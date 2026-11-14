EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 14 de noviembre: frente frío 5 provoca lluvias y bajas temperaturas

Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco por la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frente frío número 5 mantendrá condiciones de lluvia en el noreste, oriente y sureste de México este sábado 14 de noviembre, además de afectar la península de Yucatán. Aunque su masa de aire frío comenzará a modificar sus características y permitirá un ascenso gradual de las temperaturas, persistirá el ambiente frío en algunas regiones del país.

¿Dónde lloverá en México este sábado 14 de noviembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío 5 favorecerá chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, así como en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el noroeste, un nuevo frente frío se aproximará a la región y provocará lluvias fuertes en Baja California, además de chubascos en Sonora y Chihuahua y precipitaciones aisladas en Baja California Sur.

Frente frío y temperaturas: ¿qué estados tendrán más frío?

La masa de aire frío asociada al frente 5 comenzará a perder intensidad, por lo que se espera un incremento gradual de las temperaturas. Sin embargo, durante las primeras horas del día continuará el ambiente frío, especialmente en zonas altas.

El nuevo sistema frontal también ocasionará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua.

¿Cómo estará el clima en CDMX este sábado?

Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco por la mañana y templado durante la tarde, sin lluvias. La temperatura máxima oscilará entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará entre 9 y 11 grados.

Una infografía del Servicio Meteorológico Nacional detalla las temperaturas máximas y mínimas previstas para las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México. (Conagua Clima)

En el Estado de México se esperan lluvias aisladas y temperaturas de entre 6 y 8 grados en zonas de Toluca.