reemplazo

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en 2026, por la fecha FIFA

Dimayor pidió identificar a los hinchas que provocaron desmanes en el partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena: “Ninguna inconformidad lo justifica”

Cambio de última hora para el partido entre Colombia y Chile en la fecha FIFA: esta será la nueva sede del encuentro