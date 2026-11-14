Reabren espacio aéreo de EEUU, pero continúan afectaciones en el AICM: más de 10 mil pasajeros afectados

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Aviones comerciales estacionados en las puertas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México (Reuters | Henry Romero)

Las restricciones temporales a las operaciones aéreas en Estados Unidos provocaron afectaciones en 73 vuelos de salida y llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con un saldo de 10 mil 293 pasajeros impactados, de acuerdo con el balance actualizado hasta las 22:00 horas de este viernes.

El reporte de la terminal aérea detalló que, del total de operaciones afectadas, 44 vuelos fueron cancelados y 29 registraron demoras. La cifra superó en tres operaciones la estimación inicial de 70 vuelos que podrían presentar modificaciones debido a las disposiciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

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A través de sus canales oficiales, el AICM informó que mantiene coordinación con las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas para brindar facilidades a los pasajeros, proteger a los usuarios y contribuir al restablecimiento de los servicios aéreos.

La administración aeroportuaria recomendó a quienes tengan viajes programados mantenerse en comunicación directa con sus compañías aéreas y consultar el estatus de sus vuelos antes de trasladarse a las instalaciones, ante la posibilidad de cambios en los horarios y cancelaciones.

Estados Unidos reabre su espacio aéreo

14/11/2026 El secretario de Transportes, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca SOCIEDAD THE WHITE HOUSE

En medio de las afectaciones, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció que a las 20:15 horas del este (19:15 horas del centro de México) se reabrió el espacio aéreo estadounidense, luego de la suspensión preventiva de operaciones que paralizó los despegues en el país.

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Sin embargo, el funcionario advirtió que la reanudación de los vuelos sería gradual, por lo que pidió a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus itinerarios.

Durante una conferencia de prensa, Duffy explicó que las irregularidades comenzaron a las 15:36 horas y obligaron a suspender los despegues como medida de precaución para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

Al momento de presentarse el problema había más de 3 mil 500 aeronaves en el aire. Ante esta situación, los pilotos siguieron los protocolos de seguridad establecidos para continuar sus operaciones y realizar los aterrizajes correspondientes.

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La reapertura del espacio aéreo permitió iniciar el proceso de recuperación de los vuelos, aunque las autoridades estadounidenses anticiparon que las operaciones no regresarían inmediatamente a la normalidad debido a los retrasos acumulados durante la contingencia.

¿Qué informó la AFAC sobre la suspensión de vuelos?

18.002 pasajeros estuvieron involucrados en aeropuertos mexicanos tras medidas de Estados Unidos (AFAC)

Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), organismo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que las restricciones aplicadas a las operaciones aéreas se originaron por fallas en los sistemas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tránsito aéreo en Estados Unidos.

En su comunicado, la autoridad aeronáutica mexicana explicó que la FAA implementó restricciones temporales como medida preventiva de seguridad operacional.

Como parte de estas disposiciones, la autoridad estadounidense solicitó que todas las aeronaves ubicadas en aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanecieran en tierra hasta recibir autorización para reanudar sus operaciones.

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La AFAC precisó que la medida tenía como objetivo atender las condiciones de seguridad derivadas de las fallas de comunicación en territorio estadounidense y evitar riesgos durante las operaciones aéreas.

Asimismo, recomendó a los pasajeros con destino a ese país consultar los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y de los grupos aeroportuarios para conocer cualquier modificación en sus itinerarios.

La dependencia también señaló que mantiene seguimiento de la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y que continuaría informando oportunamente sobre las actualizaciones relacionadas con el restablecimiento de los vuelos.

Afectaciones podrían continuar durante las próximas horas

Aunque la FAA autorizó nuevamente las operaciones aéreas en Estados Unidos, el impacto de la suspensión se extendió a los aeropuertos internacionales que mantienen conexiones con ese país.

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En el caso del AICM, los 73 vuelos afectados y los más de 10 mil pasajeros contabilizados reflejan las consecuencias de las restricciones temporales, que alcanzaron tanto operaciones de salida como de llegada.

Por ello, el aeropuerto capitalino insistió en que los viajeros no deben asumir que sus vuelos operarán conforme al horario original, incluso después del anuncio de reapertura del espacio aéreo estadounidense.

Las aerolíneas deberán ajustar sus itinerarios conforme se liberen las operaciones y se atiendan los retrasos acumulados.

Las autoridades aeroportuarias mantendrán la coordinación para facilitar la recuperación del servicio y atender a los pasajeros afectados por esta contingencia.