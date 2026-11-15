Shirley Manson y Garbage celebran tres décadas de historia con México: “Es difícil explicarles lo que significan para nosotros”

La ganadora del Grammy Latino se hizo presente en el Zócalo capitalino. (Miriam Estrella-Infobae México)

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La plancha del Zócalo de la Ciudad de México volvió a latir con la fuerza del rock alternativo la noche del 14 de noviembre de 2026, cuando la icónica agrupación liderada por Shirley Manson, Garbage, ofreció un concierto gratuito que congregó a más de 90 mil asistentes.

Entre acordes estridentes, una atmósfera cargada de energía industrial y una evidente complicidad generacional, la banda demostró por qué, tres décadas después de su debut en nuestro país, su vínculo con el público mexicano sigue más vivo y pasional que nunca.

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Cientos de fans se dan cita para escuchar a Garbage

Desde tempranas horas, miles de fanáticos comenzaron a abarrotar el corazón del Centro Histórico capitalino. Los accesos peatonales, abiertos desde las dos de la tarde, recibieron a oleadas de seguidores vestidos con playeras negras, chamarras de piel y una mezcla de rostros veteranos que crecieron con los vetustos lanzamientos de los noventa y nuevas generaciones ávidas de presenciar leyendas vivas de la música mundial.

El ambiente anticipaba una velada irrepetible, y la promesa de un espectáculo masivo de alta calidad cultural cumplió con creces las expectativas de los organizadores y del propio gobierno de la capital.

La capital azteca vivió momentos inolvidables. (Miriam Estrella - Infobae México)

En punto de las de la noche, las luces del escenario principal iluminaron la imponente Plaza de la Constitución. La energía estalló de inmediato cuando la banda irrumpió con los primeros acordes de “There’s No Future in Optimism”, sencillo de su octavo álbum de estudio Let All That We Imagine Be the Light. Le siguieron cortes llenos de dinamismo como “Hold” y “Have We Met (The Void)”, marcando el pulso de una presentación que combinó las texturas más vanguardistas de su catálogo reciente con los himnos que definieron a toda una época dorada del rock alternativo internacional.

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Uno de los momentos más eufóricos y comentados de la noche se gestó a mitad del repertorio, cuando la batería y la potencia sonora se unieron a una sorpresa muy especial para el público mexicano: la participación estelar de Paulina Villarreal, baterista de la exitosa agrupación nacional The Warning. Villarreal subió al escenario para compartir el micrófono y la energía junto a Shirley Manson en la interpretación de “I Think I’m Paranoid”. La respuesta del público no se hizo esperar; la plancha entera del Zócalo coreó el coro a todo pulmón en un acto de comunión musical que unió a dos generaciones de talento femenino pesado en el rock.

Asimismo, la nostalgia se apoderó de los asistentes con interpretaciones magistrales como “Vow”, “The Men Who Rule the World”, el sentido cover a The Cure con “Lovesong”, y tramos frenéticos con joyas infaltables de su discografía como “Cherry Lips (Go Baby Go!)”, “When I Grow Up” y la siempre contundente “Push It”, temas que hicieron vibrar y saltar a los más de 90 mil espectadores reunidos.

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La capital azteca vivió momentos inolvidables. (Miriam Estrella - Infobae México)

Las palabras de Shirley Manson para todos sus seguidores mexicanos

El punto de mayor emotividad llegó cuando la carismática vocalista detuvo momentáneamente los instrumentos para conectar de manera íntima con la multitud. Visiblemente conmovida por la magnitud del evento y la devoción de sus seguidores, Manson compartió un discurso franco, plagado de honestidad, autocrítica y un profundo amor por México, cuyas declaraciones traducidas al español reflejan el sentir de la noche:

“Ojalá pudiera hablarles en español, pero no puedo, y simplemente confío en que un número suficiente de ustedes se haya beneficiado del sistema educativo mexicano... para que entiendan de qué mierda estoy hablando. Pero incluso si no lo hacen, sé que pueden sentir, pueden sentir lo que es real, ¿verdad? No importa quiénes seamos, de dónde vengamos, si nuestros corazones están bien, todos lo sentimos, todos lo entendemos. Pero para que lo sepan, me da vergüenza no poder hablar español. Garbage ha estado viniendo aquí durante 30 años, vinimos por primera vez aquí en 1996, y tocamos, tocamos en el Teatro Metropólitan. Y, um, no teníamos idea en ese entonces, cuando éramos tan jóvenes, hace 30 años, que recibiríamos este regalo increíble de la ciudad para tocar aquí esta noche para todos ustedes", destacó.

