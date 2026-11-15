Kenia Os cancela su presentación en Tonic Fest 2026 por violencia y choca con organizadores del festival

La cantante Kenia Os suspendió su concierto en el festival Tonic Fest tras un enfrentamiento entre asistentes ocurrido en la zona de playa. (Instagram)

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Kenia Os canceló su presentación en el Acapulco Tonic Fest 2026, programada para el sábado 14 de noviembre, luego de denunciar que los organizadores no cumplieron con los acuerdos de producción, logística y seguridad.

La decisión abrió un nuevo frente de polémica para el festival, que durante sus tres jornadas ha enfrentado problemas de convocatoria, inconformidad por los precios de los boletos y episodios de descontrol entre los asistentes.

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A través de un comunicado, el equipo de la cantante explicó que las condiciones pactadas no estaban garantizadas y que continuar con el espectáculo representaba un riesgo para la artista, sus colaboradores y el público.

“Los requerimientos de producción, logística y seguridad que se acordaron con los organizadores no se cumplieron”, señaló el mensaje difundido por Kenia Os.

La intérprete también lamentó no poder encontrarse con sus seguidores en Acapulco y expresó su intención de regresar próximamente al puerto.

El equipo de Kenia Os anunció la cancelación de su presentación en Acapulco debido al incumplimiento de condiciones de producción y seguridad. (Instagram: Kenia Os)

¿Por qué Kenia Os canceló su concierto en Tonic Fest 2026?

La cantante no ofreció detalles específicos sobre las fallas que motivaron la cancelación, pero dejó claro que la falta de condiciones de seguridad fue determinante para no subir al escenario.

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El señalamiento contrastó con la postura de los organizadores, quienes también difundieron un comunicado para anunciar que la presentación no se realizaría.

“Por motivos ajenos a la organización, la presentación de Kenia OS programada para Tonic Fest 2026 no podrá llevarse a cabo”, indicaron.

Aunque ofrecieron disculpas a los seguidores que esperaban el espectáculo, no respondieron directamente a los señalamientos sobre el incumplimiento de los acuerdos de producción, logística y seguridad.

La diferencia entre ambos mensajes colocó a la organización en el centro de las críticas, pues mientras el equipo de Kenia Os atribuyó la cancelación a condiciones que no fueron cumplidas, el festival sostuvo que se trataba de circunstancias ajenas a su responsabilidad.

La diferencia entre ambos mensajes colocó a la organización en el centro de las críticas. (Instagram)

Tonic Fest enfrenta polémica por violencia y problemas de organización

La cancelación de Kenia Os ocurrió después de un segundo día marcado por un episodio de descontrol durante la presentación de Santa Fe Klan.

De acuerdo con el diario El Sur de Acapulco, el rapero pidió a los asistentes que permanecían sobre la arena acercarse al escenario. La respuesta provocó que parte del público derribara la valla de contención y corriera hacia la tarima, generando una concentración de personas frente al artista.

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El incidente evidenció las dificultades para mantener el control de los espacios y garantizar la seguridad durante los conciertos.

A esto se sumaron las inconformidades por los precios de los boletos, que superaban los mil 400 pesos y alcanzaban más de cinco mil pesos en la zona VIP. Durante la segunda jornada, numerosos asistentes optaron por escuchar a los artistas desde las banquetas y el camellón de la Costera Miguel Alemán.

Un enfrentamiento físico entre varios asistentes tiene lugar durante la noche en una playa de Acapulco en el marco del Tonic Fest 2026.

Tonic Fest abrió sus accesos gratis tras baja venta de boletos

Los problemas continuaron durante la última jornada. Ante la escasa venta de entradas y las inconformidades por los costos, los organizadores permitieron el acceso gratuito a la zona general de playa Tamarindos para los conciertos de este sábado, entre ellos los de Gloria Trevi, Piso 21 y Polymarchs.

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La cancelación de Kenia Os se convirtió en otro episodio que marcó al Tonic Fest 2026, un festival que llegó a su última jornada con cuestionamientos sobre su organización y seguridad.

La disputa entre la cantante y los responsables del evento dejó sin espectáculo a sus seguidores y puso bajo escrutinio las condiciones en las que se desarrollaron los conciertos en Acapulco.