En pleno plan retorno, conductor de una tractomula perdió la vida en grave accidente en túnel de La Línea: la vía permanece cerrada

Las imágenes ciudadanas registraron un vehículo con placas SXG-745 matriculado en la ciudad de Pereira (@REPORTEROSLinea/X)

Guardar

Un accidente de tránsito registrado el lunes festivo 16 de noviembre mantiene cerrada la vía La Línea, en el tramo que comunica a Ibagué con Armenia. La emergencia ocurrió dentro del túnel Ocelotes, en el departamento de Quindío, y dejó un conductor muerto.

El siniestro paralizó el tránsito en el kilómetro 08+814, durante la operación de retorno del puente festivo. Las autoridades y los organismos de atención de emergencias llegaron al lugar para atender la situación, mientras los vehículos quedaron detenidos en ambos sentidos.

PUBLICIDAD

La víctima murió en el sitio. Las primeras informaciones registradas por medios locales como Alerta Armenia identificaron al conductor del vehículo de carga como Carlos Gustavo Peña Patiño, aunque no había una confirmación oficial sobre su identidad ni sobre las circunstancias en que ocurrió el choque.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó el cierre total del corredor a la altura del túnel. La entidad indicó que no existía una ruta alterna disponible para quienes se movilizaban entre Tolima y Quindío.

El siniestro interrumpió el tránsito vehicular en el corredor estratégico entre Ibagué y Armenia (@numeral767/X)

“En el departamento de Quindío, se reporta cierre total en el Túnel Ocelotes, Km 08+814. Trabajamos para mantenerte informado”, señaló Invías.

La interrupción afectó la circulación por uno de los corredores que conecta el centro y el occidente del país. La vía Cajamarca-Calarcá concentra un alto flujo vehicular durante los puentes festivos, en especial en las jornadas de retorno.

PUBLICIDAD

Los usuarios que se encontraban cerca del túnel debieron permanecer a la espera de la atención de la emergencia. El cierre se mantuvo mientras los equipos desplegados en el lugar adelantaban las labores correspondientes.

El material gráfico difundido en redes sociales mostró ambulancias y vehículos destinados a la atención de incidentes dentro del túnel. Esas imágenes circularon mientras las autoridades intervenían la zona afectada.

Las autoridades viales ordenaron el cierre de la vía La Línea tras un accidente con saldo de un conductor muerto (Captura de video X)

Hasta ese momento, los organismos responsables no habían explicado cómo se produjo el accidente. Tampoco habían divulgado una hipótesis sobre las causas que llevaron a la muerte del conductor.

Detalles del siniestro vial

Algunas personas que presenciaron la emergencia compartieron fotografías del vehículo involucrado. Entre las imágenes divulgadas apareció la placa SXG-745, que, de acuerdo con esas publicaciones, correspondería a un automotor registrado en Pereira.

PUBLICIDAD

La difusión de ese dato buscaba que la información llegara a los familiares del conductor fallecido. No obstante, las autoridades no habían validado públicamente la matrícula ni la relación de ese vehículo con la víctima reportada.

La falta de un informe definitivo también impedía establecer si hubo otros vehículos implicados o si alguna otra persona resultó afectada. Los datos disponibles se limitaban al cierre del túnel, la muerte de un conductor y el despliegue de los equipos de emergencia.

El bloqueo vial afectó la movilidad de los viajeros durante la jornada del Plan Retorno (Alcaldía de Armenia)

Las autoridades viales continuaban con el procedimiento en el corredor. El restablecimiento de la movilidad dependía de la atención del caso y de las verificaciones necesarias dentro del túnel Ocelotes.

PUBLICIDAD

Plan Retorno

La Policía Nacional mantiene un dispositivo de prevención, vigilancia y control durante el Plan Retorno del puente festivo de la Independencia de Cartagena, ante la movilización de 3.287.000 vehículos desde el viernes. El flujo representa un aumento del 19% frente al mismo periodo de 2025, según la institución.

La entidad recomendó programar el regreso con anticipación, respetar los límites de velocidad, hacer pausas durante los trayectos prolongados, revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos y no conducir bajo los efectos del alcohol. También anunció que continuará con el despliegue de sus capacidades humanas y tecnológicas en las carreteras del país.

PUBLICIDAD

El coronel Edwin Orlando Correa Correa, director de Tránsito y Transporte, advirtió que la seguridad vial depende de las decisiones de cada conductor. “Estamos acompañando a los colombianos durante este Plan Retorno, pero la seguridad vial también depende de las decisiones que cada ciudadano toma al volante. No podemos permitir que una imprudencia, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o el cansancio terminen convirtiendo un viaje de regreso en una tragedia. El llamado es claro: respetemos las normas, cuidemos la vida y entendamos que en la vía no hay espacio para las excusas”, señaló.

En Bogotá se movilizaron cerca de 550.000 vehículos, un aumento del 14%, mientras que en Cundinamarca transitaron aproximadamente 919.000, con un crecimiento del 7%. La Dirección de Tránsito y Transporte mantiene presencia en los principales corredores para acompañar a los viajeros durante el retorno.

PUBLICIDAD

Como parte de los controles, fueron practicadas 2.997 pruebas de embriaguez, de las cuales 19 resultaron positivas. Más de 22.000 conductores recibieron orientación sobre comportamientos seguros en carretera mediante la estrategia “No más excusas en la vía”.