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“Sé que vivimos en una era de gran cinismo y a veces es difícil explicarle a un país exactamente lo que todos ustedes significan para nosotros. Y, debido a que no puedo hablar su idioma, es mi fracaso aquí, no el de ustedes. Pero solo me gustaría decir que esto es un puto honor profundo y verlos a todos aquí esta noche en números tan grandes, es muy conmovedor. No puedo expresarlo adecuadamente con palabras, ni siquiera en inglés, así que, um, solo van a tener que tenerme paciencia, carajo. He estado tan nerviosa hoy, he estado... Literalmente me he pasado la mayor parte del día en el baño. Sé que no es muy glamuroso y, eh, probablemente no debería estar diciendo esto en voz alta, pero es verdad. Estaba muy nerviosa por tocar para ustedes esta noche. Um... De acuerdo. Ciudad de México, los amo. Los amamos. Garbage los ama”, declaró Manson entre los alaridos de cientos de seguidores.

La sinceridad brutal de la cantante —quien confesó sin filtros los nervios previos y el profundo respeto que guarda por sus seguidores nacionales— desató una ovación ensordecedora. La conexión entre la banda y la capital mexicana quedó sellada una vez más como un romance longevo que, tras tres décadas de historia compartida, sigue escribiendo capítulos memorables en espacios públicos y masivos como el Zócalo.

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Manson se mostró conmovida por el recibimiento del público mexicano. (Miriam Estrella-Infobae México)

Setlist del concierto de Garbage en el Zócalo de la CDMX

There’s No Future in Optimism Hold Have We Met (The Void) Vow The Men Who Rule the World Chinese Fire Horse Run Baby Run Why Do You Love Me The Day That I Met God Control Fix Me Now I Think I’m Paranoid (con la participación especial de Paulina Villarreal de The Warning) Lovesong (cover de The Cure) Cherry Lips (Go Baby Go!) When I Grow Up Push It The World Is Not Enough

¿Qué sigue para la icónica banda británica?

Lanzado el 30 de mayo de 2025, Let All That We Imagine Be the Light es el octavo álbum de estudio de Garbage y su primer material discográfico inédito desde No Gods No Masters (2021). Producido por la propia banda junto a su histórico colaborador Billy Bush, el disco fue gestado entre sesiones en Los Angeles (incluyendo Red Razor Sounds y la recámara de la propia Shirley Manson) y se compone de 10 temas, entre los que destacan sencillos como “There’s No Future in Optimism”, “Hold” y “Get Out My Face AKA Bad Kitty”.

Mientras que su placa anterior destilaba la furia y la frustración ante el panorama sociopolítico mundial, este álbum marca un contraste conceptual radical. De acuerdo con Shirley Manson, la creación de este disco respondió a una necesidad vital de buscar luz en medio de la oscuridad:

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“Quería alcanzar un tipo de energía diferente, más constructiva [...] Cuando era joven tendía a la destrucción de las cosas; ahora que soy mayor, creo que es vital construir y crear. No quiero caminar por el mundo causando estragos, quiero hacer el bien, quiero no hacer daño”, expresó la vocalista sobre esta etapa luminosa.

El álbum ha sido recibido de manera sobresaliente por la crítica especializada (obteniendo un promedio de 80/100 en Metacritic), alabando su madurez lírica, la cual aborda con una profunda ternura la fragilidad de la vida, la mortalidad y la aceptación de las imperfecciones humanas.

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La monumental presentación gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2026 forma parte de la extensión de su gira internacional orientada a promocionar Let All That We Imagine Be the Light y a celebrar tres décadas de trayectoria.

Tras recorrer recintos en Norteamérica, Europa y América Latina —incluyendo paradas memorables en escenarios al aire libre y festivales de gran renombre como el Cruïlla en Barcelona o sus giras conjuntas en recintos históricos junto a agrupaciones como Skunk Anansie en el Reino Unido—, el concierto en la Plaza de la Constitución se consagró como uno de los hitos más grandes de esta etapa de su gira.

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