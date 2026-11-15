Colombia

“Nadie puede quitarme lo que viví”: Beba de la Cruz presume su lesión tras el ring de ‘Stream Fighters 5′ y promete volver

La creadora de contenido publicó un mensaje luego del problema físico que tuvo en el ring durante el encuentro con Karola y agradeció el respaldo de sus seguidores durante la competencia, además de bromear con el estado en el que quedó

Beba de la Cruz mostró un recap de todo lo que vivió en Stream Fighters 5 y recibió elogios porque luego de dislocarse el hombro, se lo acomodó y siguió en la pelea (Beba de la Cruz/Instagram)

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Beba de la Cruz sorprendió al mostrar cómo le quedó el brazo tras su lesión en Stream Fighters 5, luego de la molestia que sufrió durante su participación en el cuadrangular femenino del evento de boxeo entre creadoras de contenido.

El hecho ocurrió mientras estaba en el enfrentamiento con Karola y, pese a que pidió ayuda, la concursante terminó por acomodarse ella misma el hombro y reincorporarse a la pelea.

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Horas después del evento, la exparticipante de La casa de los famosos y Desafío 20 años reapareció en redes sociales con el brazo inmovilizado y compartió un mensaje sobre la experiencia que vivió en la competencia, que fue organizada por Westcol en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

El evento fue viral porque reunió a figuras de internet para una jornada de enfrentamientos. Beba formó parte de una modalidad de eliminación cruzada junto a Yaya Muñoz, Alexa Torrex y Karola.

La famosa agradeció a su equipo y seguidores por el apoyo en la velada (Beba de la Cruz/Instagram)
La famosa agradeció a su equipo y seguidores por el apoyo en la velada (Beba de la Cruz/Instagram)

Los internautas aplaudieron a Beba por su resiliencia

Durante el combate, Beba comenzó a sentir dolor en uno de sus hombros y tuvo que detenerse para alertar a su equipo sobre lo que ocurría. El hecho generó preocupación entre los que seguían la transmisión, ya que la creadora de contenido presentó una dislocación en plena participación.

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Las imágenes del momento circularon en redes sociales debido a la reacción de la participante, pues con una de sus manos apoyada sobre el suelo, realizó movimientos para recolocar la articulación por sus propios medios. Tras atender la zona afectada, decidió volver al enfrentamiento pese a la incomodidad que presentaba en el brazo.

Su continuidad en la competencia se convirtió en uno de los episodios más comentados de Stream Fighters 5, tanto por el inconveniente físico como por su determinación de no abandonar el cuadrangular. Después del evento, recibió una valoración médica antes de continuar con su regreso.

Entre los comentarios de los internautas se destacan algunos como: “Beba sos una duraaaa mis respetos”, “El show de la noche” y “Que dura Beba y cuando ya no podía con el brazo afectado usaba el otro y definitivamente de eso se trata la vida de seguir y ser fuerte”.

La famosa demostró resiliencia y fue una de las protagonistas de la noche (Beba de la Cruz/Instagram)
La famosa demostró resiliencia y fue una de las protagonistas de la noche (Beba de la Cruz/Instagram)

Beba reapareció desde el aeropuerto con el brazo inmóvil

Horas más tarde, la creadora publicó una historia de Instagram desde un aeropuerto. En el video se la vio con una maleta de ruedas y el brazo inmovilizado mientras caminaba hacia una zona de asientos antes de su viaje.

Beba se acercó a una silla señalizada con el símbolo internacional de discapacidad y se sentó allí. La escena estuvo acompañada por un comentario con el que abordó su situación desde el humor: “Me tenían silla guardada en el aeropuerto”.

Con esa publicación, la participante mostró por primera vez cómo quedó su brazo tras el incidente en el ring. La grabación también respondió a las preguntas de sus seguidores, que habían expresado inquietud por la lesión luego de ver lo sucedido durante la pelea.

Por ahora, muchos están a la espera de que entregue un reporte más detallado sobre los cuidados que debe tener en su recuperación y cuándo podrán verla en otro espacio digital o televisivo, puesto que se ha ganado bastantes fanáticos por su desempeño, fortaleza y belleza.

Beba de la Cruz tomó con humor su lesión en Stream Fighters 5 y entregó a sus seguidores nuevas actualizaciones de su estado de salud (Beba de la Cruz/Instagram

En otra publicación de Instagram, Beba de la Cruz se refirió al resultado de su participación y al significado personal que tuvo asumir el reto: “Podrán hablar del resultado, pero nadie puede quitarme lo que viví ahí arriba❤️‍🔥 No fue perfecto, no fue fácil y definitivamente no fue como lo imaginé. Pero fue REAL”.

La influenciadora añadió que prefiere tener experiencias que contar, aun si estas incluyen dificultades: “A mí la vida no me va a encontrar mirando desde la esquina”.

El mensaje concluyó con una referencia a futuros retos: “Nos vemos en la próxima locura🥊🔥 GRACIAS POR EL APOYO Y GRACIAS POR ESTA OPORTUNIDAD! Amo sentirme viva tomando retos! Y NO VOY A PARAR”.

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