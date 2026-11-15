Presunta discusión por dinero terminó en homicidio en hotel de Medellín: adolescente de 17 años quedó bajo custodia

Marcos Nicolás Castro, de 34 años, murió tras una agresión con arma blanca en un hotel del barrio Villa Nueva, en Medellín. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre identificado como Marcos Nicolás Castro, de 34 años, murió durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre de 2026 en un hotel del barrio Villa Nueva, en el centro de Medellín, donde se encontraba con una adolescente de 17 años. La joven, quien sería su pareja sentimental, quedó bajo custodia de las autoridades después de lo ocurrido.

De acuerdo con información publicada por Q’hubo Medellín, el homicidio habría ocurrido después de una discusión por dinero entre los dos. Al parecer, Castro no tenía recursos para pagar el alquiler de la habitación que ocupaban, situación que habría desencadenado el enfrentamiento y posteriormente la agresión con arma blanca.

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La víctima y la adolescente habían ingresado al establecimiento el jueves 12 de noviembre. Cuando se disponían a retirarse, se habría presentado el desacuerdo económico que terminó con la muerte del hombre.

De acuerdo con el medio, el hotel está ubicado en la carrera 51 con calle 55. Según la información conocida, después del ataque la menor de edad se entregó voluntariamente ante las autoridades.

El hombre habría sido atacado con un arma blanca durante una discusión por la falta de dinero para pagar la habitación del hotel. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así ocurrió el homicidio en el barrio Villa Nueva

La discusión que habría precedido el homicidio estaría relacionada con el pago de la habitación del hotel. Según la reconstrucción divulgada por el medio de Medellín, Castro no contaba con el dinero para cancelar el hospedaje, circunstancia que habría provocado una pelea con la joven que lo acompañaba.

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El hombre fue atacado con arma blanca durante el enfrentamiento. Aunque los reportes iniciales relacionan la agresión con la discusión económica, no se conocen detalles adicionales sobre cómo se desarrolló el altercado ni sobre las circunstancias específicas del ataque.

Los dos habían llegado al establecimiento el día jueves y permanecieron allí hasta la madrugada del viernes, cuando ocurrió el homicidio.

La adolescente de 17 años quedó bajo custodia después de presentarse voluntariamente ante las autoridades. La información divulgada señala que sería la pareja sentimental de Castro.

La adolescente de 17 años, quien sería la pareja sentimental de la víctima, quedó bajo custodia de las autoridades. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habitantes señalaron que la adolescente habría llegado desde Marinilla

De acuerdo con habitantes de la zona, la joven habría llegado desde Marinilla, municipio del Oriente antioqueño, en compañía de Marcos Nicolás Castro.

Las versiones de personas del sector también indican que la adolescente estaría en estado de embarazo. Sin embargo, este dato no aparece confirmado en el reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) citado sobre el homicidio.

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La relación sentimental entre ambos también hace parte de la información preliminar conocida sobre el caso. No se han divulgado otros detalles sobre cuánto tiempo llevaban juntos o las circunstancias de su desplazamiento desde Marinilla hasta Medellín.

Funcionarios del CTI acudieron al hotel para realizar los actos urgentes tras recibir el reporte del homicidio a través de la línea 123. - crédito CTI

CTI de la Fiscalía atendió el homicidio tras una llamada al 123

El homicidio quedó registrado en el informe diario del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de Medellín.

Según el reporte, las autoridades conocieron el caso mediante una llamada a la línea de emergencias 123. Tras recibir el aviso, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía acudieron al hotel ubicado en la carrera 51 con calle 55 para realizar los actos urgentes.

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La información oficial identifica el hecho como un homicidio ocurrido durante la madrugada del 13 de noviembre en el barrio Villa Nueva.

Por su parte, los detalles sobre la presunta discusión por el pago de la habitación, la relación entre la víctima y la adolescente y la posible condición de embarazo de la joven fueron divulgados por el medio ya mencionado a partir de las versiones conocidas en el sector.

Hasta la información disponible, no se han conocido detalles adicionales sobre las actuaciones judiciales relacionadas con la adolescente ni nuevos pronunciamientos de las autoridades sobre el caso.