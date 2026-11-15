México

Kenia Os cancela su presentación en Tonic Fest 2026 por violencia y choca con organizadores del festival

Durante tres jornadas, el festival enfrentó problemas de convocatoria, inconformidad por los precios de los boletos y episodios de descontrol entre los asistentes

Retrato de una mujer junto a una escena nocturna en una playa donde varias personas se enfrentan entre sillas plegables sobre la arena
La cantante Kenia Os suspendió su concierto en el festival Tonic Fest tras un enfrentamiento entre asistentes ocurrido en la zona de playa. (Instagram)
Guardar

Kenia Os canceló su presentación en el Acapulco Tonic Fest 2026, programada para el sábado 14 de noviembre, luego de denunciar que los organizadores no cumplieron con los acuerdos de producción, logística y seguridad.

La decisión abrió un nuevo frente de polémica para el festival, que durante sus tres jornadas ha enfrentado problemas de convocatoria, inconformidad por los precios de los boletos y episodios de descontrol entre los asistentes.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado, el equipo de la cantante explicó que las condiciones pactadas no estaban garantizadas y que continuar con el espectáculo representaba un riesgo para la artista, sus colaboradores y el público.

“Los requerimientos de producción, logística y seguridad que se acordaron con los organizadores no se cumplieron”, señaló el mensaje difundido por Kenia Os.

La intérprete también lamentó no poder encontrarse con sus seguidores en Acapulco y expresó su intención de regresar próximamente al puerto.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con un comunicado oficial en letras negras sobre fondo blanco
El equipo de Kenia Os anunció la cancelación de su presentación en Acapulco debido al incumplimiento de condiciones de producción y seguridad. (Instagram: Kenia Os)

¿Por qué Kenia Os canceló su concierto en Tonic Fest 2026?

La cantante no ofreció detalles específicos sobre las fallas que motivaron la cancelación, pero dejó claro que la falta de condiciones de seguridad fue determinante para no subir al escenario.

PUBLICIDAD

El señalamiento contrastó con la postura de los organizadores, quienes también difundieron un comunicado para anunciar que la presentación no se realizaría.

Icon Block quote
“Por motivos ajenos a la organización, la presentación de Kenia OS programada para Tonic Fest 2026 no podrá llevarse a cabo”, indicaron.

Aunque ofrecieron disculpas a los seguidores que esperaban el espectáculo, no respondieron directamente a los señalamientos sobre el incumplimiento de los acuerdos de producción, logística y seguridad.

La diferencia entre ambos mensajes colocó a la organización en el centro de las críticas, pues mientras el equipo de Kenia Os atribuyó la cancelación a condiciones que no fueron cumplidas, el festival sostuvo que se trataba de circunstancias ajenas a su responsabilidad.

Cartel promocional con la fotografía de Kenia Os y la palabra cancelado en letras rojas, junto al comentario de protesta de una usuaria
La diferencia entre ambos mensajes colocó a la organización en el centro de las críticas. (Instagram)

Tonic Fest enfrenta polémica por violencia y problemas de organización

La cancelación de Kenia Os ocurrió después de un segundo día marcado por un episodio de descontrol durante la presentación de Santa Fe Klan.

De acuerdo con el diario El Sur de Acapulco, el rapero pidió a los asistentes que permanecían sobre la arena acercarse al escenario. La respuesta provocó que parte del público derribara la valla de contención y corriera hacia la tarima, generando una concentración de personas frente al artista.

El incidente evidenció las dificultades para mantener el control de los espacios y garantizar la seguridad durante los conciertos.

A esto se sumaron las inconformidades por los precios de los boletos, que superaban los mil 400 pesos y alcanzaban más de cinco mil pesos en la zona VIP. Durante la segunda jornada, numerosos asistentes optaron por escuchar a los artistas desde las banquetas y el camellón de la Costera Miguel Alemán.

Un enfrentamiento físico entre varios asistentes tiene lugar durante la noche en una playa de Acapulco en el marco del Tonic Fest 2026.

Tonic Fest abrió sus accesos gratis tras baja venta de boletos

Los problemas continuaron durante la última jornada. Ante la escasa venta de entradas y las inconformidades por los costos, los organizadores permitieron el acceso gratuito a la zona general de playa Tamarindos para los conciertos de este sábado, entre ellos los de Gloria Trevi, Piso 21 y Polymarchs.

La cancelación de Kenia Os se convirtió en otro episodio que marcó al Tonic Fest 2026, un festival que llegó a su última jornada con cuestionamientos sobre su organización y seguridad.

La disputa entre la cantante y los responsables del evento dejó sin espectáculo a sus seguidores y puso bajo escrutinio las condiciones en las que se desarrollaron los conciertos en Acapulco.

Temas Relacionados

Kenia OsAcapulcoGuerreromexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desde desafinación hasta la elección del vestuario: las críticas destrozan a Thalía tras su presentación con Karol G

Su regreso a la capital luego de diez años en el Estadio GNP Seguros generó comentarios sobre uso de playback y descordinación entre ambas

Desde desafinación hasta la elección del vestuario: las críticas destrozan a Thalía tras su presentación con Karol G

¿Cómo estará el clima en Mazatlán este 15 de noviembre?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Mazatlán este 15 de noviembre?

Clima en Culiacán Rosales: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Santiago Ixcuintla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Santiago Ixcuintla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de noviembre

Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de noviembre en Bahía de Banderas

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de noviembre en Bahía de Banderas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuál es la relación entre Gabito Ballesteros y Miguel Ángel Almaraz: vinculan al alcalde de Río Bravo tras detención del cantante

Cuál es la relación entre Gabito Ballesteros y Miguel Ángel Almaraz: vinculan al alcalde de Río Bravo tras detención del cantante

Siguen los golpes contra “Los R’s” del CJNG: capturan en Atotonilco el Alto a “El Mike” tras agresión a elementos federales

Jefe de la DEA advierte que perseguirán a funcionarios corruptos que protegen al narco tras sentencia de “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”

FGR investiga a Gabito Ballesteros y a cuatro personas más por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y resistencia

Capturan al “Vite” y al “Balú” en el Centro de CDMX con 15 kilos de marihuana y más de 600 dosis de cocaína

ENTRETENIMIENTO

Desde desafinación hasta la elección del vestuario: las críticas destrozan a Thalía tras su presentación con Karol G

Desde desafinación hasta la elección del vestuario: las críticas destrozan a Thalía tras su presentación con Karol G

Liberan a Gabito Ballesteros tras ser detenido en Querétaro; se va a Edomex para dar concierto

Cuál es la relación entre Gabito Ballesteros y Miguel Ángel Almaraz: vinculan al alcalde de Río Bravo tras detención del cantante

¿Es Silvia Pinal? Alejandra Guzmán sorprende con caracterización de su mamá y se vuelve viral

Garbage en el Zócalo de la CDMX: así puedes seguir el concierto EN VIVO de manera gratuita

DEPORTES

Club América protagoniza batalla campal en duelo amistoso contra New York Red Bulls

Club América protagoniza batalla campal en duelo amistoso contra New York Red Bulls

La NFL vuelve a México: falta una semana para el partido entre San Francisco y Minnesota

México pierde ante Jamaica en Kingston y peligra su participación en la Concacaf Nations League

Cruz Azul recibe propuesta por Erik Lira y no viene de Europa: club de la Liga Mx presenta oferta millonaria

Maxi Rodríguez se rinde ante Cuauhtémoc Blanco y reabre la herida de la eliminación mexicana en el Mundial de Alemania 2006